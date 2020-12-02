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Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Лацио
1
Бюрки
Роман
26
Пищек
Лукаш
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
2
Морей
Матеу
22
Беллингхем
Джуд
6
Делани
Томас
13
Геррейро
Рафаэль
32
Джованни
Рейна
11
Ройс
Марко
10
Азар
Торган
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
14
Худт
Уэсли
33
Ачерби
Франческо
77
Марусич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
96
Фарес
Мохамед
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
Боруссия Д
3-4-3
Лацио
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 6 1.5
2. Санчо Джедон 2 (1) 0.5
3. Азар Торган 1 0.25
4. Мёнье Тома 0 0
5. Беллингхем Джуд 0 0
6. Джованни Рейна 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 3 (1) 0.75
2. Корреа Хоакин 1 0.25
3. Кайседо Фелипе 1 0.25
4. Пароло Марко 1 0.25
5. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.25
6. Лукас Лейва 0 0
7. Ачерби Франческо 0 0
8. Марусич Адам 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 1 0
2. Джованни Рейна 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0
2. Рейна Пепе 1 0
3. Кайседо Фелипе 1 0
4. Патрик 1 0
5. Альберто Луис 1 0
6. Ачерби Франческо 1 0
7. Стракоша Томас 1 0
8. Милинкович-Савич Сергей 1 0
9. Худт Уэсли 1 0
10. Фарес Мохамед 1 0
11. Чиж Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Лацио 42.86% (3) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария
Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д
Лацио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус
Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Лацио: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Лацио 3:1 Боруссия Д Лига чемпионов Боруссия Д 1:0 Лацио Товарищеские матчи

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Лацио Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
3. Брюгге Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
4. Зенит Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Лацио Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Зенит Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Брюгге Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Брюгге Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Лацио Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Зенит Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2020, осталось 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 156
    Боруссия Д 89.1% (139)
    X 9.6% (15)
    Лацио 1.3% (2)
    Все прогнозы
    1.65 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Лацио
    1.93
    4.40
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.40 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.65 4.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.82 4.25
      1.93 3.68 4.24

    Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    14.00 1.01 9.70 1.03 4.00 1.25 3.20 1.35 2.11 1.77 1.89 1.98 1.66 2.31 1.72 2.20 1.42 2.85 1.20 4.60 1.15 5.10 1.04 8.90 1.05 8.70 1.01 16.00 1.01 12.50
    12.50 1.03 11.00 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.15 1.78 1.67 2.24 1.44 2.83 1.22 4.40 1.17 5.25 1.06 9.60 1.08 8.40 1.03 13.50
    4.46 1.24 2.53 1.57 2.12 1.79 1.90 2.01 1.66 2.34 1.53 2.66 1.44 2.95 1.50 2.67 1.17 5.71 1.11 7.37
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.67 1.52 2.55 1.18 4.80
    3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10
    2.89 1.46 2.27 1.70 1.77 2.18 1.54 2.63 1.36 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.76 1.99 1.33 3.15 1.29 3.40
    4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.21
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.35
    Где смотреть матч Боруссия Д - Лацио онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Лацио

    Исход игры
    Боруссия Д
    89.1% (139)
    Ничья
    9.6% (15)
    Лацио
    1.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.12% (118)
    Меньше
    22.88% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (126)
    Нет
    17.65% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    60.3% (94)
    2:0 Боруссия Д
    9.6% (15)
    3:1 Боруссия Д
    9% (14)
    1:1 Ничья
    7.1% (11)
    1:0 Боруссия Д
    3.2% (5)
    3:2 Боруссия Д
    3.2% (5)
    3:0 Боруссия Д
    1.9% (3)
    0:0 Ничья
    1.9% (3)
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