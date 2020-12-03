ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Вольфсбергер
78
Дивеев
Игорь
98
Обляков
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
-
99 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
-
21 Гайч АдольфоНападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Сольдо МаркоВратарь
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шефль ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гайч Адольфо
|1
|0.25
|2.
|Влашич Никола
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линдль Михаэль
|4 (3)
|1
|2.
|Йовелич Деян
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магнуссон Хёрдур
|2
|0
|2.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|3.
|Васин Виктор
|1
|0
|4.
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|5.
|Влашич Никола
|1
|0
|6.
|Обляков Иван
|1
|0
|7.
|Тикнизян Наяир
|1
|0
|8.
|Эджуке Чидера
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тафернер Маттойс
|2
|1
|2.
|Верницниг Кристофер
|2
|0
|3.
|Новак Михаэль
|2
|0
|4.
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|5.
|Дьенг Шейку
|1
|0
|6.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|7.
|Павелич Марио
|1
|0
|8.
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|9.
|Визингер Дарио
|1
|0
|10.
|Ходжич Амар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Вольфсбергер
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =6 -5Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов
Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +8 =4 -8Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер
Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вольфсбергер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|Вольфсбергер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Вольфсбергер
Исход игры
ЦСКА Москва
80.7% (130)
Ничья
14.3% (23)
Вольфсбергер
5% (8)
Тотал 2.5
Больше
48.08% (75)
Меньше
51.92% (81)
Обе команды забьют
Да
55.13% (86)
Нет
44.87% (70)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
36.6% (59)
1:0 ЦСКА Москва
24.2% (39)
2:0 ЦСКА Москва
13% (21)
1:1 Ничья
8.7% (14)
1:2 Вольфсбергер
3.7% (6)
0:0 Ничья
3.1% (5)
3:1 ЦСКА Москва
2.5% (4)
3:0 ЦСКА Москва
1.9% (3)
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