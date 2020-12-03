1:0
20' ГолХонгла Мартин
46
Бутез
Жан
19
Миёши
Коджи
26
Желен
Жереми
38
Арун
Фарис
25
Баджи
Стефан
12
Абель
Анисе
95
Каули
13
Чибота
Мавис
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
-
19 Миёши КоджиЗащитник
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 БутаПолузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
-
12 Абель АнисеПолузащитник
- Полузащитник
-
95 КаулиПолузащитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 РенанВратарь
-
32 Жосуэ СаЗащитник
-
30 Моци КозминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ману ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Генчев Станислав
Ход матча
20'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафаэлов Лиор
|3
|0.6
|2.
|Геркенс Питер
|2
|0.4
|3.
|Хонгла Мартин
|1
|0.2
|4.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|5.
|Мбокани Дьёмерси
|0
|0
|6.
|Бенавенте Кристиан
|0
|0
|7.
|Юклеред Симен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ману Элвис
|3 (1)
|0.6
|2.
|Кешерю Клаудиу
|1
|0.2
|3.
|Марин Игинио
|1
|0.2
|4.
|Сантана Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арун Фарис
|2
|0
|2.
|Верстрате Биргер
|2
|0
|3.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|4.
|Мбокани Дьёмерси
|1
|0
|5.
|Сек Абдулай
|1
|0
|6.
|Геркенс Питер
|1
|0
|7.
|Юклеред Симен
|1
|0
|8.
|Нана Ампома
|1
|0
|9.
|Хонгла Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|2.
|Моци Козмин
|1
|0
|3.
|Абель Анисе
|1
|0
|4.
|Баджи Стефан
|1
|0
|5.
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|6.
|Десподов Кирилл
|1
|0
|7.
|Текпетей Бернард
|1
|0
|8.
|Вердон Оливье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|Лудогорец
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +12 =4 -4Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард
Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен
Лудогорец Последние 20 матчей: +13 =2 -5Лудогорец 2:1 Ботев Враца Тоттенхэм 4:0 Лудогорец ЦСКА-1948 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:3 Тоттенхэм
Лудогорец 1:0 Левски София ЛАСК 4:3 Лудогорец Монтана 1:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 Антверпен Лудогорец 1:1 Царско Село Динамо-Брест 0:2 Лудогорец Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София
Последние игры между собой
Антверпен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|2.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 2
|10
|3.
|ЛАСК
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|4.
|Лудогорец
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 14
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Антверпен
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|ЛАСК
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|Лудогорец
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Антверпен» – «Лудогорец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антверпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лудогорец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антверпен» – «Лудогорец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Антверпен 1:0 Лудогорец
Исход игры
Антверпен
81.4% (127)
Ничья
13.5% (21)
Лудогорец
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
40.79% (62)
Меньше
59.21% (90)
Обе команды забьют
Да
49.34% (75)
Нет
50.66% (77)
Популярный счёт
2:1 Антверпен
26.3% (41)
1:0 Антверпен
23.1% (36)
2:0 Антверпен
20.5% (32)
1:1 Ничья
10.9% (17)
3:1 Антверпен
6.4% (10)
0:1 Лудогорец
1.9% (3)
4:0 Антверпен
1.3% (2)
3:0 Антверпен
1.3% (2)
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