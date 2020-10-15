Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диас Брахим
|2
|0.5
|2.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.25
|3.
|Далот Диогу
|1
|0.25
|4.
|Крунич Раде
|1
|0.25
|5.
|Хёуге Йенс
|1
|0.25
|6.
|Леау Рафаэл
|1
|0.25
|7.
|Ибрагимович Златан
|0
|0
|8.
|Ребич Анте
|0
|0
|9.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|10.
|Тео Эрнандес
|0
|0
|11.
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.75
|2.
|Гриффитс Лей
|1
|0.25
|3.
|Эдуар Одсонн
|1
|0.25
|4.
|Рогич Томас
|0
|0
|5.
|Кристи Райан
|0
|0
|6.
|Айети Альбиан
|0
|0
|7.
|Фримпонг Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Алессио
|1
|0
|2.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|3.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|4.
|Диас Брахим
|1
|0
|5.
|Тонали Сандро
|1
|0
|6.
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристи Райан
|2
|0
|2.
|Лашальт Диего
|2
|0
|3.
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|4.
|Бэйн Скотт
|1
|0
|5.
|Айети Альбиан
|1
|0
|6.
|Нтчам Оливье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Селтик
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +16 =3 -1Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона
Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца
Селтик Последние 20 матчей: +11 =3 -6Селтик 0:2 Росс Каунти Спарта Прага 4:1 Селтик Хиберниан 2:2 Селтик Мотеруэлл 1:4 Селтик
Селтик 1:4 Спарта Прага Селтик 2:0 Абердин Лилль 2:2 Селтик Абердин 3:3 Селтик Селтик 1:3 Милан Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Сент-Джонстон 0:2 Селтик Сараево 0:1 Селтик Селтик 3:0 Хиберниан Рига 0:1 Селтик Селтик 3:2 Ливингстон Сент-Миррен 1:2 Селтик Росс Каунти 0:5 Селтик Селтик 3:0 Мотеруэлл Селтик 1:2 Ференцварош Данди Юнайтед 0:1 Селтик
Последние игры между собой
Милан: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Селтик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Спарта Прага
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|4.
|Селтик
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спарта Прага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Селтик
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Селтик» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Селтик» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Селтик», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Селтик
Исход игры
Милан
96.5% (55)
Ничья
1.8% (1)
Селтик
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (25)
Меньше
54.55% (30)
Обе команды забьют
Да
43.64% (24)
Нет
56.36% (31)
Популярный счёт
2:0 Милан
45.6% (26)
2:1 Милан
28.1% (16)
3:1 Милан
10.5% (6)
3:0 Милан
3.5% (2)
1:0 Милан
3.5% (2)
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