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ЛАСК
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грубер Андреас 1 0.25
2. Филипович Петар 1 0.25
3. Эггештайн Йоханнес 1 0.25
4. Рагуц Марко 1 0.25
5. Михорль Петер 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Моура 3 0.75
2. Винисиус Карлос 2 0.5
3. Кейн Гарри 1 0.25
4. Сон Хынмин 1 0.25
5. Уинкс Гарри 1 0.25
6. Ло Чельсо Джовани 1 0.25
7. Дэвис Бен 0 0
8. Алли Деле 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Холланд Джеймс 1 1
2. Гргич Лукас 1 1
3. Михорль Петер 2 0
4. Траунер Гернот 0 1
5. Шлагер Александер 1 0
6. Визингер Филип 1 0
7. Гойгингер Томас 1 0
8. Эггештайн Йоханнес 1 0
9. Ранфтль Райнхольд 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Доэрти Мэтт 1 0
2. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
3. Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 50% (2) 0 25% (1) 25% (1) 0 0
 Тоттенхэм 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 33.33% (3) 11.11% (1)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =3 -5
ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира
Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм
Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Лига Европы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
2. Антверпен Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
3. ЛАСК Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
4. Лудогорец Заявка 4 0 0 4 5 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Антверпен Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. ЛАСК Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Лудогорец Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. ЛАСК Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Лудогорец Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЛАСК - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2020, осталось 2 дня 18 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    ЛАСК 0% (0)
    X 5.4% (3)
    Тоттенхэм 94.6% (53)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЛАСК
    Ничья
    Тоттенхэм
    5.05
    4.40
    1.75
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.25 4.10 1.75
    Бонус: 5 000 ₽ 4.60 4.40 1.70
    Бонус: 5 000 ₽ 5.05 4.40 1.73
      4.58 4.36 1.66

    Самый высокий коэффициент на матч «ЛАСК» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЛАСК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЛАСК» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    18.00 0.00 12.50 1.01 4.90 1.16 4.10 1.23 2.46 1.55 2.18 1.73 1.98 1.88 1.75 2.14 1.61 2.40 1.32 3.40 1.25 4.20 1.09 6.50 1.08 7.10 1.01 12.50
    15.25 1.02 14.25 1.02 5.05 1.18 4.15 1.24 2.55 1.64 1.92 1.90 1.58 2.41 1.31 3.52 1.24 4.15 1.10 7.30
    5.40 1.16 2.49 1.55 2.21 1.68 1.93 1.90 1.70 2.18 1.56 2.46 1.21 4.45
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.46 1.57 1.62 2.31 1.23 4.20
    3.68 1.28 2.48 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15
    3.12 1.37 2.48 1.55 1.86 1.97 1.59 2.38 1.41 2.97
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.02 1.74 1.50 2.46 1.31 3.25
    5.15 1.17 3.68 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.58 2.37
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.75 1.45
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    Прогнозы на матч ЛАСК - Тоттенхэм

    Исход игры
    ЛАСК
    0% (0)
    Ничья
    5.4% (3)
    Тоттенхэм
    94.6% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.96% (34)
    Меньше
    37.04% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    68.52% (37)
    Нет
    31.48% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    55.4% (31)
    0:2 Тоттенхэм
    23.2% (13)
    0:1 Тоттенхэм
    7.1% (4)
    1:1 Ничья
    5.4% (3)
    1:3 Тоттенхэм
    5.4% (3)
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    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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