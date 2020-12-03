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Милан
 
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Стадион:
Селтик
99
Доннарумма
Джанлуиджи
5
Далот
Диогу
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
19
Тео
Эрнандес
33
Крунич
Раде
79
Кесси
Франк
10
Чалханоглу
Хакан
7
Кастильехо
Самуэль
12
Ребич
Анте
15
Хёуге
Йенс
1
Баркас
Василис
44
Эль-Хамид
Хатем
Абд
6
Битон
Нир
35
Айер
Кристоффер
93
Лашальт
Диего
42
Макгрегор
Каллум
8
Браун
Скотт
17
Кристи
Райан
18
Рогич
Томас
30
Фримпонг
Жереми
22
Эдуар
Одсонн
Милан
4-3-3
Селтик
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диас Брахим 2 0.5
2. Кастильехо Самуэль 1 0.25
3. Далот Диогу 1 0.25
4. Крунич Раде 1 0.25
5. Хёуге Йенс 1 0.25
6. Леау Рафаэл 1 0.25
7. Ибрагимович Златан 0 0
8. Ребич Анте 0 0
9. Беннасер Исмаэль 0 0
10. Тео Эрнандес 0 0
11. Салемакерс Алексис 0 0
Селтик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эльюнусси Мохамед 3 0.75
2. Гриффитс Лей 1 0.25
3. Эдуар Одсонн 1 0.25
4. Рогич Томас 0 0
5. Кристи Райан 0 0
6. Айети Альбиан 0 0
7. Фримпонг Жереми 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 1 0
2. Беннасер Исмаэль 1 0
3. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
4. Диас Брахим 1 0
5. Тонали Сандро 1 0
6. Салемакерс Алексис 1 0
Селтик
# Игрок      
1. Кристи Райан 2 0
2. Лашальт Диего 2 0
3. Эльюнусси Мохамед 1 0
4. Бэйн Скотт 1 0
5. Айети Альбиан 1 0
6. Нтчам Оливье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Селтик 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона
Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца
Селтик Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Селтик 0:2 Росс Каунти Спарта Прага 4:1 Селтик Хиберниан 2:2 Селтик Мотеруэлл 1:4 Селтик
Селтик 1:4 Спарта Прага Селтик 2:0 Абердин Лилль 2:2 Селтик Абердин 3:3 Селтик Селтик 1:3 Милан Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Сент-Джонстон 0:2 Селтик Сараево 0:1 Селтик Селтик 3:0 Хиберниан Рига 0:1 Селтик Селтик 3:2 Ливингстон Сент-Миррен 1:2 Селтик Росс Каунти 0:5 Селтик Селтик 3:0 Мотеруэлл Селтик 1:2 Ференцварош Данди Юнайтед 0:1 Селтик

Последние игры между собой

Милан: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Селтик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Селтик 1:3 Милан Лига Европы Селтик 0:3 Милан Лига чемпионов Милан 2:0 Селтик Лига чемпионов Милан 1:0 Селтик Лига чемпионов

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
2. Милан Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Спарта Прага Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
4. Селтик Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спарта Прага Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
2. Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Лилль Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Селтик Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Милан Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Спарта Прага Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Селтик Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
  • — Выход в плей-офф
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. В группе Н сегодня между собой сразятся итальянский "Милан" и шотландский "Селтик". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Рассудит этот матч испанская бригада арбитров во главе с Рикардо де Бургосом. Помогать ему на бровках будут Иньиго Прието и Йон Нуньес. Резервным арбитром на этот матч назначен Адриан Кордеро из Испании. 
Прогнозы 157
Милан 98.7% (155)
X 0.6% (1)
Селтик 0.6% (1)
Все прогнозы
2.08 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Селтик
1.33
6.30
9.50
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 6.00 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.29 6.30 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.90 11.00
  1.33 5.58 9.16

Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Селтик» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Селтик» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Селтик», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.01 5.20 1.12 4.50 1.21 2.55 1.49 2.06 1.79 1.81 2.03 1.68 2.28 1.35 3.15 1.31 3.75 1.11 5.90 1.11 6.50 1.03 11.50 1.01 12.00
5.40 1.16 4.30 1.23 2.54 1.53 2.02 1.81 1.70 2.41 1.35 3.26 1.26 3.94 1.11 6.75 1.09 7.50 1.03 13.75
6.12 1.14 2.68 1.49 2.38 1.61 2.07 1.80 1.81 2.08 1.64 2.34 1.49 2.71 1.26 4.02 1.10 7.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.70 1.49 1.66 2.18 1.28 3.70
3.76 1.27 2.56 1.51 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.85
3.55 1.32 2.86 1.45 2.06 1.82 1.72 2.18 1.50 2.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.71 1.52 2.37 1.32 3.15
5.30 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 2.07
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
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Прогнозы на матч Милан - Селтик

Исход игры
Милан
98.7% (155)
Ничья
0.6% (1)
Селтик
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.7% (75)
Меньше
51.3% (79)
Обе команды забьют
Да
41.56% (64)
Нет
58.44% (90)
Популярный счёт
2:0 Милан
42.7% (67)
2:1 Милан
26.8% (42)
3:1 Милан
10.8% (17)
3:0 Милан
7.6% (12)
1:0 Милан
6.4% (10)
3:2 Милан
1.3% (2)
4:1 Милан
1.3% (2)
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