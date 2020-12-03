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Мельбурн Виктори
2:1
Конец матча
Сеул
0'
1:0
5' Гол
Рохас Марко
2:0
23' Пенальти
Бриммер Джейк
2:1
64' Гол
Хван Хен-Су
70' Желтая карточка
Юн Чжу-Тхэ
87' Желтая карточка
Баттерфилд Джейкоб
90'+5
20
Крокомб
Макс
2
Роу
Сторм
4
Анселл
Николас
31
Андерсон
Аарон
21
Траоре
Адама
III
7
Макманаман
Каллум
6
Броксхэм
Ли
22
Бриммер
Джейк
23
Рохас
Марко
8
Баттерфилд
Джейкоб
11
Фолами
Бен
21
Han-Been
Yang
27
Ко
Кван-Мин
2
Хван
Хен-Су
22
Юн
Ен-Сон
35
Ян
Ю-Мин
15
Ким
Вон-Сик
37
Han-Min
Jung
5
Барба
Осмар
66
Хан
Сын-Гю
36
Seong-Yun
Kwon
10
Пак
Чу-Ен
Мельбурн Виктори
4-4-2
Сеул
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бриммер Джейк 2 (2) 0.33
2. Рохас Марко 1 0.17
3. Фолами Бен 1 0.17
4. Ианнуччи Джанлука 1 0.17
5. Тойвонен Ола 1 (1) 0.17
Сеул
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юн Чжу-Тхэ 3 0.5
2. Пак Чу-Ен 3 (1) 0.5
3. Хван Хен-Су 1 0.17
4. Хан Сын-Гю 1 0.17
5. In-Kyu Lee2 1 0.17
6. Han-Min Jung 1 0.17

Карточки

Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Райн Дилан 2 0
2. Баттерфилд Джейкоб 1 0
3. Макманаман Каллум 1 0
4. Броксхэм Ли 1 0
5. Matt Acton 1 0
6. Анселл Николас 1 0
7. Траоре Адама III 1 0
8. Бриммер Джейк 1 0
9. Андерсон Аарон 1 0
Сеул
# Игрок      
1. Барба Осмар 1 0
2. Юн Чжу-Тхэ 1 0
3. Ко Кван-Мин 1 0
4. Ким Вон-Сик 1 0
5. Ким Вон-Гюн 1 0
6. Хан Сын-Гю 1 0
7. In-Kyu Lee2 1 0
8. Чха О Ен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Виктори 33.33% (2) 50% (3) 0 0 0 16.67% (1)
 Сеул 10% (1) 10% (1) 0 20% (2) 40% (4) 20% (2)

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори
Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори
Сеул Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Бэйцзин Гоань 3:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:1 Сеул Сеул 5:0 Чианграй Юнайтед Сеул 1:2 Бэйцзин Гоань
Сеул 0:1 Инчхон Юнайтед Сеул 1:1 Канвон Сеонам 0:1 Сеул Сеул 1:2 Пусан Айпарк Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Сеул Сеул 0:0 Тэгу Инчхон Юнайтед 1:0 Сеул Сеул 2:1 Сувон Самсунг Блювингс Сеул 1:1 Пусан Айпарк Ульсан Хендай 3:0 Сеул Кванджу 0:0 Сеул Сеул 2:1 Санджу Санму Сеул 2:0 Канвон Сеонам 1:2 Сеул Сеул 1:5 Пхохан Стилерс Чонбук Хендай Моторс 3:0 Сеул

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сеул: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Лига чемпионов АФК

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Мельбурн Виктори 6 2 1 3 6 - 9 7
3. Сеул 6 2 0 4 10 - 9 6
4. Чианграй Юнайтед 6 1 2 3 5 - 11 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Сеул 3 2 0 1 7 - 2 6
3. Мельбурн Виктори 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 4 - 4 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Мельбурн Виктори 3 0 1 2 3 - 6 1
3. Чианграй Юнайтед 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Сеул 3 0 0 3 3 - 7 0
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Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.54 3.48 2.08
  1.43 3.74 10.46

Самый высокий коэффициент на матч «Мельбурн Виктори» – «Сеул» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сеул» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мельбурн Виктори» – «Сеул», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5
9.10 1.02 8.00 1.04 3.26 1.31 2.55 1.50 1.88 2.00 1.48 2.61 1.30 3.32 1.12 5.30 1.09 5.95 1.01 11.25
3.58 1.31 3.05 1.41 2.69 1.47 2.13 1.72 2.98 1.39 2.52 1.52 2.06 1.77 1.68 2.18 1.83 2.00 1.52 2.53 1.22 4.23 1.50 2.60 1.12 7.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.90 1.40 1.95 1.83 1.40 2.90
2.93 1.40 2.41 1.57 1.88 1.94 1.54 2.48 2.12 1.72 1.73 2.12 1.33 3.28 1.22 4.19 1.26 3.74 1.13 5.71
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.64 1.47 1.68 2.16 1.26 3.78
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