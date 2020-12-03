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ЛАСК
 
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Стадион:
Тоттенхэм
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
25
Холланд
Джеймс
30
Андраде
Андреас
26
Ранфтль
Райнхольд
21
Мадсен
Мадс
Эмиль
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
13
Эггештайн
Йоханнес
27
Гойгингер
Томас
12
Харт
Джо
33
Дэвис
Бен
25
Танганга
Джафет
6
Санчес
Давинсон
2
Доэрти
Мэтт
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
18
Ло
Чельсо
Джовани
28
Н'Домбеле
Тангай
27
Лукас
Моура
7
Сон
Хынмин
9
Бэйл
Гарет
ЛАСК
3-4-3
Тоттенхэм
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грубер Андреас 1 0.25
2. Филипович Петар 1 0.25
3. Эггештайн Йоханнес 1 0.25
4. Рагуц Марко 1 0.25
5. Михорль Петер 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Моура 3 0.75
2. Винисиус Карлос 2 0.5
3. Кейн Гарри 1 0.25
4. Сон Хынмин 1 0.25
5. Уинкс Гарри 1 0.25
6. Ло Чельсо Джовани 1 0.25
7. Дэвис Бен 0 0
8. Алли Деле 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Холланд Джеймс 1 1
2. Гргич Лукас 1 1
3. Михорль Петер 2 0
4. Траунер Гернот 0 1
5. Шлагер Александер 1 0
6. Визингер Филип 1 0
7. Гойгингер Томас 1 0
8. Эггештайн Йоханнес 1 0
9. Ранфтль Райнхольд 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Доэрти Мэтт 1 0
2. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
3. Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 50% (2) 0 25% (1) 25% (1) 0 0
 Тоттенхэм 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 33.33% (3) 11.11% (1)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =3 -5
ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира
Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм
Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Лига Европы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
2. Антверпен Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
3. ЛАСК Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
4. Лудогорец Заявка 4 0 0 4 5 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Антверпен Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. ЛАСК Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Лудогорец Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. ЛАСК Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Лудогорец Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые болельщики! В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы нас ждет интереснейшая битва, "ЛАСК" примет "Тоттенхэм". Места в плей-офф в группе J еще не определены, так что битва обещает быть серьезной, а значит и интересной. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЛАСК - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2020, осталось 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 158
ЛАСК 1.3% (2)
X 3.8% (6)
Тоттенхэм 94.9% (150)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Тоттенхэм
6.30
4.80
1.58
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.50 4.50 1.57
Бонус: 5 000 ₽ 6.20 4.80 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 4.75 1.58
  5.93 4.58 1.54

Самый высокий коэффициент на матч «ЛАСК» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЛАСК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЛАСК» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 0.00 10.00 1.03 4.80 1.21 3.80 1.27 2.44 1.62 2.12 1.77 1.95 2.00 1.74 2.17 1.60 2.44 1.31 3.70 1.18 4.80 1.05 6.60 1.04 7.30 1.02 13.00 1.01 12.00
13.75 1.03 12.00 1.04 4.90 1.19 3.38 1.33 2.50 1.66 1.87 1.95 1.45 2.79 1.23 4.30 1.17 5.05 1.06 9.20
5.27 1.18 2.58 1.53 2.43 1.59 2.16 1.74 1.91 1.96 1.70 2.22 1.57 2.49 1.22 4.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.26 1.58 1.58 2.41 1.22 4.60
3.38 1.32 2.43 1.56 1.61 2.32 1.19 4.65 1.16 5.30
3.11 1.39 2.46 1.58 1.85 2.02 1.59 2.43 1.41 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.92 1.81 1.44 2.48 1.32 3.15
4.55 1.20 3.12 1.36 1.85 1.95 1.39 3.00 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.17
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.95 1.32
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Прогнозы на матч ЛАСК - Тоттенхэм

Исход игры
ЛАСК
1.3% (2)
Ничья
3.8% (6)
Тоттенхэм
94.9% (150)
Тотал 2.5
Больше
63.23% (98)
Меньше
36.77% (57)
Обе команды забьют
Да
64.52% (100)
Нет
35.48% (55)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
43.7% (69)
0:2 Тоттенхэм
22.2% (35)
1:3 Тоттенхэм
15.2% (24)
0:1 Тоттенхэм
8.9% (14)
1:1 Ничья
3.8% (6)
0:3 Тоттенхэм
2.5% (4)
1:0 ЛАСК
1.3% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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