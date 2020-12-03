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Фейеноорд
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Динамо Загреб
0'
23' Желтая карточка
Спайич Урош
24' Желтая карточка
Теофил-Катерин Кевин
43' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
45'+4
21
Марсман
Ник
22
Гертрейда
Лютсхарел
25
Спайич
Урош
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
6
Димерс
Марк
28
Тоорнстра
Йенс
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
11
Линссен
Брайан
7
Нарсинг
Лусиано
40
Ливакович
Доминик
2
Мохаррами
Садех
6
Лауритсен
Расмус
28
Теофил-Катерин
Кевин
32
Гвардиол
Йошко
5
Адеми
Ариян
97
Якич
Кристиян
17
Иванушец
Лука
10
Майер
Ловро
20
Кастрати
Лирим
21
Петкович
Бруно
Фейеноорд
4-3-3
Динамо Загреб
4-3-1-2

Ход матча

23'
Спайич Урош
 
24'
 
Теофил-Катерин Кевин
36'
Баннис Науфаль
Линссен Брайан
 
43'
Тоорнстра Йенс
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 1 0.2
2. Хапс Ридгесиано 1 0.2
3. Гертрейда Лютсхарел 1 0.2
4. Кекджу Оркун 1 0.2
5. Нарсинг Лусиано 0 0
6. Тоорнстра Йенс 0 0
Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майер Ловро 1 0.2
2. Петкович Бруно 1 0.2
3. Иванушец Лука 1 0.2
4. Атьемвен Айяйи 1 0.2
5. Адеми Ариян 0 0

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Сенеси Маркос 2 1
2. Ниукоп Барт 3 0
3. Йоргенсен Николай 1 1
4. Боттегин Эрик 1 0
5. Бергёйс Стивен 1 0
6. Спайич Урош 1 0
7. Хапс Ридгесиано 1 0
8. Тейшейра Жоау 1 0
9. Бейло Юстин 1 0
10. Маласиа Тирелл 1 0
Динамо Загреб
# Игрок      
1. Петкович Бруно 2 0
2. Леовац Марин 1 0
3. Теофил-Катерин Кевин 1 0
4. Якич Кристиян 1 0
5. Майер Ловро 1 0
6. Кастрати Лирим 1 0
7. Франьич Бартол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 0 0 0 25% (1) 75% (3) 0
 Динамо Загреб 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген
Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Осиек 2:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 5:0 Истра 1961 Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер
Локомотив Загреб 1:1 Динамо Загреб ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб Шибеник 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Динамо Загреб 3:2 ХНК Горица Вараждин 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 Флора Динамо Загреб 3:3 Славен Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Хайдук 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 Осиек ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 3:0 Целе Динамо Загреб 2:0 Вараждин

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Загреб: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Лига Европы

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб 0:0 Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
2. Вольфсбергер 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
3. Фейеноорд 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
4. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Фейеноорд 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
3. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
4. Вольфсбергер 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбергер 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Динамо Загреб 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
3. Фейеноорд 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в плей-офф
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Фейеноорд 61.5% (96)
X 32.7% (51)
Динамо Загреб 5.8% (9)
Все прогнозы
2.07 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Динамо Загреб
3.24
3.60
3.04
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 2.90 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 2.65 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.60 3.04
  3.24 2.50 2.97

Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «Динамо Загреб», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.44 1.20 8.30 1.05 1.82 1.97 2.85 1.42 1.24 4.00 1.75 2.15 1.55 2.60 1.06 8.80 1.16 5.30 1.04 10.00 1.03 10.00 1.02 12.00 0.00 17.00
11.25 1.04 9.50 1.06 3.60 1.30 2.79 1.45 1.96 1.94 1.52 2.57 1.35 3.26 1.15 5.55 1.12 6.35 1.04 12.25
3.98 1.26 3.36 1.33 2.74 1.47 2.04 1.83 1.72 2.17 1.51 2.63 1.66 2.27 1.49 2.68 1.19 4.84 1.60 2.39 1.51 2.65 1.46 2.76 1.11 6.86 1.12 6.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.20 4.44 1.93 1.88 1.12 6.10 1.13 6.00 1.10 6.80
3.04 1.38 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
1.60 2.39 1.35 3.25 1.11 6.72 1.43 2.90 1.31 3.52 1.33 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 1.78 1.97 1.36 3.00
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.10 1.39
Где смотреть матч Фейеноорд 0:0 Динамо Загреб онлайн

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Прогнозы на матч Фейеноорд 0:0 Динамо Загреб

Исход игры
Фейеноорд
61.5% (96)
Ничья
32.7% (51)
Динамо Загреб
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
49.34% (75)
Меньше
50.66% (77)
Обе команды забьют
Да
75.66% (115)
Нет
24.34% (37)
Популярный счёт
2:1 Фейеноорд
37.2% (58)
1:1 Ничья
27.6% (43)
1:0 Фейеноорд
12.2% (19)
2:0 Фейеноорд
7.7% (12)
1:2 Динамо Загреб
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:0 Фейеноорд
1.3% (2)
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