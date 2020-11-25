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Карабах
 
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Стадион:
Маккаби Тель-Авив

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матич Урош 1 0.25
2. Зубир Абделла 1 0.25
3. Квабена Овусу 1 0.25
4. Андраде Патрик 0 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перец Дор 1 0.25
2. Пешич Александар 1 0.25
3. Коэн Йонатан 1 0.25
4. Битон Дан 1 (1) 0.25

Карточки

Карабах
# Игрок      
1. Озобич Филип 3 0
2. Андраде Патрик 2 0
3. Квабена Овусу 2 0
4. Хайме Ромеро 1 0
5. Гуррье Вильд-Дональд 1 0
6. Гараев Гара 1 0
7. Гусейнов Аббас 1 0
8. Медина Кевин 1 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок      
1. Саборит Энрик 2 1
2. Йейни Ширан 1 0
3. Рикан Авраам 1 0
4. Кандил Маор 1 0
5. Перец Дор 1 0
6. Глазер Дан 1 0
7. Коэн Йонатан 1 0
8. Герреро Эдуардо 1 0
9. Тененбаум Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Карабах 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Маккаби Тель-Авив 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Карабах Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сабаил 1:1 Карабах Карабах 2:3 Сивасспор Карабах 6:1 Сумгаит Нефтчи 0:6 Карабах
Сивасспор 2:0 Карабах Карабах 6:1 Кешля Карабах 1:3 Вильярреал Зира 0:0 Карабах Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Карабах 3:0 Габала Легия 0:3 Карабах Сумгаит 2:2 Карабах Карабах 1:2 Нефтчи Карабах 0:0 Мольде Кешля 0:0 Карабах Карабах 2:1 Шериф Карабах 2:0 ФК Сабах Карабах 4:0 Силекс Кешля 0:2 Карабах Карабах 0:0 ФК Сабах
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Кфар-Саба Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Хапоэль Хадера 0:1 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 1:2 Маккаби Тель-Авив
Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп

Последние игры между собой

Карабах: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Маккаби Тель-Авив: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Лига Европы

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
3. Сивасспор Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
4. Карабах Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Сивасспор Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Карабах Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Сивасспор Заявка 2 1 0 1 6 - 7 3
3. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
4. Карабах Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Маккаби Тель-Авив от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2020, осталось 2 дня 18 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Карабах 14.5% (8)
    X 29.1% (16)
    Маккаби Тель-Авив 56.4% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Карабах
    Ничья
    Маккаби Тель-Авив
    3.75
    3.55
    2.11
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.75 3.50 2.00
    Бонус: 5 000 ₽ 3.65 3.50 2.10
    Бонус: 5 000 ₽ 3.72 3.55 2.11
      3.70 3.39 2.08

    Самый высокий коэффициент на матч «Карабах» – «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Карабах» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Карабах» – «Маккаби Тель-Авив», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    9.80 1.03 7.20 1.08 3.15 1.36 2.45 1.59 2.01 1.86 1.77 2.12 1.39 3.00 1.27 3.75 1.12 6.70 1.08 7.00 1.01 12.50 0.00 20.00
    9.40 1.06 7.80 1.09 3.15 1.37 2.39 1.59 1.78 2.15 1.40 3.00 1.27 3.84 1.11 6.95 1.09 7.80 1.02 15.00
    3.21 1.35 2.82 1.44 2.40 1.58 1.96 1.88 1.71 2.15 1.54 2.52 1.25 3.96
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.77 2.05 1.38 3.15 1.11 6.90
    2.79 1.44 1.82 1.99 1.38 3.04 1.11 6.55 1.08 7.90
    2.78 1.45 2.27 1.65 1.77 2.09 1.48 2.68 1.35 3.26
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.85
    3.52 1.30 2.40 1.57 1.61 2.32 1.23 4.20 1.15 5.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.90
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.29
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    Прогнозы на матч Карабах - Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Карабах
    14.5% (8)
    Ничья
    29.1% (16)
    Маккаби Тель-Авив
    56.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (30)
    Меньше
    44.44% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    79.63% (43)
    Нет
    20.37% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    36.4% (20)
    1:1 Ничья
    23.6% (13)
    0:1 Маккаби Тель-Авив
    9.1% (5)
    2:1 Карабах
    9.1% (5)
    1:0 Карабах
    5.5% (3)
    0:2 Маккаби Тель-Авив
    3.6% (2)
    1:3 Маккаби Тель-Авив
    3.6% (2)
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