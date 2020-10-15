Заря
Позже
Стадион: Славутич-Арена
Лестер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.25
|2.
|Громов Артём
|1
|0.25
|3.
|Кабаев Владислав
|1
|0.25
|4.
|Кочергин Владислав
|1
|0.25
|5.
|Юрченко Владлен
|1 (1)
|0.25
|6.
|Абу-Ханна Джоэл
|0
|0
|7.
|Назарина Егор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.75
|2.
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.5
|3.
|Барнс Харви
|2
|0.5
|4.
|Варди Джейми
|2 (1)
|0.5
|5.
|Прает Деннис
|1
|0.25
|6.
|Томас Люк
|1
|0.25
|7.
|Чодури Хамза
|1
|0.25
|8.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|9.
|Перес Айосе
|0
|0
|10.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|2.
|Кабаев Владислав
|2
|0
|3.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|2.
|Эванс Джонни
|1
|0
|3.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|4.
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|5.
|Томас Люк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|0
|0
|0
|0
|20% (1)
|80% (4)
|Лестер
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +7 =6 -7Минай 0:3 Заря АЕК 0:3 Заря Заря 0:0 Ворскла Заря 1:4 АЕК
Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря
Лестер Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон
Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер
Последние игры между собой
Заря: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лестер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|Брага
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|3.
|АЕК
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|4.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|АЕК
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|4.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Заря - Лестер
Исход игры
Заря
7% (4)
Ничья
12.3% (7)
Лестер
80.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (31)
Меньше
43.64% (24)
Обе команды забьют
Да
65.45% (36)
Нет
34.55% (19)
Популярный счёт
1:2 Лестер
40.4% (23)
0:2 Лестер
22.8% (13)
1:1 Ничья
12.3% (7)
1:3 Лестер
8.8% (5)
0:3 Лестер
3.5% (2)
0:1 Лестер
3.5% (2)
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