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Брюгге
 
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Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деннис Эммануэль 1 0.25
2. Кетеларе Шарль 1 0.25
3. Ванакен Ханс 1 (1) 0.25
4. Вормер Руд 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 1 0.25
2. Ерохин Александр 1 0.25
3. Ракицкий Ярослав 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Ритс Матс 3 0
2. Деннис Эммануэль 2 0
3. Ванакен Ханс 1 0
4. Мата Клинтон 1 0
5. Дьятта Крепен 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Ловрен Деян 3 0
2. Барриос Вилмар 2 0
3. Кузяев Далер 2 0
4. Ракицкий Ярослав 1 0
5. Караваев Вячеслав 1 0
6. Круговой Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Зенит 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге
Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен
Зенит Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар
Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Зенит: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Зенит 1:2 Брюгге Лига чемпионов Зенит 1:1 Брюгге Товарищеские матчи

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Лацио Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
3. Брюгге Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
4. Зенит Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Лацио Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Зенит Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Брюгге Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Брюгге Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Лацио Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Зенит Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2020, осталось 2 дня 18 часов 16 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Брюгге 42.4% (25)
    X 27.1% (16)
    Зенит 30.5% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    Зенит
    2.20
    3.82
    3.48
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.55 3.20
    Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.50 3.45
    Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.82 3.44
      2.10 3.71 3.48

    Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.50 1.01 9.80 1.03 3.95 1.23 3.15 1.35 2.10 1.75 1.92 1.94 1.69 2.26 1.41 2.80 1.19 4.40 1.15 5.00 1.05 8.60 1.04 9.20 0.00 15.50
    13.00 1.03 11.25 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.15 1.78 1.66 2.25 1.44 2.83 1.21 4.55 1.16 5.35 1.06 9.80
    4.43 1.23 2.58 1.54 2.15 1.74 1.93 1.94 1.68 2.26 1.53 2.58 1.44 2.88 1.16 5.57
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.11 1.73 1.48 2.65 1.16 5.10
    3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
    3.31 1.36 2.73 1.49 2.15 1.76 1.69 2.24 1.49 2.72
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.35 1.82 1.92 1.37 2.95
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.64 2.28
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.39
    Где смотреть матч Брюгге - Зенит онлайн

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    Прогнозы на матч Брюгге - Зенит

    Исход игры
    Брюгге
    42.4% (25)
    Ничья
    27.1% (16)
    Зенит
    30.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (34)
    Меньше
    40.35% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    82.46% (47)
    Нет
    17.54% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Брюгге
    30.5% (18)
    1:1 Ничья
    23.7% (14)
    1:2 Зенит
    13.6% (8)
    1:3 Зенит
    5.1% (3)
    2:0 Брюгге
    5.1% (3)
    0:1 Зенит
    3.4% (2)
    0:2 Зенит
    3.4% (2)
    1:0 Брюгге
    3.4% (2)
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