  1. Футбол
  2. Матчи
Бэйцзин Гоань
1:1
Конец матча
Чианграй Юнайтед
0'
25' Желтая карточка
Bill1
25' Желтая карточка
Fan Yang1
39' Желтая карточка
Тиатракул Сиваком
52' Желтая карточка
Дабао Юй
0:1
55' Гол
Eakkanit Punya
57' Желтая карточка
Thanasak Srisai
1:1
77' Гол
Alan VI
90'+5
25
Го
Цюаньбо
28
Цзян
Тао
2
Min-Jae
Kim2
22
Дабао
Юй
24
Fan
Yang1
11
Фернандо
Мартинс
26
Пен
Лю
18
Jin
Taiyan
5
Аугусто
Ренато
29
Ба
Дунь
9
Юйнин
Чжан
22
Apirak
Woravong
3
Thanasak
Srisai
5
Brinner
33
Sarawut
Inpaen
17
Somkid
Chamnarnsilp
10
Тиатракул
Сиваком
8
Yong-Rae
Lee
14
Тхинйом
Санукран
30
Suriya
Singmui
36
Shinnaphat
Lee-Oh
9
Bill1
Бэйцзин Гоань
4-2-3-1
Чианграй Юнайтед
3-5-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alan VI 3 0.5
2. Аугусто Ренато 2 0.33
3. Виера Хонатан 2 0.33
4. Юйнин Чжан 2 0.33
5. Ziming Wang 2 0.33
6. Фернандо Мартинс 1 0.17
Чианграй Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bill1 2 0.33
2. Тиатракул Сиваком 1 0.17
3. Eakkanit Punya 1 0.17
4. Gionata Verzura 1 0.17

Карточки

Бэйцзин Гоань
# Игрок      
1. Чи Чжунго 2 0
2. Йеннарис Никлас 1 0
3. Дабао Юй 1 0
4. Gang Wang 1 0
5. Ziming Wang 1 0
6. Fan Yang1 1 0
Чианграй Юнайтед
# Игрок      
1. Yong-Rae Lee 2 0
2. Brinner 2 0
3. Bill1 2 0
4. Thirayu Banhan 0 1
5. Suriya Singmui 1 0
6. Тиатракул Сиваком 1 0
7. Thanasak Srisai 1 0
8. Chotipat Poomkaew 1 0
9. Sarawut Inpaen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бэйцзин Гоань 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2)
 Чианграй Юнайтед 0 0 20% (1) 40% (2) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Бэйцзин Гоань 0:3 Ухань Цзалл Бэйцзин Гоань 3:1 Сеул Бэйцзин Гоань 1:0 Ченду Цяньбао Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:1 Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан
Чианграй Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Чианграй Юнайтед 2:1 Сеул Сеул 5:0 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 2:1 Муангтхонг Юнайтед
Сукхотай 2:0 Чианграй Юнайтед Полис Теро 0:1 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 0:1 Патхум Юнайтед Чонбури 0:3 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 2:1 Ратчабури Чианграй Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед Районг 0:2 Чианграй Юнайтед Накхонратчасима 0:4 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 1:0 Прачуап Бангкок Юнайтед 4:1 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 3:0 Трат Чианграй Юнайтед 2:2 Супханбури Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Самут Пракан Сити 1:1 Чианграй Юнайтед Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Супханбури 2:5 Чианграй Юнайтед

Последние игры между собой

Бэйцзин Гоань: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чианграй Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Лига чемпионов АФК

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Мельбурн Виктори 6 2 1 3 6 - 9 7
3. Сеул 6 2 0 4 10 - 9 6
4. Чианграй Юнайтед 6 1 2 3 5 - 11 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Сеул 3 2 0 1 7 - 2 6
3. Мельбурн Виктори 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 4 - 4 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Мельбурн Виктори 3 0 1 2 3 - 6 1
3. Чианграй Юнайтед 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Сеул 3 0 0 3 3 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Тиатракул Сиваком получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Fan Yang получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Росимар Амансио Билл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 3.30 1.57
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.50 6.45
  2.86 1.67 8.84

Самый высокий коэффициент на матч «Бэйцзин Гоань» – «Чианграй Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бэйцзин Гоань» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чианграй Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бэйцзин Гоань» – «Чианграй Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.10 1.16 3.70 1.27 2.04 1.77 1.33 3.25 1.18 4.75 2.03 1.79 1.02 13.00 1.88 1.92 1.20 4.44 1.05 9.50 1.04 10.00 1.13 5.50 1.10 6.10 1.01 15.50 1.02 11.00
12.00 1.00 10.50 1.01 5.65 1.10 4.85 1.14 2.77 1.41 2.23 1.64 1.79 2.11 1.43 2.78 1.31 3.26 1.13 5.15 1.10 5.70 1.02 9.60
2.69 1.46 2.14 1.71 3.01 1.38 2.38 1.58 1.81 2.03 1.81 2.02 1.49 2.63 1.17 4.91 1.85 1.98 1.67 2.21 1.51 2.56 1.25 4.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.48 2.63 1.08 7.77 1.05 9.50 1.28 3.50
3.32 1.32 2.86 1.41 1.75 2.05 1.32 3.32
1.29 3.52 1.15 5.33 1.37 3.04 1.24 3.91 1.66 2.22 1.45 2.73
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.92 1.97 1.60 2.33 1.24 4.00
4.30 1.21 2.18 1.67 1.63 2.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
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