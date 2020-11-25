Карабах
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Стадион: Башакшехир Фатих Терим
Маккаби Тель-Авив
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матич Урош
|1
|0.25
|2.
|Зубир Абделла
|1
|0.25
|3.
|Квабена Овусу
|1
|0.25
|4.
|Андраде Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перец Дор
|1
|0.25
|2.
|Пешич Александар
|1
|0.25
|3.
|Коэн Йонатан
|1
|0.25
|4.
|Битон Дан
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Озобич Филип
|3
|0
|2.
|Андраде Патрик
|2
|0
|3.
|Квабена Овусу
|2
|0
|4.
|Хайме Ромеро
|1
|0
|5.
|Гуррье Вильд-Дональд
|1
|0
|6.
|Гараев Гара
|1
|0
|7.
|Гусейнов Аббас
|1
|0
|8.
|Медина Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саборит Энрик
|2
|1
|2.
|Йейни Ширан
|1
|0
|3.
|Рикан Авраам
|1
|0
|4.
|Кандил Маор
|1
|0
|5.
|Перец Дор
|1
|0
|6.
|Глазер Дан
|1
|0
|7.
|Коэн Йонатан
|1
|0
|8.
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|9.
|Тененбаум Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Карабах
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Маккаби Тель-Авив
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Карабах Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сабаил 1:1 Карабах Карабах 2:3 Сивасспор Карабах 6:1 Сумгаит Нефтчи 0:6 Карабах
Сивасспор 2:0 Карабах Карабах 6:1 Кешля Карабах 1:3 Вильярреал Зира 0:0 Карабах Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Карабах 3:0 Габала Легия 0:3 Карабах Сумгаит 2:2 Карабах Карабах 1:2 Нефтчи Карабах 0:0 Мольде Кешля 0:0 Карабах Карабах 2:1 Шериф Карабах 2:0 ФК Сабах Карабах 4:0 Силекс Кешля 0:2 Карабах Карабах 0:0 ФК Сабах
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +11 =4 -5Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Кфар-Саба Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Хапоэль Хадера 0:1 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 1:2 Маккаби Тель-Авив
Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп
Последние игры между собой
Карабах: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Маккаби Тель-Авив: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|4.
|Карабах
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Карабах
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Сивасспор
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 7
|3
|3.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|4.
|Карабах
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Карабах» – «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Карабах» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Карабах» – «Маккаби Тель-Авив», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Карабах - Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Карабах
14.5% (8)
Ничья
29.1% (16)
Маккаби Тель-Авив
56.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (30)
Меньше
44.44% (24)
Обе команды забьют
Да
79.63% (43)
Нет
20.37% (11)
Популярный счёт
1:2 Маккаби Тель-Авив
36.4% (20)
1:1 Ничья
23.6% (13)
0:1 Маккаби Тель-Авив
9.1% (5)
2:1 Карабах
9.1% (5)
1:0 Карабах
5.5% (3)
0:2 Маккаби Тель-Авив
3.6% (2)
1:3 Маккаби Тель-Авив
3.6% (2)
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