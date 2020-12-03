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Црвена Звезда
0:0
Конец матча

Стадион:
Хоффенхайм
0'
24' Желтая карточка
Канга Каку
67' Желтая карточка
Богард Мелайро
69' Желтая карточка
Фогт Кевин
87' Желтая карточка
Милунович Неманья
90'+4
82
Борян
Милан
2
Гаич
Милан
II
6
Панков
Радован
19
Милунович
Неманья
5
Дегенек
Милош
20
Петрович
Ньегош
35
Саного
Секу
8
Канга
Каку
31
Бен-Набуан
Эль-Фарду
70
Спиридонович
Срджан
16
Фальчинелли
Диего
1
Бауманн
Оливер
32
Богард
Мелайро
22
Фогт
Кевин
6
Нордтвейт
Ховард
29
Сков
Роберт
30
Йон
Марко
8
Гайгер
Деннис
16
Руди
Себастьян
20
Гачинович
Мийат
10
Даббур
Мунас
33
Клаусс
Жоао
Црвена Звезда
4-3-2-1
Хоффенхайм
5-2-2-1

Ход матча

24'
Канга Каку
 
46'
 
Крамарич Андрей
Даббур Мунас
46'
Вуканович Алекса
Спиридонович Срджан
 
58'
 
Гриллич Флориан
Гайгер Деннис
67'
 
Богард Мелайро
69'
 
Фогт Кевин
72'
 
Баумгартнер Кристоф
Гачинович Мийат
72'
 
Адамс Касим
Руди Себастьян
80'
Николич Велько
Канга Каку
 
80'
Эракович Страхиня
Бен-Набуан Эль-Фарду
 
87'
Милунович Неманья
 
89'
 
Сесеньон Райан
Сков Роберт
89'
Боакье Ричмонд
Фальчинелли Диего
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 5 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0.4
2. Катай Александар 2 0.4
3. Фальчинелли Диего 1 0.2
4. Канга Каку 1 0.2
5. Милунович Неманья 1 0.2
6. Гаич Милан II 1 0.2
7. Петрович Ньегош 1 0.2
8. Родич Милан 0 0
9. Иванич Мирко 0 0
10. Гобелич Марко 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Даббур Мунас 4 0.8
2. Баумгартнер Кристоф 2 0.4
3. Адамян Саркис 2 0.4
4. Гриллич Флориан 2 0.4
5. Гачинович Мийат 1 0.2
6. Крамарич Андрей 1 (1) 0.2
7. Бельфодиль Исхак 1 (1) 0.2
8. Сков Роберт 0 0
9. Руди Себастьян 0 0
10. Бебу Ила 0 0
11. Самассеку Диади 0 0
12. Богард Мелайро 0 0

Карточки

Црвена Звезда
# Игрок      
1. Саного Секу 3 0
2. Милунович Неманья 2 0
3. Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
4. Катай Александар 1 0
5. Борян Милан 1 0
6. Фальчинелли Диего 1 0
7. Канга Каку 1 0
8. Гобелич Марко 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Богард Мелайро 3 0
2. Фогт Кевин 2 0
3. Руди Себастьян 1 0
4. Нордтвейт Ховард 1 0
5. Сков Роберт 1 0
6. Гачинович Мийат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Црвена Звезда 33.33% (3) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 0
 Хоффенхайм 0 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 38.46% (5)

Предыдущие игры

Црвена Звезда Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Црвена Звезда 3:0 Рад Белград Гент 0:2 Црвена Звезда Войводина 0:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:2 ФК Инджия
Црвена Звезда 2:1 Гент Радник Сурдулица 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Црвена Звезда 0:0 Явор Иваньица Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Напредак Арарат-Армения 1:2 Црвена Звезда Младост Лучани 0:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:0 Вождовац Омония 1:1 Црвена Звезда Чукарички 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Бачка-Топола Тирана 0:1 Црвена Звезда Пролетер 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Европа
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм
Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хоффенхайм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Лига Европы

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2. Црвена Звезда Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3. Слован Либерец Заявка 5 2 0 3 4 - 13 6
4. Гент Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Слован Либерец Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Гент Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Црвена Звезда Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Слован Либерец Заявка 3 1 0 2 3 - 11 3
4. Гент Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Канга Каку получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Црвена Звезда 14.2% (22)
X 41.9% (65)
Хоффенхайм 43.9% (68)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 1.37 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 3.32 3.94 2.13
  11.75 1.19 7.10

Самый высокий коэффициент на матч «Црвена Звезда» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Црвена Звезда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Црвена Звезда» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
1.40 2.90 9.80 1.03 1.03 12.00 3.65 1.28 1.06 8.80 2.08 1.80 1.86 2.06 1.07 8.40 1.28 3.80 1.02 13.00 1.08 7.50 1.02 13.00 1.01 13.00 1.01 15.00
14.25 1.02 12.75 1.03 4.55 1.20 3.60 1.30 2.30 1.69 1.78 2.06 1.50 2.62 1.26 3.94 1.19 4.75 1.08 8.50
1.21 4.50 1.77 2.10 1.40 3.01 2.13 1.75 1.21 4.49 1.56 2.49 1.33 3.37 1.81 2.06 1.22 4.45 1.45 2.82 1.66 2.28 1.52 2.60 1.20 4.59 1.15 5.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.27 3.70 2.25 1.64 1.16 5.10 1.20 5.00 1.01 15.00
3.30 1.33 2.34 1.60 1.57 2.40 1.22 4.30 1.15 5.45
1.76 2.12 1.47 2.76 1.18 5.03 1.13 6.19 1.41 2.96 1.26 3.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.95 1.76 1.49 2.48 1.31 3.30
4.75 1.18 3.32 1.33 1.92 1.88 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
2.95 1.47
Где смотреть матч Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм онлайн

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Прогнозы на матч Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм

Исход игры
Црвена Звезда
14.2% (22)
Ничья
41.9% (65)
Хоффенхайм
43.9% (68)
Тотал 2.5
Больше
47.02% (71)
Меньше
52.98% (80)
Обе команды забьют
Да
84.77% (128)
Нет
15.23% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (58)
1:2 Хоффенхайм
29% (45)
2:1 Црвена Звезда
9% (14)
0:1 Хоффенхайм
5.8% (9)
2:2 Ничья
3.9% (6)
0:2 Хоффенхайм
3.9% (6)
1:0 Црвена Звезда
2.6% (4)
1:3 Хоффенхайм
1.3% (2)
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