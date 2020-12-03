Бэйцзин Гоань
1:1
Конец матча
Чианграй Юнайтед
25' Желтая карточкаBill1
25' Желтая карточкаFan Yang1
39' Желтая карточкаТиатракул Сиваком
52' Желтая карточкаДабао Юй
0:1
55' ГолEakkanit Punya
57' Желтая карточкаThanasak Srisai
1:1
77' ГолAlan VI
25
Го
Цюаньбо
28
Цзян
Тао
22
Дабао
Юй
24
Fan
Yang1
26
Пен
Лю
18
Jin
Taiyan
29
Ба
Дунь
5
Brinner
9
Bill1
- Основной состав
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
28 Цзян ТаоЗащитник
- Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
24 Fan Yang1Защитник
- Полузащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Сень ХоуВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сичжэ ЧжанПолузащитник
-
39 Da Wen
-
32 Guobo Liu
-
19 Alan VI
-
3 Yang Yu1
-
20 Ziming Wang
-
4 Lei Li1
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 BrinnerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Bill1Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
50 Jackson II
-
-
-
-
39 Farus Patee
-
-
-
Главный тренер: Stefano Cugurra Teco
Ход матча
25'
25'
52'
55'
0:1
57'
64'
77'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alan VI
|3
|0.5
|2.
|Аугусто Ренато
|2
|0.33
|3.
|Виера Хонатан
|2
|0.33
|4.
|Юйнин Чжан
|2
|0.33
|5.
|Ziming Wang
|2
|0.33
|6.
|Фернандо Мартинс
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bill1
|2
|0.33
|2.
|Тиатракул Сиваком
|1
|0.17
|3.
|Eakkanit Punya
|1
|0.17
|4.
|Gionata Verzura
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чи Чжунго
|2
|0
|2.
|Йеннарис Никлас
|1
|0
|3.
|Дабао Юй
|1
|0
|4.
|Gang Wang
|1
|0
|5.
|Ziming Wang
|1
|0
|6.
|Fan Yang1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Yong-Rae Lee
|2
|0
|2.
|Brinner
|2
|0
|3.
|Bill1
|2
|0
|4.
|Thirayu Banhan
|0
|1
|5.
|Suriya Singmui
|1
|0
|6.
|Тиатракул Сиваком
|1
|0
|7.
|Thanasak Srisai
|1
|0
|8.
|Chotipat Poomkaew
|1
|0
|9.
|Sarawut Inpaen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бэйцзин Гоань
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|Чианграй Юнайтед
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +12 =5 -3Бэйцзин Гоань 0:3 Ухань Цзалл Бэйцзин Гоань 3:1 Сеул Бэйцзин Гоань 1:0 Ченду Цяньбао Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:1 Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан
Чианграй Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Чианграй Юнайтед 2:1 Сеул Сеул 5:0 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 2:1 Муангтхонг Юнайтед
Сукхотай 2:0 Чианграй Юнайтед Полис Теро 0:1 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 0:1 Патхум Юнайтед Чонбури 0:3 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 2:1 Ратчабури Чианграй Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед Районг 0:2 Чианграй Юнайтед Накхонратчасима 0:4 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 1:0 Прачуап Бангкок Юнайтед 4:1 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 3:0 Трат Чианграй Юнайтед 2:2 Супханбури Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Самут Пракан Сити 1:1 Чианграй Юнайтед Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Супханбури 2:5 Чианграй Юнайтед
Последние игры между собой
Бэйцзин Гоань: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чианграй Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|3.
|Сеул
|6
|2
|0
|4
|10 - 9
|6
|4.
|Чианграй Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Сеул
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|3.
|Чианграй Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|4.
|Сеул
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Победитель
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