Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ракитич Иван
|2
|0.5
|2.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.5
|3.
|Де Йонг Люк
|1
|0.25
|4.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.25
|5.
|Акунья Маркос
|0
|0
|6.
|Хордан Хоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|3 (3)
|0.75
|2.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.5
|3.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.25
|4.
|Жиру Оливье
|1
|0.25
|5.
|Зиеш Хаким
|1
|0.25
|6.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.25
|7.
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|8.
|Хаверц Кай
|0
|0
|9.
|Джеймс Рис II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акунья Маркос
|2
|0
|2.
|Хордан Хоан
|2
|0
|3.
|Навас Хесус
|0
|1
|4.
|Торрес Оливер
|1
|0
|5.
|Оскар Родригес
|1
|0
|6.
|Кунде Жюль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|2
|0
|2.
|Ковачич Матео
|1
|0
|3.
|Зиеш Хаким
|1
|0
|4.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|5.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0
|6.
|Маунт Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Челси
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна
Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья
Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед
Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Севилья: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Челси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|4.
|Краснодар
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Севилья - Челси
Исход игры
Севилья
22.8% (13)
Ничья
57.9% (33)
Челси
19.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
41.82% (23)
Меньше
58.18% (32)
Обе команды забьют
Да
89.09% (49)
Нет
10.91% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.6% (26)
2:1 Севилья
17.5% (10)
1:2 Челси
12.3% (7)
2:2 Ничья
7% (4)
0:1 Челси
3.5% (2)
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