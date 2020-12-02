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Ференцварош
 
Позже

Стадион:
Барселона
90
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
25
Блажич
Миха
5
Фримпонг
Абрахам
33
Двали
Лаша
26
Хайстер
Марсель
88
Изаэль
Барбоса
18
Шигер
Давид
7
Сомалиа
Вергитон
77
Узуни
Мюрто
10
Нгуэн
Токмак
13
Нето
Мурара
2
Дест
Серджино
28
Мингеса
Оскар
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
8
Пьянич
Миралем
5
Бускетс
Серхио
17
Тринкан
Франсишку
7
Гризманн
Антуан
11
Дембеле
Усман
9
Брайтвайт Мартин
Ференцварош
5-4-1
Барселона
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боли Франк 2 0.5
2. Нгуэн Токмак 1 0.25
3. Узуни Мюрто 1 0.25
4. Харатин Игорь 1 (1) 0.25
5. Зубков Александр 0 0
6. Ледуни Аисса 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 3 (3) 0.75
2. Дембеле Усман 2 0.5
3. Брайтвайт Мартин 2 (1) 0.5
4. Фати Ансу 1 0.25
5. Пике Херард 1 0.25
6. Гризманн Антуан 1 0.25
7. Коутиньо Филиппе 1 0.25
8. Дест Серджино 1 0.25
9. Гонсалес Педро 1 0.25
10. Альба Жорди 0 0
11. Де Йонг Френки 0 0
12. Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Ференцварош
# Игрок      
1. Харатин Игорь 2 0
2. Ледуни Аисса 2 0
3. Сомалиа Вергитон 1 0
4. Нгуэн Токмак 1 0
5. Хайстер Марсель 1 0
6. Ковачевич Аднан 1 0
7. Ботка Эндре 1 0
8. Чивич Эльдар 1 0
9. Шигер Давид 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 0 1
2. Пьянич Миралем 1 0
3. Роберто Серхи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ференцварош 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 Барселона 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Ференцварош Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ференцварош 2:0 МТК Ювентус 2:1 Ференцварош Гонвед 0:1 Ференцварош Ференцварош 3:0 Мезёкёвешд
Ференцварош 1:4 Ювентус Фехервар 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Динамо Киев Ференцварош 2:0 Уйпешт Барселона 5:1 Ференцварош Варда 0:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Пушкаш-Академия Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 3:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Селтик 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Юргорден МТК 1:1 Ференцварош Штурм 0:1 Ференцварош
Барселона Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис
Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна

Последние игры между собой

Ференцварош: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Барселона: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Барселона 5:1 Ференцварош Лига чемпионов

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2. Ювентус Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Динамо Киев Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
4. Ференцварош Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Ювентус Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Ференцварош Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
4. Динамо Киев Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Ювентус Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Динамо Киев Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Ференцварош Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ференцварош - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2020, осталось 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 159
    Ференцварош 0.6% (1)
    X 5% (8)
    Барселона 94.3% (150)
    +0
    выиграет Барселона, со счетом 1:4
    Исход очевиден.
    Ник0лай #
    Все прогнозы
    2.06 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ференцварош
    Ничья
    Барселона
    7.49
    4.96
    1.47
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.70 4.50 1.47
    Бонус: 5 000 ₽ 6.70 4.90 1.44
    Бонус: 5 000 ₽ 7.40 4.80 1.47
      7.49 4.96 1.45

    Самый высокий коэффициент на матч «Ференцварош» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ференцварош» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ференцварош» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    17.00 0.00 12.50 1.02 4.90 1.18 4.10 1.23 2.44 1.55 2.17 1.74 1.98 1.89 1.75 2.15 1.61 2.40 1.32 3.40 1.21 4.10 1.08 6.50 1.08 7.10 1.01 12.00 1.01 12.00
    13.25 1.02 5.10 1.17 3.84 1.27 2.35 1.61 1.94 1.88 1.62 2.44 1.28 3.72 1.22 4.40 1.10 7.10 1.09 7.90 1.02 14.25
    5.44 1.18 2.50 1.59 2.22 1.73 1.95 1.95 1.72 2.23 1.59 2.50 1.54 2.57 1.23 4.59 1.11 7.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.41 1.59 1.57 2.39 1.21 4.20
    3.52 1.30 2.53 1.52 1.60 2.34 1.26 3.85 1.17 5.05
    3.11 1.41 2.46 1.61 1.86 2.05 1.60 2.47 1.41 3.12
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.05 1.78 1.52 2.41 1.32 3.20
    5.15 1.17 3.52 1.30 2.03 1.79 1.50 2.59 1.29 3.60 1.17 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 2.03
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.37
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    Прогнозы на матч Ференцварош - Барселона

    Исход игры
    Ференцварош
    0.6% (1)
    Ничья
    5% (8)
    Барселона
    94.3% (150)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.61% (111)
    Меньше
    28.39% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    54.84% (85)
    Нет
    45.16% (70)
    Популярный счёт
    1:3 Барселона
    26.4% (42)
    0:2 Барселона
    20.8% (33)
    1:2 Барселона
    17% (27)
    0:3 Барселона
    12.6% (20)
    0:4 Барселона
    5% (8)
    0:1 Барселона
    5% (8)
    1:4 Барселона
    4.4% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (4)
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