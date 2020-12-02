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Севилья
 
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Стадион:
Челси
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
3
Серхи
Гомес
20
Карлос
Диего
Сантос
4
Рекик
Карим
10
Ракитич
Иван
6
Гудель
Неманья
14
Оскар
Родригес
22
Васкес
Франко
15
Эн-Несири
Юссеф
23
Идрисси
Уссама
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
33
Эмерсон
Палмиери
5
Жоржиньо
II
17
Ковачич
Матео
20
Хадсон-Одои
Каллум
29
Хаверц
Кай
10
Пулишич
Кристиан
18
Жиру
Оливье
Севилья
4-3-3
Челси
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ракитич Иван 2 0.5
2. Эн-Несири Юссеф 2 0.5
3. Де Йонг Люк 1 0.25
4. Мунир Эль-Хаддади 1 0.25
5. Акунья Маркос 0 0
6. Хордан Хоан 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 3 (3) 0.75
2. Хадсон-Одои Каллум 2 0.5
3. Абрахам Тэмми 1 0.25
4. Жиру Оливье 1 0.25
5. Зиеш Хаким 1 0.25
6. Пулишич Кристиан 1 0.25
7. Маунт Мэйсон 0 0
8. Хаверц Кай 0 0
9. Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Акунья Маркос 2 0
2. Хордан Хоан 2 0
3. Навас Хесус 0 1
4. Торрес Оливер 1 0
5. Оскар Родригес 1 0
6. Кунде Жюль 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 2 0
2. Ковачич Матео 1 0
3. Зиеш Хаким 1 0
4. Канте Н'Голо 1 0
5. Чилвел Бенджамин 1 0
6. Маунт Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)
 Челси 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 44.44% (4)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна
Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья
Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед
Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Севилья: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Челси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Челси 0:0 Севилья Лига чемпионов

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Севилья Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Краснодар 1:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
4. Ренн 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Краснодар 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
4. Ренн 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Краснодар 1:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Ренн 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов нас ждет поединок между "Севильей" и "Чесли". Команды являются лидерами свей группы и уже вышли в плей-офф, потому сегодня есть возможность проверить ближайший резерв, которому есть, что доказывать, а значит будет интересно. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2020, осталось 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 154
Севилья 21.4% (33)
X 61% (94)
Челси 17.5% (27)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Челси
3.12
3.40
2.60
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.40 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.15 2.48
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.24 2.60
  3.10 3.21 2.58

Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.70 1.05 7.10 1.10 2.95 1.41 2.25 1.69 1.88 1.99 1.68 2.28 1.69 2.20 1.32 3.35 1.23 4.20 1.08 7.20 1.06 7.90 1.01 14.00 1.01 22.00 0.00 21.00
8.20 1.08 6.65 1.11 2.91 1.42 2.21 1.68 1.69 2.30 1.33 3.36 1.24 4.15 1.09 7.70 1.07 8.70 1.01 16.75
3.13 1.40 2.73 1.51 2.30 1.68 1.91 2.00 1.68 2.30 1.51 2.71 1.43 2.99 1.25 4.25 1.10 8.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.67 2.20 1.32 3.35 1.08 7.80
2.59 1.50 1.71 2.14 1.35 3.20 1.09 7.30 1.06 8.80
2.67 1.53 2.19 1.76 1.69 2.28 1.45 2.93 1.35 3.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20
3.38 1.32 2.28 1.63 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.89
Букмекер Да Нет
5.40 1.15
Букмекер Да Нет
3.75 1.27
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Прогнозы на матч Севилья - Челси

Исход игры
Севилья
21.4% (33)
Ничья
61% (94)
Челси
17.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
33.11% (50)
Меньше
66.89% (101)
Обе команды забьют
Да
83.44% (126)
Нет
16.56% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (77)
2:1 Севилья
13% (20)
1:2 Челси
10.4% (16)
1:0 Севилья
6.5% (10)
2:2 Ничья
6.5% (10)
0:1 Челси
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.2% (5)
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