Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Лацио
26
Пищек
Лукаш
11
Ройс
Марко
10
Азар
Торган
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
14
Худт
Уэсли
77
Марусич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ройс МаркоНападающий
-
10 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|6
|1.5
|2.
|Санчо Джедон
|2 (1)
|0.5
|3.
|Азар Торган
|1
|0.25
|4.
|Мёнье Тома
|0
|0
|5.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|6.
|Джованни Рейна
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|3 (1)
|0.75
|2.
|Корреа Хоакин
|1
|0.25
|3.
|Кайседо Фелипе
|1
|0.25
|4.
|Пароло Марко
|1
|0.25
|5.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0.25
|6.
|Лукас Лейва
|0
|0
|7.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|8.
|Марусич Адам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|1
|0
|2.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|0
|2.
|Рейна Пепе
|1
|0
|3.
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|4.
|Патрик
|1
|0
|5.
|Альберто Луис
|1
|0
|6.
|Ачерби Франческо
|1
|0
|7.
|Стракоша Томас
|1
|0
|8.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|9.
|Худт Уэсли
|1
|0
|10.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|11.
|Чиж Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Лацио
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =1 -7Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария
Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д
Лацио Последние 20 матчей: +10 =6 -4Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус
Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Лацио: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Брюгге
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|4.
|Зенит
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Брюгге
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боруссия Д - Лацио
Исход игры
Боруссия Д
89.1% (139)
Ничья
9.6% (15)
Лацио
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
77.12% (118)
Меньше
22.88% (35)
Обе команды забьют
Да
82.35% (126)
Нет
17.65% (27)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
60.3% (94)
2:0 Боруссия Д
9.6% (15)
3:1 Боруссия Д
9% (14)
1:1 Ничья
7.1% (11)
1:0 Боруссия Д
3.2% (5)
3:2 Боруссия Д
3.2% (5)
3:0 Боруссия Д
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!