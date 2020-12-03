Мельбурн Виктори
1:0
Первый тайм: 18'
Сеул
1:0
5' ГолРохас Марко
Ход матча
5'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохас Марко
|1
|0.17
|2.
|Фолами Бен
|1
|0.17
|3.
|Ианнуччи Джанлука
|1
|0.17
|4.
|Тойвонен Ола
|1 (1)
|0.17
|5.
|Бриммер Джейк
|1 (1)
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юн Чжу-Тхэ
|3
|0.5
|2.
|Пак Чу-Ен
|3 (1)
|0.5
|3.
|Хан Сын-Гю
|1
|0.17
|4.
|In-Kyu Lee2
|1
|0.17
|5.
|Han-Min Jung
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Райн Дилан
|2
|0
|2.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|3.
|Броксхэм Ли
|1
|0
|4.
|Matt Acton
|1
|0
|5.
|Анселл Николас
|1
|0
|6.
|Траоре Адама III
|1
|0
|7.
|Бриммер Джейк
|1
|0
|8.
|Андерсон Аарон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барба Осмар
|1
|0
|2.
|Ко Кван-Мин
|1
|0
|3.
|Ким Вон-Сик
|1
|0
|4.
|Ким Вон-Гюн
|1
|0
|5.
|Хан Сын-Гю
|1
|0
|6.
|In-Kyu Lee2
|1
|0
|7.
|Чха О Ен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Виктори
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|0
|25% (1)
|Сеул
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =3 -12Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори
Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори
Сеул Последние 20 матчей: +6 =4 -10Бэйцзин Гоань 3:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:1 Сеул Сеул 5:0 Чианграй Юнайтед Сеул 1:2 Бэйцзин Гоань
Сеул 0:1 Инчхон Юнайтед Сеул 1:1 Канвон Сеонам 0:1 Сеул Сеул 1:2 Пусан Айпарк Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Сеул Сеул 0:0 Тэгу Инчхон Юнайтед 1:0 Сеул Сеул 2:1 Сувон Самсунг Блювингс Сеул 1:1 Пусан Айпарк Ульсан Хендай 3:0 Сеул Кванджу 0:0 Сеул Сеул 2:1 Санджу Санму Сеул 2:0 Канвон Сеонам 1:2 Сеул Сеул 1:5 Пхохан Стилерс Чонбук Хендай Моторс 3:0 Сеул
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сеул: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|Мельбурн Виктори
|1:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|3.
|Сеул
|0:1
|6
|2
|0
|4
|9 - 8
|6
|4.
|Чианграй Юнайтед
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Сеул
|0:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|Мельбурн Виктори
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|Чианграй Юнайтед
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Мельбурн Виктори
|1:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|3.
|Чианграй Юнайтед
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|4.
|Сеул
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|3.54
|3.48
|2.08
|
|3.49
|3.36
|2.11
Самый высокий коэффициент на матч «Мельбурн Виктори» – «Сеул» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сеул» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мельбурн Виктори» – «Сеул», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров