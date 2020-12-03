Мельбурн Виктори
2:1
Конец матча
Сеул
1:0
5' ГолРохас Марко
2:0
23' ПенальтиБриммер Джейк
2:1
64' ГолХван Хен-Су
70' Желтая карточкаЮн Чжу-Тхэ
87' Желтая карточкаБаттерфилд Джейкоб
20
Крокомб
Макс
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
27
Ко
Кван-Мин
22
Юн
Ен-Сон
35
Ян
Ю-Мин
15
Ким
Вон-Сик
37
Han-Min
Jung
66
Хан
Сын-Гю
10
Пак
Чу-Ен
- Основной состав
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Фолами БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Нисикава СоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Барнетт ДжейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Joshua Varga
-
30 Marko Bulic
-
-
Главный тренер: Grant Brebner
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Ко Кван-МинЗащитник
- Защитник
-
22 Юн Ен-СонЗащитник
-
35 Ян Ю-МинЗащитник
-
15 Ким Вон-СикПолузащитник
-
37 Han-Min JungПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Хан Сын-ГюПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пак Чу-ЕнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Ким Вон-ГюнЗащитник
-
17 Ким Чжин-ЯЗащитник
-
11 Чжо Ен-УкПолузащитник
-
25 Хан Чхан-ХиПолузащитник
-
20 Чха О ЕнПолузащитник
-
19 Юн Чжу-ТхэНападающий
-
18 Ли Сын-ЧжэНападающий
-
33 In-Kyu Lee2
-
26 Jin-Sung Kim
-
Главный тренер: Won-june Lee
Ход матча
5'
1:0
23'
2:0
61'
64'
2:1
70'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бриммер Джейк
|2 (2)
|0.33
|2.
|Рохас Марко
|1
|0.17
|3.
|Фолами Бен
|1
|0.17
|4.
|Ианнуччи Джанлука
|1
|0.17
|5.
|Тойвонен Ола
|1 (1)
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юн Чжу-Тхэ
|3
|0.5
|2.
|Пак Чу-Ен
|3 (1)
|0.5
|3.
|Хван Хен-Су
|1
|0.17
|4.
|Хан Сын-Гю
|1
|0.17
|5.
|In-Kyu Lee2
|1
|0.17
|6.
|Han-Min Jung
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Райн Дилан
|2
|0
|2.
|Баттерфилд Джейкоб
|1
|0
|3.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|4.
|Броксхэм Ли
|1
|0
|5.
|Matt Acton
|1
|0
|6.
|Анселл Николас
|1
|0
|7.
|Траоре Адама III
|1
|0
|8.
|Бриммер Джейк
|1
|0
|9.
|Андерсон Аарон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барба Осмар
|1
|0
|2.
|Юн Чжу-Тхэ
|1
|0
|3.
|Ко Кван-Мин
|1
|0
|4.
|Ким Вон-Сик
|1
|0
|5.
|Ким Вон-Гюн
|1
|0
|6.
|Хан Сын-Гю
|1
|0
|7.
|In-Kyu Lee2
|1
|0
|8.
|Чха О Ен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Виктори
|33.33% (2)
|50% (3)
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|Сеул
|10% (1)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|40% (4)
|20% (2)
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =3 -12Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори
Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори
Сеул Последние 20 матчей: +6 =4 -10Бэйцзин Гоань 3:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:1 Сеул Сеул 5:0 Чианграй Юнайтед Сеул 1:2 Бэйцзин Гоань
Сеул 0:1 Инчхон Юнайтед Сеул 1:1 Канвон Сеонам 0:1 Сеул Сеул 1:2 Пусан Айпарк Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Сеул Сеул 0:0 Тэгу Инчхон Юнайтед 1:0 Сеул Сеул 2:1 Сувон Самсунг Блювингс Сеул 1:1 Пусан Айпарк Ульсан Хендай 3:0 Сеул Кванджу 0:0 Сеул Сеул 2:1 Санджу Санму Сеул 2:0 Канвон Сеонам 1:2 Сеул Сеул 1:5 Пхохан Стилерс Чонбук Хендай Моторс 3:0 Сеул
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сеул: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|3.
|Сеул
|6
|2
|0
|4
|10 - 9
|6
|4.
|Чианграй Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Сеул
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|3.
|Чианграй Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|4.
|Сеул
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|3.54
|3.48
|2.08
|
|1.43
|3.74
|10.46
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