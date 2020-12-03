Црвена Звезда
0:0
Конец матча
Стадион: Райко Митич
Хоффенхайм
24' Желтая карточкаКанга Каку
67' Желтая карточкаБогард Мелайро
69' Желтая карточкаФогт Кевин
87' Желтая карточкаМилунович Неманья
82
Борян
Милан
35
Саного
Секу
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
30
Йон
Марко
10
Даббур
Мунас
33
Клаусс
Жоао
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Чопич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
-
30 Йон МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасПолузащитник
-
33 Клаусс ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
Ход матча
24'
67'
69'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
5 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0.4
|2.
|Катай Александар
|2
|0.4
|3.
|Фальчинелли Диего
|1
|0.2
|4.
|Канга Каку
|1
|0.2
|5.
|Милунович Неманья
|1
|0.2
|6.
|Гаич Милан II
|1
|0.2
|7.
|Петрович Ньегош
|1
|0.2
|8.
|Родич Милан
|0
|0
|9.
|Иванич Мирко
|0
|0
|10.
|Гобелич Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Даббур Мунас
|4
|0.8
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.4
|3.
|Адамян Саркис
|2
|0.4
|4.
|Гриллич Флориан
|2
|0.4
|5.
|Гачинович Мийат
|1
|0.2
|6.
|Крамарич Андрей
|1 (1)
|0.2
|7.
|Бельфодиль Исхак
|1 (1)
|0.2
|8.
|Сков Роберт
|0
|0
|9.
|Руди Себастьян
|0
|0
|10.
|Бебу Ила
|0
|0
|11.
|Самассеку Диади
|0
|0
|12.
|Богард Мелайро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саного Секу
|3
|0
|2.
|Милунович Неманья
|2
|0
|3.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0
|4.
|Катай Александар
|1
|0
|5.
|Борян Милан
|1
|0
|6.
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|7.
|Канга Каку
|1
|0
|8.
|Гобелич Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Богард Мелайро
|3
|0
|2.
|Фогт Кевин
|2
|0
|3.
|Руди Себастьян
|1
|0
|4.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|5.
|Сков Роберт
|1
|0
|6.
|Гачинович Мийат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Црвена Звезда
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|Хоффенхайм
|0
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|38.46% (5)
Предыдущие игры
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +16 =2 -2Црвена Звезда 3:0 Рад Белград Гент 0:2 Црвена Звезда Войводина 0:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:2 ФК Инджия
Црвена Звезда 2:1 Гент Радник Сурдулица 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Црвена Звезда 0:0 Явор Иваньица Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Напредак Арарат-Армения 1:2 Црвена Звезда Младост Лучани 0:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:0 Вождовац Омония 1:1 Црвена Звезда Чукарички 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Бачка-Топола Тирана 0:1 Црвена Звезда Пролетер 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Европа
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +12 =3 -5Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм
Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хоффенхайм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|Слован Либерец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 13
|6
|4.
|Гент
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Слован Либерец
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Гент
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Слован Либерец
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 11
|3
|4.
|Гент
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Црвена Звезда» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Црвена Звезда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Црвена Звезда» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм
Исход игры
Црвена Звезда
14.2% (22)
Ничья
41.9% (65)
Хоффенхайм
43.9% (68)
Тотал 2.5
Больше
47.02% (71)
Меньше
52.98% (80)
Обе команды забьют
Да
84.77% (128)
Нет
15.23% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (58)
1:2 Хоффенхайм
29% (45)
2:1 Црвена Звезда
9% (14)
0:1 Хоффенхайм
5.8% (9)
2:2 Ничья
3.9% (6)
0:2 Хоффенхайм
3.9% (6)
1:0 Црвена Звезда
2.6% (4)
1:3 Хоффенхайм
1.3% (2)
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