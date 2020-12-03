  1. Футбол
  2. Матчи
Заря
 
Позже

Стадион:
Лестер
23
Василь
Никола
45
Фаворов
Денис
21
Иванисеня
Дмитрий
20
Абу-Ханна
Джоэл
97
Цыганик
Андрей
80
Юрченко
Владлен
7
Кочергин
Владислав
27
Назарина
Егор
28
Громов
Артём
11
Гладкий
Александр
22
Кабаев
Владислав
12
Уорд
Дэнни
II
21
Рикарду
Перейра
II
5
Морган
Уэс
4
Сёюнджю
Чаглар
2
Джастин
Джеймс
25
Ндиди
Уилфред
20
Чодури
Хамза
19
Юндер
Дженгиз
26
Прает
Деннис
15
Барнс
Харви
14
Ихеаначо
Келечи
Заря
4-3-3
Лестер
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иванисеня Дмитрий 1 0.25
2. Громов Артём 1 0.25
3. Кабаев Владислав 1 0.25
4. Кочергин Владислав 1 0.25
5. Юрченко Владлен 1 (1) 0.25
6. Абу-Ханна Джоэл 0 0
7. Назарина Егор 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ихеаначо Келечи 3 0.75
2. Мэддисон Джеймс 2 0.5
3. Барнс Харви 2 0.5
4. Варди Джейми 2 (1) 0.5
5. Прает Деннис 1 0.25
6. Томас Люк 1 0.25
7. Чодури Хамза 1 0.25
8. Олбрайтон Марк 0 0
9. Перес Айосе 0 0
10. Юндер Дженгиз 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 3 0
2. Кабаев Владислав 2 0
3. Кочергин Владислав 2 0
Лестер
# Игрок      
1. Олбрайтон Марк 2 0
2. Эванс Джонни 1 0
3. Тилеманс Юри 1 0
4. Ихеаначо Келечи 1 0
5. Томас Люк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 0 0 0 0 20% (1) 80% (4)
 Лестер 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Минай 0:3 Заря АЕК 0:3 Заря Заря 0:0 Ворскла Заря 1:4 АЕК
Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря
Лестер Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон
Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер

Последние игры между собой

Заря: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лестер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лестер 3:0 Заря Лига Европы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
2. Брага Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
3. АЕК Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
4. Заря Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Брага Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3. АЕК Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
4. Заря Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
2. АЕК Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Заря Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Брага Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф
  • До матча
  • Здравствуйте! Рад приветствовать всех любителей футбола! Совсем скоро мы начнем наблюдать за встречей 5-го тура Лиги Европы между "Зарей" и "Лестером". Начало - в 20:55 по московскому времени. Матч комментирует Сергей Прокофьев.
Прогнозы 156
Заря 6.4% (10)
X 13.5% (21)
Лестер 80.1% (125)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Лестер
6.05
4.40
1.63
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.20 4.00 1.63
Бонус: 5 000 ₽ 6.00 4.40 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 6.05 4.15 1.61
  5.62 4.16 1.61

Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
17.00 0.00 11.50 1.03 4.40 1.18 3.75 1.27 2.33 1.63 2.08 1.78 1.85 2.02 1.52 2.50 1.27 3.75 1.21 4.60 1.07 7.40 1.06 7.90 1.01 13.50
13.75 1.02 12.50 1.03 4.70 1.20 3.75 1.28 2.36 1.66 1.83 2.00 1.52 2.57 1.28 3.75 1.20 4.55 1.08 8.00
4.84 1.20 2.79 1.47 2.33 1.64 2.07 1.80 1.82 2.06 1.63 2.35 1.51 2.64 1.19 5.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.26 1.64 1.55 2.46 1.20 4.60
3.45 1.31 2.32 1.61 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.55
2.94 1.43 2.32 1.65 1.79 2.11 1.55 2.54 1.37 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40
4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.15
Букмекер Да Нет
4.30 1.23
Букмекер Да Нет
3.10 1.40
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Заря - Лестер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Заря - Лестер

Исход игры
Заря
6.4% (10)
Ничья
13.4% (21)
Лестер
80.3% (126)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (93)
Меньше
39.22% (60)
Обе команды забьют
Да
70.59% (108)
Нет
29.41% (45)
Популярный счёт
1:2 Лестер
44.6% (70)
0:2 Лестер
18.5% (29)
1:1 Ничья
10.8% (17)
0:1 Лестер
7% (11)
1:3 Лестер
6.4% (10)
2:1 Заря
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:0 Заря
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный