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Сивасспор
0:1
Конец матча

Стадион:
Вильярреал
0'
60' Желтая карточка
Фахир Файсал
61' Желтая карточка
Пенья Рубен
0:1
75' Гол
Чуквезе Саму
79' Желтая карточка
Аппиндангойе Аарон
90'+3
30
Самасса
Мамаду
II
88
Османпаша
Джанер
4
Аппиндангойе
Аарон
14
Камара
Самба
58
Эрдал
Зия
5
Кофи
Исаак
76
Фахир
Файсал
10
Озтекин
Ясин
8
Ялчин
Робин
7
Градель
Макс-Ален
9
Ятабаре
Мустафа
13
Рульи
Херонимо
20
Пенья
Рубен
8
Фойт
Хуан
6
Фунес
Мори
21
Коста
Хауме
19
Коклен
Франсис
10
Иборра
Висенте
32
Баэна
Алехандро
16
Кубо
Такефуса
34
Ниньо
Фер
11
Чуквезе
Саму
Сивасспор
4-2-3-1
Вильярреал
4-3-3

Ход матча

58'
 
Пино Йереми
Кубо Такефуса
60'
Фахир Файсал
 
61'
 
Пенья Рубен
68'
 
Тригерос Мануэль
Коклен Франсис
68'
 
Парехо Даниэль
Баэна Алехандро
75'
0:1
Чуквезе Саму
(Коста Хауме)
76'
 
Морено Херард
Чуквезе Саму
77'
 
Эступиньян Первис
Коста Хауме
77'
Коне Аруна
Ялчин Робин
 
79'
Аппиндангойе Аарон
 
80'
Нинга Родрике
Ятабаре Мустафа
 
82'
Клаудемир де Соуза
Кофи Исаак
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 7
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 32 Владение мячом, % 68

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайоде Оларенваджу 4 0.8
2. Коне Аруна 2 (1) 0.4
3. Ятабаре Мустафа 1 0.2
4. Градель Макс-Ален 1 0.2
5. Османпаша Джанер 1 0.2
6. Озтекин Ясин 0 0
7. Арслан Хакан 0 0
8. Фахир Файсал 0 0
9. Ялчин Робин 0 0
10. Чифтчи Угюр 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 4 (1) 0.8
2. Бакка Карлос 3 0.6
3. Баэна Алехандро 2 0.4
4. Кубо Такефуса 1 0.2
5. Чуквезе Саму 1 0.2
6. Фойт Хуан 1 0.2
7. Пино Йереми 1 0.2
8. Ниньо Фер 1 0.2
9. Парехо Даниэль 0 0
10. Коста Хауме 0 0
11. Тригерос Мануэль 0 0
12. Эступиньян Первис 0 0

Карточки

Сивасспор
# Игрок      
1. Камара Самба 1 1
2. Фахир Файсал 2 0
3. Ялчин Робин 2 0
4. Самасса Мамаду II 2 0
5. Клаудемир де Соуза 1 0
6. Озтекин Ясин 1 0
7. Градель Макс-Ален 1 0
8. Кофи Исаак 1 0
9. Чифтчи Угюр 1 0
10. Гойяно Марсело 1 0
11. Аппиндангойе Аарон 1 0
12. Нинга Родрике 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Коклен Франсис 2 0
2. Фунес Мори 2 0
3. Пенья Рубен 2 0
4. Иборра Висенте 1 0
5. Педраса Альфонсо 1 0
6. Фойт Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сивасспор 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Вильярреал 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Сивасспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сивасспор 0:1 Гёзтепе Карабах 2:3 Сивасспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Галатасарай
Сивасспор 2:0 Карабах Хатайспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 0:2 Ризеспор Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:0 Сивасспор Бешикташ 0:1 Сивасспор Гёзтепе 3:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:1 Малатьяспор
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал
Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе

Последние игры между собой

Сивасспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вильярреал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вильярреал 5:3 Сивасспор Лига Европы

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 5 2 2 1 5 - 7 8
3. Сивасспор Заявка 5 2 0 3 9 - 10 6
4. Карабах Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Сивасспор Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
4. Карабах Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
3. Сивасспор Заявка 2 1 0 1 6 - 7 3
4. Карабах Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Сивасспор 1.9% (3)
X 19.7% (31)
Вильярреал 78.3% (123)
Все прогнозы
4.3 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 86.00 10.50 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.78 1.77
  7.00 1.75 3.01

Самый высокий коэффициент на матч «Сивасспор» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сивасспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сивасспор» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.18 1.68 7.80 1.07 1.48 2.63 2.55 1.52 2.12 1.77 1.04 10.00 1.78 2.11 1.44 2.80 1.03 12.00 1.12 6.00 1.03 12.00 1.01 12.50 1.02 13.00 0.00 19.50
10.50 1.05 8.70 1.07 3.38 1.33 2.60 1.51 1.87 2.03 1.45 2.79 1.31 3.52 1.13 6.20 1.10 7.00 1.03 13.75
1.97 1.89 1.63 2.32 1.30 3.57 1.83 2.04 1.31 3.50 1.17 5.22 1.33 3.36 1.53 2.56 1.15 5.77 1.58 2.43 1.48 2.76 1.53 2.59 1.13 6.33 1.11 7.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.27 3.70 1.87 1.93 1.13 5.80 1.11 6.30 1.09 7.20
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.40
1.71 2.19 1.43 2.89 1.16 5.52 1.11 6.75 1.34 3.35 1.21 4.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.64 2.17 1.25 3.65
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
Где смотреть матч Сивасспор 0:1 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Сивасспор 0:1 Вильярреал

Исход игры
Сивасспор
1.9% (3)
Ничья
19.7% (31)
Вильярреал
78.3% (123)
Тотал 2.5
Больше
67.32% (103)
Меньше
32.68% (50)
Обе команды забьют
Да
83.01% (127)
Нет
16.99% (26)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
53.5% (84)
1:1 Ничья
15.9% (25)
0:1 Вильярреал
11.5% (18)
1:3 Вильярреал
5.1% (8)
0:2 Вильярреал
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.8% (6)
2:1 Сивасспор
1.9% (3)
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