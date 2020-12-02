31
Кайо
Силва
10
Вандерсон
33
Берг
Маркус
27
Траоре
Амари
18
Докю
Жереми
23
Эну
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ВандерсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамирес Кристиан
|1
|0.25
|2.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.25
|3.
|Вандерсон
|1
|0.25
|4.
|Берг Маркус
|1 (1)
|0.25
|5.
|Де Вильена Тонни
|0
|0
|6.
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|2 (1)
|0.5
|2.
|Буриго Бенжамен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|2.
|Берг Маркус
|1
|0
|3.
|Кайо Силва
|1
|0
|4.
|Мартынович Александр
|1
|0
|5.
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|6.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|7.
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Далберт Эстеван
|1
|1
|2.
|Гренье Клеман
|1
|0
|3.
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|4.
|Мартин Йонас
|1
|0
|5.
|Тэт Флавьен
|1
|0
|6.
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|7.
|Траоре Амари
|1
|0
|8.
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|9.
|Силики Джеймс
|1
|0
|10.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
|0
|0
|Ренн
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =4 -9Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар
Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула
Ренн Последние 20 матчей: +7 =5 -8Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ренн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|4.
|Краснодар
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Краснодар - Ренн
Исход игры
Краснодар
61.1% (99)
Ничья
30.9% (50)
Ренн
8% (13)
Тотал 2.5
Больше
45.22% (71)
Меньше
54.78% (86)
Обе команды забьют
Да
74.52% (117)
Нет
25.48% (40)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
37.7% (61)
1:1 Ничья
28.4% (46)
1:0 Краснодар
16% (26)
1:2 Ренн
4.3% (7)
2:0 Краснодар
4.3% (7)
0:1 Ренн
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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