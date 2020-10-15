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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Вольфсбергер

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гайч Адольфо 1 0.25
2. Влашич Никола 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линдль Михаэль 4 (3) 1
2. Йовелич Деян 1 (1) 0.25

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Магнуссон Хёрдур 2 0
2. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
3. Васин Виктор 1 0
4. Ахметов Ильзат 1 0
5. Влашич Никола 1 0
6. Обляков Иван 1 0
7. Тикнизян Наяир 1 0
8. Эджуке Чидера 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Тафернер Маттойс 2 1
2. Верницниг Кристофер 2 0
3. Новак Михаэль 2 0
4. Ляйтгеб Марио 1 0
5. Дьенг Шейку 1 0
6. Баумгартнер Доминик 1 0
7. Павелич Марио 1 0
8. Шерцер Йонатан 1 0
9. Визингер Дарио 1 0
10. Ходжич Амар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 100% (1) 0 0 0 0 0
 Вольфсбергер 40% (2) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов
Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер
Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вольфсбергер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Лига Европы

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 4 2 2 0 4 - 0 8
2. Фейеноорд Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
3. Вольфсбергер Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
4. ЦСКА Москва Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Фейеноорд Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
3. ЦСКА Москва Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4. Вольфсбергер Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Вольфсбергер Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Фейеноорд Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Вольфсбергер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2020, осталось 2 дня 18 часов 47 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    ЦСКА Москва 81.4% (48)
    X 13.6% (8)
    Вольфсбергер 5.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Вольфсбергер
    1.67
    4.10
    5.65
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.66 4.00 5.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.10 5.65
      1.61 4.00 5.57

    Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    11.00 1.02 7.90 1.06 3.40 1.30 2.70 1.49 2.15 1.75 1.87 1.99 1.45 2.65 1.31 3.35 1.13 5.90 1.10 6.30 1.02 11.50 0.00 19.00
    10.50 1.05 9.00 1.07 3.45 1.32 2.62 1.50 1.91 1.99 1.48 2.69 1.33 3.38 1.14 5.95 1.11 6.85 1.03 13.00
    3.51 1.30 2.69 1.48 2.15 1.72 1.87 1.97 1.65 2.26 1.45 2.80 1.30 3.55 1.10 7.05
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.89 1.91 1.40 2.95 1.12 6.20
    2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.30
    2.94 1.41 2.42 1.58 1.88 1.95 1.54 2.51 1.39 3.05
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.45 1.66 2.15 1.27 3.55
    3.85 1.26 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.98 1.83
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.27
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Вольфсбергер онлайн

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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Вольфсбергер

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    81.4% (48)
    Ничья
    13.6% (8)
    Вольфсбергер
    5.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (29)
    Меньше
    49.12% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (36)
    Нет
    36.84% (21)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    44.1% (26)
    2:0 ЦСКА Москва
    16.9% (10)
    1:0 ЦСКА Москва
    15.3% (9)
    1:1 Ничья
    11.9% (7)
    0:1 Вольфсбергер
    3.4% (2)
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