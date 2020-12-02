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Краснодар
 
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Стадион:
Ренн
39
Сафонов
Матвей
28
Смольников
Игорь
4
Мартынович
Александр
31
Кайо
Силва
6
Рамирес
Кристиан
52
Де
Вильена
Тонни
7
Кабелла
Реми
10
Вандерсон
8
Газинский
Юрий
16
Классон
Виктор
33
Берг
Маркус
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
4
Ньямси
Жерзино
31
Трюффер
Адриен
10
Камавинга
Эдуардо
15
Н'Зонзи
Стивен
12
Силики
Джеймс
18
Докю
Жереми
23
Эну
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
Краснодар
4-2-3-1
Ренн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамирес Кристиан 1 0.25
2. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.25
3. Вандерсон 1 0.25
4. Берг Маркус 1 (1) 0.25
5. Де Вильена Тонни 0 0
6. Олссон Кристоффер 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 2 (1) 0.5
2. Буриго Бенжамен 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Олссон Кристоффер 2 0
2. Берг Маркус 1 0
3. Кайо Силва 1 0
4. Мартынович Александр 1 0
5. Рамирес Кристиан 1 0
6. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
7. Сперцян Эдуард 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Далберт Эстеван 1 1
2. Гренье Клеман 1 0
3. Да Сильва Дамьен 1 0
4. Мартин Йонас 1 0
5. Тэт Флавьен 1 0
6. Буриго Бенжамен 1 0
7. Траоре Амари 1 0
8. Дель Кастильо Ромен 1 0
9. Силики Джеймс 1 0
10. Камавинга Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 50% (2) 0 50% (2) 0 0
 Ренн 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар
Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула
Ренн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн
Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ренн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ренн 1:1 Краснодар Лига чемпионов

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Севилья Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Ренн Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
4. Краснодар Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Краснодар Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Ренн Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • До матча
  • Судья
    Судейская бригада сегодня из Шотландии.
    Главный судья - Уильям Коллам;
    Помощники рефери: Фрэнсис Коннор, Дэвид Макгичи;
    Четвёртый судья - Николас Уолш.
    За ВАР сегодня будет отвечать дуэт из Англии.
    Видеопомощник - Пол Тирни;
    Ассистент видеопомощника - Константин Хадзидакис.
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка 5-го тура Лиги чемпионов между командами "Краснодар" и "Ренн". С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2020, осталось 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 162
Краснодар 60.5% (98)
X 31.5% (51)
Ренн 8% (13)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Ренн
2.70
3.55
3.26
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.55 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.45 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.36 3.25
  2.38 3.38 3.26

Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.03 7.80 1.08 3.15 1.36 2.45 1.52 2.12 1.77 1.85 2.02 1.72 2.20 1.39 3.00 1.27 3.75 1.11 6.00 1.08 7.00 1.01 13.00 1.01 12.50 0.00 20.00
9.20 1.06 7.60 1.08 3.26 1.35 2.76 1.46 1.95 1.95 1.42 2.91 1.28 3.75 1.14 5.90 1.11 7.30 1.04 11.50
3.77 1.30 3.00 1.43 2.87 1.47 2.25 1.71 1.94 1.96 1.72 2.23 1.51 2.72 1.35 3.44 1.12 7.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.81 2.00 1.36 3.15 1.10 6.70
2.75 1.45 1.85 1.95 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
2.95 1.45 2.42 1.62 1.88 2.02 1.55 2.59 1.40 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.01 1.32 3.20
3.60 1.29 2.50 1.53 1.73 2.28 1.24 4.05 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 2.06
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
Где смотреть матч Краснодар - Ренн онлайн

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Прогнозы на матч Краснодар - Ренн

Исход игры
Краснодар
61.1% (99)
Ничья
30.9% (50)
Ренн
8% (13)
Тотал 2.5
Больше
45.22% (71)
Меньше
54.78% (86)
Обе команды забьют
Да
74.52% (117)
Нет
25.48% (40)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
37.7% (61)
1:1 Ничья
28.4% (46)
1:0 Краснодар
16% (26)
1:2 Ренн
4.3% (7)
2:0 Краснодар
4.3% (7)
0:1 Ренн
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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