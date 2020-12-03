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Фейеноорд
0:2
Конец матча

Стадион:
Динамо Загреб
0'
23' Желтая карточка
Спайич Урош
24' Желтая карточка
Теофил-Катерин Кевин
43' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
0:1
45' Пенальти
Петкович Бруно
46' Желтая карточка
Маласиа Тирелл
50' Желтая карточка
Гертрейда Лютсхарел
0:2
53' Гол
Майер Ловро
82' Желтая карточка
Бергёйс Стивен
86' Желтая карточка
Петкович Бруно
90' Желтая карточка
Сенеси Маркос
90'+5
21
Марсман
Ник
22
Гертрейда
Лютсхарел
25
Спайич
Урош
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
6
Димерс
Марк
28
Тоорнстра
Йенс
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
11
Линссен
Брайан
7
Нарсинг
Лусиано
40
Ливакович
Доминик
2
Мохаррами
Садех
6
Лауритсен
Расмус
28
Теофил-Катерин
Кевин
32
Гвардиол
Йошко
5
Адеми
Ариян
97
Якич
Кристиян
17
Иванушец
Лука
10
Майер
Ловро
20
Кастрати
Лирим
21
Петкович
Бруно
Фейеноорд
4-3-3
Динамо Загреб
4-3-1-2

Ход матча

23'
Спайич Урош
 
24'
 
Теофил-Катерин Кевин
36'
Баннис Науфаль
Линссен Брайан
 
43'
Тоорнстра Йенс
 
45'
0:1
Петкович Бруно
46'
Боттегин Эрик
Спайич Урош
 
46'
Маласиа Тирелл
 
50'
Гертрейда Лютсхарел
 
53'
0:2
Майер Ловро
(Адеми Ариян)
65'
 
Франьич Бартол
Майер Ловро
70'
Тейшейра Жоау
Димерс Марк
 
72'
 
Оршич Мислав
Иванушец Лука
82'
Бергёйс Стивен
 
86'
 
Петкович Бруно
88'
 
Толич Марко
Петкович Бруно
88'
 
Перич Дино
Кастрати Лирим
90'
Сенеси Маркос
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 16
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 1 0.2
2. Хапс Ридгесиано 1 0.2
3. Гертрейда Лютсхарел 1 0.2
4. Кекджу Оркун 1 0.2
5. Нарсинг Лусиано 0 0
6. Тоорнстра Йенс 0 0
Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майер Ловро 2 0.4
2. Петкович Бруно 2 (1) 0.4
3. Иванушец Лука 1 0.2
4. Атьемвен Айяйи 1 0.2
5. Адеми Ариян 0 0

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Сенеси Маркос 3 1
2. Ниукоп Барт 3 0
3. Йоргенсен Николай 1 1
4. Бергёйс Стивен 2 0
5. Маласиа Тирелл 2 0
6. Боттегин Эрик 1 0
7. Тоорнстра Йенс 1 0
8. Спайич Урош 1 0
9. Хапс Ридгесиано 1 0
10. Тейшейра Жоау 1 0
11. Бейло Юстин 1 0
12. Гертрейда Лютсхарел 1 0
Динамо Загреб
# Игрок      
1. Петкович Бруно 3 0
2. Леовац Марин 1 0
3. Теофил-Катерин Кевин 1 0
4. Якич Кристиян 1 0
5. Майер Ловро 1 0
6. Кастрати Лирим 1 0
7. Франьич Бартол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 0 0 0 25% (1) 75% (3) 0
 Динамо Загреб 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген
Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Осиек 2:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 5:0 Истра 1961 Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер
Локомотив Загреб 1:1 Динамо Загреб ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб Шибеник 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Динамо Загреб 3:2 ХНК Горица Вараждин 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 Флора Динамо Загреб 3:3 Славен Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Хайдук 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 Осиек ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 3:0 Целе Динамо Загреб 2:0 Вараждин

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Загреб: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Лига Европы

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Вольфсбергер Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
3. Фейеноорд Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
4. ЦСКА Москва Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Фейеноорд Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
3. ЦСКА Москва Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
4. Вольфсбергер Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Вольфсбергер Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Фейеноорд Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
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Прогнозы 156
Фейеноорд 61.5% (96)
X 32.7% (51)
Динамо Загреб 5.8% (9)
Все прогнозы
2.07 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 80.00 18.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.60 3.04
  9.03 3.97 1.46

Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «Динамо Загреб», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.44 1.20 8.30 1.05 1.82 1.97 2.85 1.42 1.68 2.18 1.75 2.15 1.55 2.60 1.08 7.77 1.16 5.30 1.06 8.80 1.03 10.00 1.02 12.00 0.00 17.00
11.25 1.04 9.50 1.06 3.60 1.30 2.79 1.45 1.96 1.94 1.52 2.57 1.35 3.26 1.15 5.55 1.12 6.35 1.04 12.25
3.98 1.26 3.36 1.33 2.74 1.47 2.04 1.83 4.18 1.24 3.49 1.31 2.79 1.46 2.01 1.85 1.46 2.77 1.26 3.91 1.65 2.29 1.43 2.91 1.31 3.52 1.12 6.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.20 4.44 1.93 1.88 1.12 6.10 1.13 6.00 1.10 6.80
3.04 1.38 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
1.60 2.39 1.35 3.25 1.11 6.72 1.43 2.90 1.31 3.52 1.33 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 1.78 1.97 1.36 3.00
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.10 1.39
Где смотреть матч Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб онлайн

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Прогнозы на матч Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб

Исход игры
Фейеноорд
61.5% (96)
Ничья
32.7% (51)
Динамо Загреб
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
49.34% (75)
Меньше
50.66% (77)
Обе команды забьют
Да
75.66% (115)
Нет
24.34% (37)
Популярный счёт
2:1 Фейеноорд
37.2% (58)
1:1 Ничья
27.6% (43)
1:0 Фейеноорд
12.2% (19)
2:0 Фейеноорд
7.7% (12)
1:2 Динамо Загреб
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:0 Фейеноорд
1.3% (2)
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