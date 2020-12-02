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Ювентус
 
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Стадион:
Динамо Киев
1
Щесны
Войцех
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
28
Демирал
Мерих
22
Кьеза
Федерико
30
Бентанкур
Родриго
14
Маккенни
Уэстон
12
Алекс
Сандро
8
Ремзи
Аарон
9
Мората
Альваро
7
Роналду
Криштиану
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
4
Попов
Денис
II
16
Миколенко
Виталий
8
Шепелев
Владимир
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
15
Цыганков
Виктор
7
Вербич
Беньямин
22
Родригес
Жерсон
Ювентус
3-4-1-2
Динамо Киев
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 5 1.25
2. Роналду Криштиану 1 0.25
3. Дибала Пауло 1 0.25
4. Куадрадо Хуан 0 0
5. Кулушевски Деян 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 2 (1) 0.5
2. Де Пена Карлос 1 0.25
3. Буяльский Виталий 0 0
4. Вербич Беньямин 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Демирал Мерих 2 1
2. Куадрадо Хуан 2 0
3. Данило Луис 1 0
4. Рабио Адриен 1 0
5. Бентанкур Родриго 1 0
6. Кьеза Федерико 1 0
7. Кулушевски Деян 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 1 1
2. Буяльский Виталий 2 0
3. Попов Денис II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Динамо Киев 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус
Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория
Динамо Киев Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк
Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Киев 0:2 Ювентус Лига чемпионов

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2. Ювентус Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Динамо Киев Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
4. Ференцварош Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Ювентус Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Ференцварош Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
4. Динамо Киев Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Ювентус Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Динамо Киев Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Ференцварош Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2020, осталось 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 157
    Ювентус 96.8% (152)
    X 1.3% (2)
    Динамо Киев 1.9% (3)
    Все прогнозы
    1.86 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Динамо Киев
    1.33
    5.75
    9.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.25 5.75 13.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.40 9.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.40 11.25
      1.33 5.51 10.49

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.00 1.01 9.80 1.03 4.10 1.23 3.20 1.35 2.14 1.76 1.90 1.96 1.67 2.28 1.42 2.85 1.21 4.50 1.15 5.00 1.05 8.70 1.04 9.30 1.01 15.50
    14.25 1.02 14.00 1.02 4.55 1.21 3.68 1.29 2.26 1.71 1.73 2.14 1.47 2.72 1.25 4.05 1.17 5.05 1.06 9.30
    4.49 1.23 2.63 1.54 2.20 1.74 1.96 1.94 1.69 2.28 1.54 2.62 1.44 2.95 1.17 5.78
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.68 1.50 2.60 1.17 5.00
    3.68 1.28 2.43 1.56 1.56 2.43 1.19 4.55 1.14 5.75
    2.90 1.46 2.27 1.69 1.76 2.18 1.53 2.65 1.36 3.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.35 1.82 1.93 1.36 3.00 1.28 3.45
    4.55 1.20 3.26 1.34 1.84 1.96 1.38 3.04 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.12 1.72
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
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    Прогнозы на матч Ювентус - Динамо Киев

    Исход игры
    Ювентус
    96.8% (152)
    Ничья
    1.3% (2)
    Динамо Киев
    1.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (70)
    Меньше
    54.55% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    28.57% (44)
    Нет
    71.43% (110)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    48.4% (76)
    3:0 Ювентус
    13.4% (21)
    2:1 Ювентус
    12.7% (20)
    3:1 Ювентус
    12.1% (19)
    4:0 Ювентус
    3.8% (6)
    1:0 Ювентус
    3.2% (5)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
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