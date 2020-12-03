Перт Глори
0:1
Перерыв
Токио
0:1
8' ГолAdailton V
Ход матча
8'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форнароли Бруно
|1
|0.17
|2.
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.17
|3.
|Армиенто Карло
|1
|0.17
|4.
|Daniel Stynes
|1
|0.17
|5.
|Килкенни Нил
|1 (1)
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леандро II
|2
|0.33
|2.
|Нагаи Кенсуке
|1
|0.17
|3.
|Adailton V
|1
|0.17
|4.
|Diego Oliveira I
|1
|0.17
|5.
|Shuto Abe
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уилсон Брэндон
|2
|0
|2.
|Nick Sullivan
|2
|0
|3.
|Кастро Диего
|1
|0
|4.
|Форнароли Бруно
|1
|0
|5.
|Килкенни Нил
|1
|0
|6.
|Declan Hughes
|1
|0
|7.
|Daniel Stynes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Морисиге Масато
|2
|0
|2.
|Нагаи Кенсуке
|1
|0
|3.
|Умари Жоан
|1
|0
|4.
|Леандро II
|1
|0
|5.
|Go Hatano
|1
|0
|6.
|Ryoya Ogawa
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перт Глори
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|Токио
|20% (1)
|0
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
Предыдущие игры
Перт Глори Последние 20 матчей: +4 =5 -11Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа
Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори
Токио Последние 20 матчей: +8 =2 -10Токио 1:2 Ульсан Хендай Шанхай Шэньхуа 1:2 Токио Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа Вегальта Сендай 2:2 Токио
Нагойя Грампус 1:0 Токио Токио 1:0 Консадоле Саппоро Кавасаки Фронтале 2:1 Токио Токио 1:3 Касива Рейсол Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама 1:0 Токио Токио 3:1 Симидзу С-Палс Токио 0:1 Гамба Осака Кавасаки Фронтале 0:2 Токио Сёнан Бельмаре 0:1 Токио Урава Редс 0:1 Токио Саган Тосу 3:0 Токио Токио 2:0 Серезо Осака Токио 1:0 Вегальта Сендай Токио 2:3 Оита Тринита Виссел Кобе 2:2 Токио
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Токио: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|2:0
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Токио
|1:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|0:2
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|4.
|Перт Глори
|0:1
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|2:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Токио
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|0:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|4.
|Перт Глори
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|2:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Токио
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|0:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Перт Глори
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Победитель
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