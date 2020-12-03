Фейеноорд
0:2
Конец матча
Стадион: Де Кёйп
Динамо Загреб
23' Желтая карточкаСпайич Урош
24' Желтая карточкаТеофил-Катерин Кевин
43' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
0:1
45' ПенальтиПеткович Бруно
46' Желтая карточкаМаласиа Тирелл
50' Желтая карточкаГертрейда Лютсхарел
0:2
53' ГолМайер Ловро
82' Желтая карточкаБергёйс Стивен
86' Желтая карточкаПеткович Бруно
90' Желтая карточкаСенеси Маркос
21
Марсман
Ник
25
Спайич
Урош
23
Кекджу
Оркун
10
Майер
Ловро
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Венте ДиланНападающий
-
48 Thijs Jansen
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Леовац МаринЗащитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
26 Бертон РоббиПолузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
- Нападающий
-
25 Чуже Марио
-
Главный тренер: Мамич Зоран
Ход матча
23'
43'
45'
0:1
46'
53'
0:2
82'
86'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 16
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|1
|0.2
|2.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.2
|3.
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.2
|4.
|Кекджу Оркун
|1
|0.2
|5.
|Нарсинг Лусиано
|0
|0
|6.
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майер Ловро
|2
|0.4
|2.
|Петкович Бруно
|2 (1)
|0.4
|3.
|Иванушец Лука
|1
|0.2
|4.
|Атьемвен Айяйи
|1
|0.2
|5.
|Адеми Ариян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сенеси Маркос
|3
|1
|2.
|Ниукоп Барт
|3
|0
|3.
|Йоргенсен Николай
|1
|1
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|5.
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|6.
|Боттегин Эрик
|1
|0
|7.
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|8.
|Спайич Урош
|1
|0
|9.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|10.
|Тейшейра Жоау
|1
|0
|11.
|Бейло Юстин
|1
|0
|12.
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петкович Бруно
|3
|0
|2.
|Леовац Марин
|1
|0
|3.
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|4.
|Якич Кристиян
|1
|0
|5.
|Майер Ловро
|1
|0
|6.
|Кастрати Лирим
|1
|0
|7.
|Франьич Бартол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|25% (1)
|75% (3)
|0
|Динамо Загреб
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =8 -2Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген
Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =4 -2Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Осиек 2:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 5:0 Истра 1961 Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер
Локомотив Загреб 1:1 Динамо Загреб ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб Шибеник 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Динамо Загреб 3:2 ХНК Горица Вараждин 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 Флора Динамо Загреб 3:3 Славен Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Хайдук 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 Осиек ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 3:0 Целе Динамо Загреб 2:0 Вараждин
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Загреб: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|4.
|Вольфсбергер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «Динамо Загреб», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб
Исход игры
Фейеноорд
61.5% (96)
Ничья
32.7% (51)
Динамо Загреб
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
49.34% (75)
Меньше
50.66% (77)
Обе команды забьют
Да
75.66% (115)
Нет
24.34% (37)
Популярный счёт
2:1 Фейеноорд
37.2% (58)
1:1 Ничья
27.6% (43)
1:0 Фейеноорд
12.2% (19)
2:0 Фейеноорд
7.7% (12)
1:2 Динамо Загреб
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:0 Фейеноорд
1.3% (2)
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