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Истанбул Башакшехир
 
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Стадион:
РБ Лейпциг

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вишча Эдин 1 0.25
2. Тюрюдж Дениз 1 0.25
3. Ба Демба 1 0.25
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 2 0.5
2. Нкунку Кристофер 1 0.25
3. Форсберг Эмиль 1 (1) 0.25
4. Кампль Кевин 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
# Игрок      
1. Шкртел Мартин 2 0
2. Епуряну Александр 1 0
3. Топал Мехмет 1 0
4. Рафаэль да Сильва 1 0
5. Текдемир Махмут 1 0
6. Тюрюдж Дениз 1 0
7. Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
8. Кривелли Энцо 1 0
9. Озджан Беркай 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Хенрихс Бенджамин 2 0
2. Юпамекано Део 2 0
3. Конате Ибраима 2 0
4. Форсберг Эмиль 1 0
5. Забитцер Марсель 1 0
6. Нкунку Кристофер 1 0
7. Клюйверт Джастин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Истанбул Башакшехир 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 РБ Лейпциг 0 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Бешикташ 3:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбулспор
Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Касымпаша 0:5 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:2 Галатасарай Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир Касымпаша 2:2 Истанбул Башакшехир Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Касымпаша 3:2 Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург
РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна

Последние игры между собой

Истанбул Башакшехир: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Лига чемпионов

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 0 1 12 - 4 9
2. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
3. РБ Лейпциг Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
4. Истанбул Башакшехир Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2. РБ Лейпциг Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. ПСЖ Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Истанбул Башакшехир Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Истанбул Башакшехир Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
4. РБ Лейпциг Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Истанбул Башакшехир - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2020, осталось 2 дня 16 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Истанбул Башакшехир 5.1% (3)
    X 15.3% (9)
    РБ Лейпциг 79.7% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Истанбул Башакшехир
    Ничья
    РБ Лейпциг
    7.30
    4.90
    1.47
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.80 4.70 1.45
    Бонус: 5 000 ₽ 7.20 4.90 1.44
    Бонус: 5 000 ₽ 7.30 4.85 1.47

    Самый высокий коэффициент на матч «Истанбул Башакшехир» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Истанбул Башакшехир» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Истанбул Башакшехир» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.50 1.01 5.10 1.14 4.40 1.20 2.60 1.49 2.05 1.81 1.80 2.06 1.65 2.30 1.36 3.10 1.27 3.70 1.11 6.00 1.09 6.60 1.02 11.50 1.01 12.00
    16.50 1.01 15.00 1.02 5.50 1.16 4.40 1.22 2.67 1.53 2.06 1.78 1.66 2.25 1.37 3.15 1.28 3.75 1.12 6.35
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.49 1.65 2.23 1.25 3.80
    3.76 1.27 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.08 1.70 1.55 2.40 1.33 3.10
    5.45 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.69 2.20
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.25
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.37
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    Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Истанбул Башакшехир
    5.1% (3)
    Ничья
    15.3% (9)
    РБ Лейпциг
    79.7% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.68% (42)
    Меньше
    26.32% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    85.96% (49)
    Нет
    14.04% (8)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    55.9% (33)
    1:1 Ничья
    11.9% (7)
    1:3 РБ Лейпциг
    10.2% (6)
    0:2 РБ Лейпциг
    6.8% (4)
    2:1 Истанбул Башакшехир
    5.1% (3)
    0:0 Ничья
    3.4% (2)
    0:1 РБ Лейпциг
    3.4% (2)
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