12
Харт
Джо
33
Дэвис
Бен
27
Лукас
Моура
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Плоер ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
-
12 Харт ДжоВратарь
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Уайтмэн ЭлфиВратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
24 Орье СержЗащитник
-
48 Уайт ХарвиПолузащитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грубер Андреас
|1
|0.25
|2.
|Филипович Петар
|1
|0.25
|3.
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0.25
|4.
|Рагуц Марко
|1
|0.25
|5.
|Михорль Петер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Моура
|3
|0.75
|2.
|Винисиус Карлос
|2
|0.5
|3.
|Кейн Гарри
|1
|0.25
|4.
|Сон Хынмин
|1
|0.25
|5.
|Уинкс Гарри
|1
|0.25
|6.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.25
|7.
|Дэвис Бен
|0
|0
|8.
|Алли Деле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Холланд Джеймс
|1
|1
|2.
|Гргич Лукас
|1
|1
|3.
|Михорль Петер
|2
|0
|4.
|Траунер Гернот
|0
|1
|5.
|Шлагер Александер
|1
|0
|6.
|Визингер Филип
|1
|0
|7.
|Гойгингер Томас
|1
|0
|8.
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|9.
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|2.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|3.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|Тоттенхэм
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =3 -5ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +14 =3 -3Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм
Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|Антверпен
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 13
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Антверпен
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЛАСК» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЛАСК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЛАСК» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЛАСК - Тоттенхэм
Исход игры
ЛАСК
1.3% (2)
Ничья
3.8% (6)
Тоттенхэм
94.9% (150)
Тотал 2.5
Больше
63.23% (98)
Меньше
36.77% (57)
Обе команды забьют
Да
64.52% (100)
Нет
35.48% (55)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
43.7% (69)
0:2 Тоттенхэм
22.2% (35)
1:3 Тоттенхэм
15.2% (24)
0:1 Тоттенхэм
8.9% (14)
1:1 Ничья
3.8% (6)
0:3 Тоттенхэм
2.5% (4)
1:0 ЛАСК
1.3% (2)
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