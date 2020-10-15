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Милан
 
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Стадион:
Селтик

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диас Брахим 2 0.5
2. Кастильехо Самуэль 1 0.25
3. Далот Диогу 1 0.25
4. Крунич Раде 1 0.25
5. Хёуге Йенс 1 0.25
6. Леау Рафаэл 1 0.25
7. Ибрагимович Златан 0 0
8. Ребич Анте 0 0
9. Беннасер Исмаэль 0 0
10. Тео Эрнандес 0 0
11. Салемакерс Алексис 0 0
Селтик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эльюнусси Мохамед 3 0.75
2. Гриффитс Лей 1 0.25
3. Эдуар Одсонн 1 0.25
4. Рогич Томас 0 0
5. Кристи Райан 0 0
6. Айети Альбиан 0 0
7. Фримпонг Жереми 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 1 0
2. Беннасер Исмаэль 1 0
3. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
4. Диас Брахим 1 0
5. Тонали Сандро 1 0
6. Салемакерс Алексис 1 0
Селтик
# Игрок      
1. Кристи Райан 2 0
2. Лашальт Диего 2 0
3. Эльюнусси Мохамед 1 0
4. Бэйн Скотт 1 0
5. Айети Альбиан 1 0
6. Нтчам Оливье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Селтик 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона
Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца
Селтик Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Селтик 0:2 Росс Каунти Спарта Прага 4:1 Селтик Хиберниан 2:2 Селтик Мотеруэлл 1:4 Селтик
Селтик 1:4 Спарта Прага Селтик 2:0 Абердин Лилль 2:2 Селтик Абердин 3:3 Селтик Селтик 1:3 Милан Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Сент-Джонстон 0:2 Селтик Сараево 0:1 Селтик Селтик 3:0 Хиберниан Рига 0:1 Селтик Селтик 3:2 Ливингстон Сент-Миррен 1:2 Селтик Росс Каунти 0:5 Селтик Селтик 3:0 Мотеруэлл Селтик 1:2 Ференцварош Данди Юнайтед 0:1 Селтик

Последние игры между собой

Милан: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Селтик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Селтик 1:3 Милан Лига Европы Селтик 0:3 Милан Лига чемпионов Милан 2:0 Селтик Лига чемпионов Милан 1:0 Селтик Лига чемпионов

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
2. Милан Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Спарта Прага Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
4. Селтик Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спарта Прага Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
2. Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Лилль Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Селтик Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Милан Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Спарта Прага Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Селтик Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Селтик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2020, осталось 2 дня 18 часов 47 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Милан 96.5% (55)
    X 1.8% (1)
    Селтик 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Селтик
    1.45
    5.65
    8.30
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.70 6.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.40 5.40 7.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.42 5.65 8.30
      1.38 5.21 7.51

    Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Селтик» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Селтик» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Селтик», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.01 5.30 1.14 4.60 1.20 2.65 1.48 2.12 1.77 1.86 2.01 1.69 2.25 1.37 3.10 1.28 3.70 1.12 5.80 1.09 6.40 1.02 11.00
    5.65 1.15 4.55 1.21 2.66 1.49 2.09 1.76 1.75 2.32 1.38 3.10 1.28 3.75 1.12 6.30 1.10 6.95 1.03 12.75
    5.99 1.13 2.71 1.46 2.43 1.57 2.13 1.73 1.85 1.99 1.67 2.22 1.51 2.58 1.26 3.89
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.48 1.68 2.20 1.25 3.75
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
    3.39 1.33 2.71 1.47 1.98 1.86 1.67 2.23 1.46 2.75
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.10 1.68 1.57 2.33 1.35 3.10
    5.50 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.35 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.73 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.38
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    Прогнозы на матч Милан - Селтик

    Исход игры
    Милан
    96.5% (55)
    Ничья
    1.8% (1)
    Селтик
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (25)
    Меньше
    54.55% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    43.64% (24)
    Нет
    56.36% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    45.6% (26)
    2:1 Милан
    28.1% (16)
    3:1 Милан
    10.5% (6)
    3:0 Милан
    3.5% (2)
    1:0 Милан
    3.5% (2)
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