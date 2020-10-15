  1. Футбол
  2. Матчи
Краснодар
 
Позже

Стадион:
Ренн

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамирес Кристиан 1 0.25
2. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.25
3. Вандерсон 1 0.25
4. Берг Маркус 1 (1) 0.25
5. Де Вильена Тонни 0 0
6. Олссон Кристоффер 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 2 (1) 0.5
2. Буриго Бенжамен 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Олссон Кристоффер 2 0
2. Берг Маркус 1 0
3. Кайо Силва 1 0
4. Мартынович Александр 1 0
5. Рамирес Кристиан 1 0
6. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
7. Сперцян Эдуард 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Далберт Эстеван 1 1
2. Гренье Клеман 1 0
3. Да Сильва Дамьен 1 0
4. Мартин Йонас 1 0
5. Тэт Флавьен 1 0
6. Буриго Бенжамен 1 0
7. Траоре Амари 1 0
8. Дель Кастильо Ромен 1 0
9. Силики Джеймс 1 0
10. Камавинга Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 50% (2) 0 50% (2) 0 0
 Ренн 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар
Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула
Ренн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн
Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ренн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ренн 1:1 Краснодар Лига чемпионов

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Севилья Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Ренн Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
4. Краснодар Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Краснодар Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Ренн Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2020, осталось 2 дня 16 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Краснодар 64.5% (40)
    X 24.2% (15)
    Ренн 11.3% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Ренн
    2.70
    3.48
    2.86
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.40 2.70
    Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.45 2.65
    Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.48 2.86
      2.67 3.48 2.69

    Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.01 8.90 1.05 3.65 1.27 2.85 1.41 1.97 1.86 1.77 2.10 1.55 2.50 1.36 3.10 1.16 5.10 1.12 5.60 1.03 9.80 1.03 10.00 0.00 17.00
    11.00 1.04 9.60 1.06 3.75 1.28 2.91 1.42 2.03 1.87 1.58 2.41 1.39 3.05 1.18 5.00 1.14 5.80 1.05 11.00
    4.01 1.26 3.08 1.40 2.36 1.63 2.01 1.86 1.78 2.10 1.56 2.51 1.37 3.19 1.13 6.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.01 1.80 1.44 2.75 1.15 5.50
    3.00 1.39 2.04 1.78 1.47 2.68 1.16 5.35 1.11 6.60
    3.19 1.38 2.62 1.52 2.05 1.83 1.64 2.34 1.45 2.85
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.39 1.74 2.02 1.31 3.25
    4.05 1.24 2.88 1.42 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.15
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.36
    Где смотреть матч Краснодар - Ренн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Краснодар - Ренн

    Исход игры
    Краснодар
    64.5% (40)
    Ничья
    24.2% (15)
    Ренн
    11.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (30)
    Меньше
    50% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    71.67% (43)
    Нет
    28.33% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    40.3% (25)
    1:1 Ничья
    21% (13)
    1:0 Краснодар
    14.5% (9)
    2:0 Краснодар
    6.5% (4)
    1:2 Ренн
    6.5% (4)
    0:1 Ренн
    3.2% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный