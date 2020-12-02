Ференцварош
Позже
Стадион: Имени Ференца Пушкаша
Барселона
90
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
25
Блажич
Миха
33
Двали
Лаша
18
Шигер
Давид
77
Узуни
Мюрто
10
Нгуэн
Токмак
13
Нето
Мурара
18
Альба
Жорди
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
25 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
-
33 Двали ЛашаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Узуни МюртоПолузащитник
-
10 Нгуэн ТокмакНападающий
- Запасные игроки
-
29 Сечи ГергёВратарь
-
62 Ори ЛевентеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
-
93 Ледуни АиссаПолузащитник
- Нападающий
-
70 Боли ФранкНападающий
-
Главный тренер: Ребров Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боли Франк
|2
|0.5
|2.
|Нгуэн Токмак
|1
|0.25
|3.
|Узуни Мюрто
|1
|0.25
|4.
|Харатин Игорь
|1 (1)
|0.25
|5.
|Зубков Александр
|0
|0
|6.
|Ледуни Аисса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|3 (3)
|0.75
|2.
|Дембеле Усман
|2
|0.5
|3.
|Брайтвайт Мартин
|2 (1)
|0.5
|4.
|Фати Ансу
|1
|0.25
|5.
|Пике Херард
|1
|0.25
|6.
|Гризманн Антуан
|1
|0.25
|7.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.25
|8.
|Дест Серджино
|1
|0.25
|9.
|Гонсалес Педро
|1
|0.25
|10.
|Альба Жорди
|0
|0
|11.
|Де Йонг Френки
|0
|0
|12.
|Мингеса Оскар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Харатин Игорь
|2
|0
|2.
|Ледуни Аисса
|2
|0
|3.
|Сомалиа Вергитон
|1
|0
|4.
|Нгуэн Токмак
|1
|0
|5.
|Хайстер Марсель
|1
|0
|6.
|Ковачевич Аднан
|1
|0
|7.
|Ботка Эндре
|1
|0
|8.
|Чивич Эльдар
|1
|0
|9.
|Шигер Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|0
|1
|2.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|3.
|Роберто Серхи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ференцварош
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|Барселона
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Ференцварош Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ференцварош 2:0 МТК Ювентус 2:1 Ференцварош Гонвед 0:1 Ференцварош Ференцварош 3:0 Мезёкёвешд
Ференцварош 1:4 Ювентус Фехервар 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Динамо Киев Ференцварош 2:0 Уйпешт Барселона 5:1 Ференцварош Варда 0:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Пушкаш-Академия Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 3:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Селтик 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Юргорден МТК 1:1 Ференцварош Штурм 0:1 Ференцварош
Барселона Последние 20 матчей: +13 =2 -5Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис
Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна
Последние игры между собой
Ференцварош: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Барселона: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Ювентус
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ференцварош» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ференцварош» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ференцварош» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ференцварош - Барселона
Исход игры
Ференцварош
0.6% (1)
Ничья
5% (8)
Барселона
94.3% (150)
Тотал 2.5
Больше
71.61% (111)
Меньше
28.39% (44)
Обе команды забьют
Да
54.84% (85)
Нет
45.16% (70)
Популярный счёт
1:3 Барселона
26.4% (42)
0:2 Барселона
20.8% (33)
1:2 Барселона
17% (27)
0:3 Барселона
12.6% (20)
0:4 Барселона
5% (8)
0:1 Барселона
5% (8)
1:4 Барселона
4.4% (7)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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