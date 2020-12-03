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Перт Глори
0:1
Перерыв
Токио
0'
0:1
8' Гол
Adailton V

Ход матча

8'
0:1
Adailton V

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форнароли Бруно 1 0.17
2. Аспропотамитис Джонатан 1 0.17
3. Армиенто Карло 1 0.17
4. Daniel Stynes 1 0.17
5. Килкенни Нил 1 (1) 0.17
Токио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леандро II 2 0.33
2. Нагаи Кенсуке 1 0.17
3. Adailton V 1 0.17
4. Diego Oliveira I 1 0.17
5. Shuto Abe 1 0.17

Карточки

Перт Глори
# Игрок      
1. Уилсон Брэндон 2 0
2. Nick Sullivan 2 0
3. Кастро Диего 1 0
4. Форнароли Бруно 1 0
5. Килкенни Нил 1 0
6. Declan Hughes 1 0
7. Daniel Stynes 1 0
Токио
# Игрок      
1. Морисиге Масато 2 0
2. Нагаи Кенсуке 1 0
3. Умари Жоан 1 0
4. Леандро II 1 0
5. Go Hatano 1 0
6. Ryoya Ogawa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перт Глори 0 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 Токио 20% (1) 0 0 0 40% (2) 40% (2)

Предыдущие игры

Перт Глори Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа
Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори
Токио Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Токио 1:2 Ульсан Хендай Шанхай Шэньхуа 1:2 Токио Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа Вегальта Сендай 2:2 Токио
Нагойя Грампус 1:0 Токио Токио 1:0 Консадоле Саппоро Кавасаки Фронтале 2:1 Токио Токио 1:3 Касива Рейсол Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама 1:0 Токио Токио 3:1 Симидзу С-Палс Токио 0:1 Гамба Осака Кавасаки Фронтале 0:2 Токио Сёнан Бельмаре 0:1 Токио Урава Редс 0:1 Токио Саган Тосу 3:0 Токио Токио 2:0 Серезо Осака Токио 1:0 Вегальта Сендай Токио 2:3 Оита Тринита Виссел Кобе 2:2 Токио

Последние игры между собой

Перт Глори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Токио: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Токио 1:0 Перт Глори Лига чемпионов АФК

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 2:0 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Токио 1:0 6 3 1 2 6 - 5 10
3. Шанхай Шэньхуа 0:2 6 2 1 3 8 - 11 7
4. Перт Глори 0:1 6 0 1 5 5 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 2:0 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Токио 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Шанхай Шэньхуа 0:2 3 0 1 2 4 - 7 1
4. Перт Глори 0:1 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 2:0 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Токио 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Шанхай Шэньхуа 0:2 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Перт Глори 0:1 3 0 1 2 3 - 6 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Дос Сантос да Сильва Адайлтон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Перт Глори
Ничья
Токио
35.68
9.31
1.27
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 25.00 8.00 1.13
Бонус: 5 000 ₽ 25.00 9.00 1.11
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 5.85 1.27
  35.68 9.31 1.08

Самый высокий коэффициент на матч «Перт Глори» – «Токио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Перт Глори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Токио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Перт Глори» – «Токио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.00 0.00 13.00 1.01 7.77 1.08 6.50 1.24 2.08 1.72 2.14 1.71 1.55 2.45 1.81 2.06 1.33 3.25 1.12 6.10 1.10 6.80 1.10 6.20 1.09 6.90 1.02 11.50 1.01 12.50
4.95 1.13 4.15 1.18 2.48 1.50 1.99 1.80 1.66 2.32 1.34 3.20 1.23 3.90 1.09 5.95 1.07 6.45 1.00 11.00
6.28 1.13 3.57 1.28 2.33 1.61 1.89 1.93 1.61 2.33 1.32 3.29 1.61 2.31 1.46 2.70 1.53 2.58 1.28 3.78 1.11 6.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.63 1.47 1.42 2.85 1.06 8.80 1.03 12.00
2.61 1.48 1.66 2.19 1.28 3.60
3.15 1.35 2.51 1.53 1.88 1.94 1.18 4.70 1.55 2.45 1.22 4.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.63 1.48 1.66 2.20 1.52 2.44 1.32 3.10
3.68 1.27 2.04 1.76 1.52 2.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
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