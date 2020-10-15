Брюгге
Позже
Стадион: Ян Брейдель
Зенит
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деннис Эммануэль
|1
|0.25
|2.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.25
|3.
|Ванакен Ханс
|1 (1)
|0.25
|4.
|Вормер Руд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|1
|0.25
|2.
|Ерохин Александр
|1
|0.25
|3.
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ритс Матс
|3
|0
|2.
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|3.
|Ванакен Ханс
|1
|0
|4.
|Мата Клинтон
|1
|0
|5.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловрен Деян
|3
|0
|2.
|Барриос Вилмар
|2
|0
|3.
|Кузяев Далер
|2
|0
|4.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|5.
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|6.
|Круговой Данил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Зенит
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +10 =4 -6Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге
Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен
Зенит Последние 20 матчей: +9 =6 -5Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар
Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Зенит: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Брюгге
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|4.
|Зенит
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Брюгге
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брюгге - Зенит
Исход игры
Брюгге
42.4% (25)
Ничья
27.1% (16)
Зенит
30.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (34)
Меньше
40.35% (23)
Обе команды забьют
Да
82.46% (47)
Нет
17.54% (10)
Популярный счёт
2:1 Брюгге
30.5% (18)
1:1 Ничья
23.7% (14)
1:2 Зенит
13.6% (8)
1:3 Зенит
5.1% (3)
2:0 Брюгге
5.1% (3)
0:1 Зенит
3.4% (2)
0:2 Зенит
3.4% (2)
1:0 Брюгге
3.4% (2)
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