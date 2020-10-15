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Заря
 
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Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иванисеня Дмитрий 1 0.25
2. Громов Артём 1 0.25
3. Кабаев Владислав 1 0.25
4. Кочергин Владислав 1 0.25
5. Юрченко Владлен 1 (1) 0.25
6. Абу-Ханна Джоэл 0 0
7. Назарина Егор 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ихеаначо Келечи 3 0.75
2. Мэддисон Джеймс 2 0.5
3. Барнс Харви 2 0.5
4. Варди Джейми 2 (1) 0.5
5. Прает Деннис 1 0.25
6. Томас Люк 1 0.25
7. Чодури Хамза 1 0.25
8. Олбрайтон Марк 0 0
9. Перес Айосе 0 0
10. Юндер Дженгиз 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 3 0
2. Кабаев Владислав 2 0
3. Кочергин Владислав 2 0
Лестер
# Игрок      
1. Олбрайтон Марк 2 0
2. Эванс Джонни 1 0
3. Тилеманс Юри 1 0
4. Ихеаначо Келечи 1 0
5. Томас Люк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 0 0 0 0 20% (1) 80% (4)
 Лестер 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Минай 0:3 Заря АЕК 0:3 Заря Заря 0:0 Ворскла Заря 1:4 АЕК
Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря
Лестер Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон
Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер

Последние игры между собой

Заря: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лестер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лестер 3:0 Заря Лига Европы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
2. Брага Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
3. АЕК Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
4. Заря Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Брага Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3. АЕК Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
4. Заря Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
2. АЕК Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Заря Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Брага Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Заря - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2020, осталось 2 дня 18 часов 46 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Заря 7% (4)
    X 12.3% (7)
    Лестер 80.7% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Заря
    Ничья
    Лестер
    5.00
    3.85
    1.77
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.00 3.80 1.70
    Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.85 1.76
    Бонус: 5 000 ₽ 5.00 3.84 1.77
      4.79 3.65 1.77

    Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    16.00 0.00 11.00 1.02 4.50 1.20 3.60 1.29 2.28 1.67 2.04 1.83 1.79 2.10 1.49 2.60 1.25 3.95 1.18 4.50 1.06 7.70 1.05 8.30 1.01 14.00
    13.25 1.03 11.50 1.04 4.40 1.22 3.45 1.32 2.23 1.73 1.73 2.13 1.48 2.69 1.24 4.15 1.18 4.95 1.07 8.90
    4.54 1.20 2.63 1.50 2.19 1.69 1.96 1.88 1.72 2.15 1.57 2.44 1.46 2.71 1.17 5.09
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.30 1.62 1.55 2.44 1.20 4.50
    3.32 1.33 2.24 1.65 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85
    2.84 1.44 2.24 1.66 1.74 2.13 1.51 2.58 1.34 3.29
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80
    4.60 1.20 3.26 1.34 1.89 1.91 1.40 2.95 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.61 2.28
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.39
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    Прогнозы на матч Заря - Лестер

    Исход игры
    Заря
    7% (4)
    Ничья
    12.3% (7)
    Лестер
    80.7% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.36% (31)
    Меньше
    43.64% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    65.45% (36)
    Нет
    34.55% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    40.4% (23)
    0:2 Лестер
    22.8% (13)
    1:1 Ничья
    12.3% (7)
    1:3 Лестер
    8.8% (5)
    0:3 Лестер
    3.5% (2)
    0:1 Лестер
    3.5% (2)
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