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Боруссия Д
 
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Стадион:
Лацио

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 6 1.5
2. Санчо Джедон 2 (1) 0.5
3. Азар Торган 1 0.25
4. Мёнье Тома 0 0
5. Беллингхем Джуд 0 0
6. Джованни Рейна 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 3 (1) 0.75
2. Корреа Хоакин 1 0.25
3. Кайседо Фелипе 1 0.25
4. Пароло Марко 1 0.25
5. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.25
6. Лукас Лейва 0 0
7. Ачерби Франческо 0 0
8. Марусич Адам 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 1 0
2. Джованни Рейна 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0
2. Рейна Пепе 1 0
3. Кайседо Фелипе 1 0
4. Патрик 1 0
5. Альберто Луис 1 0
6. Ачерби Франческо 1 0
7. Стракоша Томас 1 0
8. Милинкович-Савич Сергей 1 0
9. Худт Уэсли 1 0
10. Фарес Мохамед 1 0
11. Чиж Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Лацио 42.86% (3) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария
Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д
Лацио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус
Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Лацио: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Лацио 3:1 Боруссия Д Лига чемпионов Боруссия Д 1:0 Лацио Товарищеские матчи

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Лацио Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
3. Брюгге Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
4. Зенит Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Лацио Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Зенит Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Брюгге Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Брюгге Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Лацио Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Зенит Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2020, осталось 2 дня 18 часов 16 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Боруссия Д 82.8% (48)
    X 15.5% (9)
    Лацио 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Лацио
    1.66
    4.50
    5.15
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.62 4.35 4.90
    Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.50 4.90
    Бонус: 5 000 ₽ 1.66 4.45 5.15
      1.63 4.48 4.99

    Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    14.00 1.01 5.50 1.13 4.50 1.18 2.65 1.45 2.21 1.74 1.90 1.98 1.72 2.21 1.39 2.90 1.28 3.60 1.12 5.50 1.10 6.10 1.02 10.50 1.02 11.00
    5.80 1.14 4.80 1.19 2.72 1.47 2.16 1.71 1.75 2.20 1.41 2.95 1.30 3.60 1.14 5.85 1.12 6.60 1.04 12.00
    6.59 1.13 2.83 1.45 2.54 1.55 2.22 1.70 1.92 1.95 1.72 2.18 1.56 2.51 1.29 3.74 1.12 7.04
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.47 1.69 2.17 1.27 3.65
    3.85 1.26 2.72 1.46 1.72 2.12 1.30 3.52 1.19 4.70
    3.54 1.32 2.84 1.46 2.05 1.83 1.71 2.20 1.50 2.69
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.14 1.66 1.59 2.26 1.36 3.00
    5.65 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.60 2.34 1.36 3.12

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.53 2.50
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.30
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.47
    Где смотреть матч Боруссия Д - Лацио онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Лацио

    Исход игры
    Боруссия Д
    82.8% (48)
    Ничья
    15.5% (9)
    Лацио
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (44)
    Меньше
    21.43% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    92.86% (52)
    Нет
    7.14% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    63.8% (37)
    1:1 Ничья
    13.8% (8)
    3:1 Боруссия Д
    5.2% (3)
    3:2 Боруссия Д
    5.2% (3)
    2:0 Боруссия Д
    3.4% (2)
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