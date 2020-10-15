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Севилья
 
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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ракитич Иван 2 0.5
2. Эн-Несири Юссеф 2 0.5
3. Де Йонг Люк 1 0.25
4. Мунир Эль-Хаддади 1 0.25
5. Акунья Маркос 0 0
6. Хордан Хоан 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 3 (3) 0.75
2. Хадсон-Одои Каллум 2 0.5
3. Абрахам Тэмми 1 0.25
4. Жиру Оливье 1 0.25
5. Зиеш Хаким 1 0.25
6. Пулишич Кристиан 1 0.25
7. Маунт Мэйсон 0 0
8. Хаверц Кай 0 0
9. Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Акунья Маркос 2 0
2. Хордан Хоан 2 0
3. Навас Хесус 0 1
4. Торрес Оливер 1 0
5. Оскар Родригес 1 0
6. Кунде Жюль 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 2 0
2. Ковачич Матео 1 0
3. Зиеш Хаким 1 0
4. Канте Н'Голо 1 0
5. Чилвел Бенджамин 1 0
6. Маунт Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)
 Челси 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 44.44% (4)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна
Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья
Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед
Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Севилья: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Челси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Челси 0:0 Севилья Лига чемпионов

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Севилья Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Ренн Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
4. Краснодар Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Краснодар Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Ренн Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2020, осталось 2 дня 18 часов 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Севилья 22.8% (13)
    X 57.9% (33)
    Челси 19.3% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Челси
    2.79
    3.45
    2.69
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.40 2.65
    Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.45 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.78 3.40 2.69
      2.79 3.45 2.60

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    12.00 1.01 8.30 1.06 3.55 1.30 2.65 1.47 2.20 1.72 1.89 1.96 1.69 2.20 1.49 2.70 1.32 3.35 1.15 5.70 1.12 6.10 1.02 11.50 0.00 18.50
    10.25 1.05 8.60 1.07 3.52 1.31 2.69 1.48 1.92 1.98 1.49 2.66 1.34 3.32 1.15 5.70 1.12 6.55 1.03 12.50
    3.73 1.29 2.83 1.46 2.21 1.71 1.90 1.96 1.69 2.23 1.49 2.72 1.33 3.41 1.12 6.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.94 1.86 1.41 2.85 1.11 6.00
    2.88 1.42 1.92 1.88 1.44 2.79 1.13 5.85 1.09 7.20
    3.06 1.40 2.51 1.56 1.96 1.91 1.59 2.44 1.42 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.39 1.67 2.12 1.27 3.55
    3.85 1.26 2.72 1.46 1.71 2.14 1.28 3.64 1.19 4.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.35
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    Прогнозы на матч Севилья - Челси

    Исход игры
    Севилья
    22.8% (13)
    Ничья
    57.9% (33)
    Челси
    19.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (23)
    Меньше
    58.18% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    89.09% (49)
    Нет
    10.91% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.6% (26)
    2:1 Севилья
    17.5% (10)
    1:2 Челси
    12.3% (7)
    2:2 Ничья
    7% (4)
    0:1 Челси
    3.5% (2)
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