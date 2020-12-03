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Карабах
 
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Стадион:
Маккаби Тель-Авив
1
Магомедалиев
Шахрудин
77
Гуррье
Вильд-Дональд
2
Гараев
Гара
81
Медина
Кевин
44
Джафаргулиев
Элвин
8
Матич
Урош
18
Иббрахимли
Исмаил
9
Хайме
Ромеро
19
Озобич
Филип
10
Зубир
Абделла
7
Квабена
Овусу
19
Тененбаум
Даниэль
30
Кандил
Маор
18
Тиби
Эйтан
44
Эрнандес
Луис
27
Давидзаде
Офир
23
Голаса
Эйял
21
Йейни
Ширан
42
Перец
Дор
24
Коэн
Йонатан
9
Блэкмен
Ник
17
Битон
Дан
Карабах
4-2-3-1
Маккаби Тель-Авив
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матич Урош 1 0.25
2. Зубир Абделла 1 0.25
3. Квабена Овусу 1 0.25
4. Андраде Патрик 0 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перец Дор 1 0.25
2. Пешич Александар 1 0.25
3. Коэн Йонатан 1 0.25
4. Битон Дан 1 (1) 0.25

Карточки

Карабах
# Игрок      
1. Озобич Филип 3 0
2. Андраде Патрик 2 0
3. Квабена Овусу 2 0
4. Хайме Ромеро 1 0
5. Гуррье Вильд-Дональд 1 0
6. Гараев Гара 1 0
7. Гусейнов Аббас 1 0
8. Медина Кевин 1 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок      
1. Саборит Энрик 2 1
2. Йейни Ширан 1 0
3. Рикан Авраам 1 0
4. Кандил Маор 1 0
5. Перец Дор 1 0
6. Глазер Дан 1 0
7. Коэн Йонатан 1 0
8. Герреро Эдуардо 1 0
9. Тененбаум Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Карабах 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Маккаби Тель-Авив 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Карабах Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сабаил 1:1 Карабах Карабах 2:3 Сивасспор Карабах 6:1 Сумгаит Нефтчи 0:6 Карабах
Сивасспор 2:0 Карабах Карабах 6:1 Кешля Карабах 1:3 Вильярреал Зира 0:0 Карабах Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Карабах 3:0 Габала Легия 0:3 Карабах Сумгаит 2:2 Карабах Карабах 1:2 Нефтчи Карабах 0:0 Мольде Кешля 0:0 Карабах Карабах 2:1 Шериф Карабах 2:0 ФК Сабах Карабах 4:0 Силекс Кешля 0:2 Карабах Карабах 0:0 ФК Сабах
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Кфар-Саба Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Хапоэль Хадера 0:1 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 1:2 Маккаби Тель-Авив
Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп

Последние игры между собой

Карабах: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Маккаби Тель-Авив: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Лига Европы

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
3. Сивасспор Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
4. Карабах Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Сивасспор Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Карабах Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Сивасспор Заявка 2 1 0 1 6 - 7 3
3. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
4. Карабах Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Маккаби Тель-Авив от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2020, осталось 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 155
    Карабах 10.3% (16)
    X 32.3% (50)
    Маккаби Тель-Авив 57.4% (89)
    Все прогнозы
    1.9 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Карабах
    Ничья
    Маккаби Тель-Авив
    5.40
    3.90
    1.75
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.00 3.60 1.75
    Бонус: 5 000 ₽ 5.40 3.90 1.69
    Бонус: 5 000 ₽ 5.25 3.85 1.74
      5.33 3.83 1.66

    Самый высокий коэффициент на матч «Карабах» – «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Карабах» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Карабах» – «Маккаби Тель-Авив», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    9.60 1.04 7.00 1.08 3.25 1.35 2.41 1.61 1.99 1.87 1.76 2.14 1.38 3.05 1.25 3.80 1.10 6.80 1.07 7.20 1.01 13.50 0.00 21.00
    9.70 1.06 7.60 1.09 3.10 1.38 2.43 1.57 1.81 2.11 1.37 3.15 1.27 3.84 1.11 6.75 1.08 8.10 1.02 14.75
    3.24 1.35 2.84 1.44 2.42 1.58 1.97 1.87 1.72 2.14 1.55 2.48 1.27 3.76
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.78 2.04 1.35 3.10 1.09 6.80
    2.83 1.43 1.83 1.97 1.38 3.04 1.10 6.50 1.07 8.20
    2.82 1.44 2.31 1.62 1.79 2.05 1.50 2.64 1.36 3.21
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.50 1.60 2.25 1.22 3.90
    3.64 1.28 2.36 1.59 1.58 2.38 1.24 4.05 1.15 5.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.08 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
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    Прогнозы на матч Карабах - Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Карабах
    10.3% (16)
    Ничья
    32.3% (50)
    Маккаби Тель-Авив
    57.4% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.68% (72)
    Меньше
    52.32% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    76.82% (116)
    Нет
    23.18% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    34.8% (54)
    1:1 Ничья
    28.4% (44)
    0:1 Маккаби Тель-Авив
    12.9% (20)
    2:1 Карабах
    5.8% (9)
    0:2 Маккаби Тель-Авив
    3.9% (6)
    1:0 Карабах
    3.9% (6)
    1:3 Маккаби Тель-Авив
    2.6% (4)
    0:0 Ничья
    1.9% (3)
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