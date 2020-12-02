Истанбул Башакшехир
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Стадион: Башакшехир Фатих Терим
РБ Лейпциг
34
Гюнок
Мерт
26
Понк
Карлуш
17
Кавечи
Ирфан
23
Тюрюдж
Дениз
19
Ба
Демба
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Нападающий
-
19 Ба ДембаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кыванч АхметВратарь
- Защитник
-
77 Каплан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шадли НасерПолузащитник
-
89 Каракуш ЭнесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
45 Мартель ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вишча Эдин
|1
|0.25
|2.
|Тюрюдж Дениз
|1
|0.25
|3.
|Ба Демба
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.5
|2.
|Нкунку Кристофер
|1
|0.25
|3.
|Форсберг Эмиль
|1 (1)
|0.25
|4.
|Кампль Кевин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шкртел Мартин
|2
|0
|2.
|Епуряну Александр
|1
|0
|3.
|Топал Мехмет
|1
|0
|4.
|Рафаэль да Сильва
|1
|0
|5.
|Текдемир Махмут
|1
|0
|6.
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|7.
|Болинголи-Мбомбо Боли
|1
|0
|8.
|Кривелли Энцо
|1
|0
|9.
|Озджан Беркай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|2.
|Юпамекано Део
|2
|0
|3.
|Конате Ибраима
|2
|0
|4.
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|5.
|Забитцер Марсель
|1
|0
|6.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|7.
|Клюйверт Джастин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Истанбул Башакшехир
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|РБ Лейпциг
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: +7 =3 -10Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Бешикташ 3:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбулспор
Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Касымпаша 0:5 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:2 Галатасарай Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир Касымпаша 2:2 Истанбул Башакшехир Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Касымпаша 3:2 Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =4 -5РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург
РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна
Последние игры между собой
Истанбул Башакшехир: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|9
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Истанбул Башакшехир» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Истанбул Башакшехир» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Истанбул Башакшехир» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир - РБ Лейпциг
Исход игры
Истанбул Башакшехир
1.9% (3)
Ничья
10.8% (17)
РБ Лейпциг
87.3% (138)
Тотал 2.5
Больше
74.84% (116)
Меньше
25.16% (39)
Обе команды забьют
Да
82.58% (128)
Нет
17.42% (27)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
60.1% (95)
0:2 РБ Лейпциг
11.4% (18)
1:1 Ничья
9.5% (15)
1:3 РБ Лейпциг
8.9% (14)
0:1 РБ Лейпциг
2.5% (4)
2:1 Истанбул Башакшехир
1.9% (3)
0:3 РБ Лейпциг
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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