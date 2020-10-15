Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
ПСЖ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рэшфорд Маркус
|5 (1)
|1.25
|2.
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.75
|3.
|Марсьяль Антони
|2 (1)
|0.5
|4.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.25
|5.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.25
|6.
|Погба Поль
|0
|0
|7.
|Шоу Люк
|0
|0
|8.
|Фред Сантос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кин Мойзе
|2
|0.5
|2.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.25
|3.
|Неймар
|1 (1)
|0.25
|4.
|Мбаппе Килиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Туанзебе Аксел
|3
|0
|2.
|Матич Неманья
|1
|0
|3.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|4.
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуэйе Идрисса
|1
|1
|2.
|Кимпембе Преснел
|1
|1
|3.
|Неймар
|2
|0
|4.
|Верратти Марко
|1
|0
|5.
|Кюрзава Левен
|1
|0
|6.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|7.
|Эррера Андер
|1
|0
|8.
|Паредес Леандро
|1
|0
|9.
|Данилу Перейра
|1
|0
|10.
|Керер Тило
|1
|0
|11.
|Кин Мойзе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|0
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|ПСЖ
|50% (2)
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =1 -6Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед
Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =1 -6ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|9
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - ПСЖ
Исход игры
Манчестер Юнайтед
42.9% (24)
Ничья
39.3% (22)
ПСЖ
17.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (39)
Меньше
27.78% (15)
Обе команды забьют
Да
96.3% (52)
Нет
3.7% (2)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
33.9% (19)
1:1 Ничья
23.2% (13)
1:2 ПСЖ
16.1% (9)
2:2 Ничья
16.1% (9)
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