Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Динамо Киев
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|5
|1.25
|2.
|Роналду Криштиану
|1
|0.25
|3.
|Дибала Пауло
|1
|0.25
|4.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|5.
|Кулушевски Деян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|2 (1)
|0.5
|2.
|Де Пена Карлос
|1
|0.25
|3.
|Буяльский Виталий
|0
|0
|4.
|Вербич Беньямин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Демирал Мерих
|2
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|3.
|Данило Луис
|1
|0
|4.
|Рабио Адриен
|1
|0
|5.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|6.
|Кьеза Федерико
|1
|0
|7.
|Кулушевски Деян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сидорчук Сергей
|1
|1
|2.
|Буяльский Виталий
|2
|0
|3.
|Попов Денис II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Динамо Киев
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +8 =8 -4Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус
Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория
Динамо Киев Последние 20 матчей: +13 =3 -4Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк
Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Ювентус
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Динамо Киев
Исход игры
Ювентус
94.8% (55)
Ничья
1.7% (1)
Динамо Киев
3.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.64% (25)
Меньше
55.36% (31)
Обе команды забьют
Да
26.79% (15)
Нет
73.21% (41)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
50% (29)
3:0 Ювентус
15.5% (9)
2:1 Ювентус
12.1% (7)
3:1 Ювентус
12.1% (7)
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