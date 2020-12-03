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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Вольфсбергер
35
Акинфеев
Игорь
19
Зайнутдинов
Бактиёр
78
Дивеев
Игорь
23
Магнуссон
Хёрдур
42
Щенников
Георгий
22
Марадишвили
Константин
98
Обляков
Иван
20
Кучаев
Константин
8
Влашич
Никола
7
Ахметов
Ильзат
9
Чалов
Фёдор
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
4
Шерцер
Йонатан
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
19
Шпранглер
Свен
7
Перец
Элиэль
11
Визингер
Дарио
ЦСКА Москва
4-2-3-1
Вольфсбергер
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гайч Адольфо 1 0.25
2. Влашич Никола 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линдль Михаэль 4 (3) 1
2. Йовелич Деян 1 (1) 0.25

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Магнуссон Хёрдур 2 0
2. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
3. Васин Виктор 1 0
4. Ахметов Ильзат 1 0
5. Влашич Никола 1 0
6. Обляков Иван 1 0
7. Тикнизян Наяир 1 0
8. Эджуке Чидера 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Тафернер Маттойс 2 1
2. Верницниг Кристофер 2 0
3. Новак Михаэль 2 0
4. Ляйтгеб Марио 1 0
5. Дьенг Шейку 1 0
6. Баумгартнер Доминик 1 0
7. Павелич Марио 1 0
8. Шерцер Йонатан 1 0
9. Визингер Дарио 1 0
10. Ходжич Амар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 100% (1) 0 0 0 0 0
 Вольфсбергер 40% (2) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов
Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер
Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вольфсбергер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Лига Европы

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 4 2 2 0 4 - 0 8
2. Фейеноорд Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
3. Вольфсбергер Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
4. ЦСКА Москва Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Фейеноорд Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
3. ЦСКА Москва Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4. Вольфсбергер Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Вольфсбергер Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Фейеноорд Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в плей-офф
  • До матча
  • Накануне "Краснодар" стал первой российской командой, которой удалось победить на групповой стадии еврокубков нынешней осенью. Будем надеяться, что ЦСКА поддержит начинание южан, и также порадует российских болельщиков победой, поправляя дела страны в таблице коэффициентов УЕФА.
  • В угрожающей ситуации находится ЦСКА после четырёх турах, замыкая турнирную таблицу в группе K. Нет права на осечку у команды Виктора Ганчаренко - нужно только побеждать. Но и австрийцы настраиваются только на победу, так как тоже хотят в плей-офф, но пока что находятся на третье месте в квартете.
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором российский ЦСКА сыграет дома с австрийским "Вольфсбергером".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Вольфсбергер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2020, осталось 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 161
ЦСКА Москва 80.7% (130)
X 14.3% (23)
Вольфсбергер 5% (8)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Вольфсбергер
1.54
4.55
6.70
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.40 6.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.54 4.55 6.40
  1.52 4.38 6.64

Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 1.01 9.50 1.04 4.00 1.25 3.10 1.37 2.17 1.74 2.08 1.79 1.86 2.00 1.64 2.35 1.41 2.90 1.19 4.70 1.14 5.20 1.04 9.10 1.03 9.70 0.00 16.00
12.75 1.03 11.25 1.04 4.05 1.25 3.18 1.36 2.12 1.80 1.64 2.29 1.42 2.91 1.20 4.70 1.16 5.45 1.05 10.25
4.13 1.25 3.08 1.40 2.48 1.57 2.10 1.77 1.87 2.00 1.62 2.36 1.50 2.70 1.40 3.02 1.14 6.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.05 1.77 1.47 2.70 1.15 5.40
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
3.28 1.36 2.69 1.50 2.09 1.79 1.65 2.31 1.46 2.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.33 1.80 1.94 1.36 3.00
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.90
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
Где смотреть матч ЦСКА Москва - Вольфсбергер онлайн

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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Вольфсбергер

Исход игры
ЦСКА Москва
80.7% (130)
Ничья
14.3% (23)
Вольфсбергер
5% (8)
Тотал 2.5
Больше
48.08% (75)
Меньше
51.92% (81)
Обе команды забьют
Да
55.13% (86)
Нет
44.87% (70)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
36.6% (59)
1:0 ЦСКА Москва
24.2% (39)
2:0 ЦСКА Москва
13% (21)
1:1 Ничья
8.7% (14)
1:2 Вольфсбергер
3.7% (6)
0:0 Ничья
3.1% (5)
3:1 ЦСКА Москва
2.5% (4)
3:0 ЦСКА Москва
1.9% (3)
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