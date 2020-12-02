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Истанбул Башакшехир
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг
34
Гюнок
Мерт
4
Рафаэль
да
Сильва
26
Понк
Карлуш
37
Шкртел
Мартин
63
Болинголи-Мбомбо
Боли
17
Кавечи
Ирфан
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
7
Вишча
Эдин
19
Ба
Демба
22
Гульбрандсен
Фредрик
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
5
Юпамекано
Део
6
Конате
Ибраима
3
Анхелиньо
Хосе
44
Кампль
Кевин
7
Забитцер
Марсель
8
Хайдара
Амаду
25
Ольмо
Дани
10
Форсберг
Эмиль
9
Поульсен
Юссуф
Истанбул Башакшехир
4-3-3
РБ Лейпциг
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вишча Эдин 1 0.25
2. Тюрюдж Дениз 1 0.25
3. Ба Демба 1 0.25
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 2 0.5
2. Нкунку Кристофер 1 0.25
3. Форсберг Эмиль 1 (1) 0.25
4. Кампль Кевин 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
# Игрок      
1. Шкртел Мартин 2 0
2. Епуряну Александр 1 0
3. Топал Мехмет 1 0
4. Рафаэль да Сильва 1 0
5. Текдемир Махмут 1 0
6. Тюрюдж Дениз 1 0
7. Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
8. Кривелли Энцо 1 0
9. Озджан Беркай 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Хенрихс Бенджамин 2 0
2. Юпамекано Део 2 0
3. Конате Ибраима 2 0
4. Форсберг Эмиль 1 0
5. Забитцер Марсель 1 0
6. Нкунку Кристофер 1 0
7. Клюйверт Джастин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Истанбул Башакшехир 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 РБ Лейпциг 0 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Бешикташ 3:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбулспор
Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Касымпаша 0:5 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:2 Галатасарай Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир Касымпаша 2:2 Истанбул Башакшехир Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Касымпаша 3:2 Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург
РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна

Последние игры между собой

Истанбул Башакшехир: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Лига чемпионов

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 0 1 12 - 4 9
2. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
3. РБ Лейпциг Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
4. Истанбул Башакшехир Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2. РБ Лейпциг Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. ПСЖ Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Истанбул Башакшехир Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Истанбул Башакшехир Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
4. РБ Лейпциг Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Истанбул Башакшехир" - "РБ Лейпциг". Работать для вас будет Константин Лицин.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Истанбул Башакшехир - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2020, осталось 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.30 5.00 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 5.30 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 7.90 5.35 1.41

Самый высокий коэффициент на матч «Истанбул Башакшехир» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Истанбул Башакшехир» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Истанбул Башакшехир» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.50 1.01 5.40 1.13 4.70 1.19 2.70 1.47 2.17 1.74 1.89 1.98 1.71 2.21 1.39 3.00 1.29 3.60 1.13 5.60 1.10 6.20 1.03 10.50 1.02 11.00
18.00 1.01 16.50 1.01 5.85 1.14 4.80 1.19 2.81 1.49 2.15 1.72 1.72 2.15 1.41 2.95 1.30 3.60 1.14 5.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.70 2.15 1.29 3.60
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.68 1.59 2.28 1.36 3.00
5.65 1.14 4.20 1.23 2.14 1.71 1.60 2.34 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.18
Букмекер Да Нет
4.00 1.25
Букмекер Да Нет
2.90 1.41
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Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир - РБ Лейпциг

Исход игры
Истанбул Башакшехир
1.9% (3)
Ничья
10.8% (17)
РБ Лейпциг
87.3% (138)
Тотал 2.5
Больше
74.84% (116)
Меньше
25.16% (39)
Обе команды забьют
Да
82.58% (128)
Нет
17.42% (27)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
60.1% (95)
0:2 РБ Лейпциг
11.4% (18)
1:1 Ничья
9.5% (15)
1:3 РБ Лейпциг
8.9% (14)
0:1 РБ Лейпциг
2.5% (4)
2:1 Истанбул Башакшехир
1.9% (3)
0:3 РБ Лейпциг
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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