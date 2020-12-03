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Антверпен
3:1
Конец матча

Стадион:
Лудогорец
0'
1:0
19' Гол
Хонгла Мартин
1:1
53' Гол
Десподов Кирилл
62' Желтая карточка
Григоре Драгош
2:1
72' Гол
Де Лат Ричи
3:1
87' Гол
Бенсон Манюэль
90' Вторая желтая карточка
Григоре Драгош
90' Желтая карточка
Сантана Алекс
90'+4
46
Бутез
Жан
19
Миёши
Коджи
4
Сек
Абдулай
26
Желен
Жереми
2
Де
Лат
Ричи
6
Юклеред
Симен
16
Геркенс
Питер
38
Арун
Фарис
18
Хонгла
Мартин
11
Рафаэлов
Лиор
24
Бенавенте
Кристиан
27
Стоянов
Владислав
22
Икоко
Джордан
24
Вердон
Оливье
21
Григоре
Драгош
3
Недялков
Антон
25
Баджи
Стефан
12
Абель
Анисе
11
Десподов
Кирилл
95
Каули
13
Чибота
Мавис
28
Кешерю
Клаудиу
Антверпен
5-4-1
Лудогорец
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафаэлов Лиор 3 0.6
2. Геркенс Питер 2 0.4
3. Де Лат Ричи 1 0.2
4. Бенсон Манюэль 1 0.2
5. Хонгла Мартин 1 0.2
6. Лукаку Джордан 0 0
7. Мбокани Дьёмерси 0 0
8. Бенавенте Кристиан 0 0
9. Миёши Коджи 0 0
10. Юклеред Симен 0 0
Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ману Элвис 3 (1) 0.6
2. Кешерю Клаудиу 1 0.2
3. Десподов Кирилл 1 0.2
4. Марин Игинио 1 0.2
5. Сантана Алекс 0 0
6. Каули 0 0

Карточки

Антверпен
# Игрок      
1. Арун Фарис 2 0
2. Верстрате Биргер 2 0
3. Рафаэлов Лиор 1 0
4. Мбокани Дьёмерси 1 0
5. Сек Абдулай 1 0
6. Геркенс Питер 1 0
7. Юклеред Симен 1 0
8. Нана Ампома 1 0
9. Хонгла Мартин 1 0
Лудогорец
# Игрок      
1. Григоре Драгош 1 1
2. Кешерю Клаудиу 1 0
3. Моци Козмин 1 0
4. Абель Анисе 1 0
5. Баджи Стефан 1 0
6. Сисиньо Неусиано 1 0
7. Сантана Алекс 1 0
8. Десподов Кирилл 1 0
9. Текпетей Бернард 1 0
10. Вердон Оливье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 0 25% (2) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2)
 Лудогорец 16.67% (1) 0 0 50% (3) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард
Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен
Лудогорец Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Лудогорец 2:1 Ботев Враца Тоттенхэм 4:0 Лудогорец ЦСКА-1948 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:3 Тоттенхэм
Лудогорец 1:0 Левски София ЛАСК 4:3 Лудогорец Монтана 1:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 Антверпен Лудогорец 1:1 Царско Село Динамо-Брест 0:2 Лудогорец Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София

Последние игры между собой

Антверпен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лудогорец 1:2 Антверпен Лига Европы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен Заявка 5 4 0 1 8 - 3 12
2. Тоттенхэм Заявка 5 3 1 1 13 - 5 10
3. ЛАСК Заявка 5 2 1 2 8 - 11 7
4. Лудогорец Заявка 5 0 0 5 6 - 16 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Антверпен Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. ЛАСК Заявка 3 1 1 1 7 - 8 4
4. Лудогорец Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
3. ЛАСК Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Лудогорец Заявка 3 0 0 3 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    Икоко Джордан уходит с поля. Терзиев Георги выходит вместо него
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Хонгла Мартин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Антверпен 81.4% (127)
X 13.5% (21)
Лудогорец 5.1% (8)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 10.00 86.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.46 5.30 6.85
  1.93 2.36 9.99

Самый высокий коэффициент на матч «Антверпен» – «Лудогорец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антверпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лудогорец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антверпен» – «Лудогорец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.00 1.01 6.80 1.10 4.80 1.21 3.05 1.37 2.15 1.75 1.88 1.99 1.53 2.50 1.38 3.05 1.05 9.50 1.13 5.70 1.01 15.00 1.03 11.00 1.04 10.00
17.75 1.01 16.50 1.01 5.70 1.15 4.70 1.20 2.74 1.51 2.12 1.74 1.69 2.20 1.39 3.05 1.29 3.68 1.13 6.10
5.29 1.17 3.77 1.28 2.49 1.56 2.80 1.45 2.31 1.65 1.80 2.07 1.50 2.65 1.32 3.47 1.17 5.23 1.45 2.83 1.12 6.49 1.10 7.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
4.05 1.23 2.70 1.48 1.30 3.50 1.28 3.75 1.01 15.00 1.03 12.00
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
3.65 1.29 3.03 1.40 2.40 1.60 1.83 2.04 2.00 1.86 1.64 2.31 1.29 3.71 1.20 4.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.69 1.62 2.28 1.37 2.95
5.55 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.95 1.41
Где смотреть матч Антверпен 3:1 Лудогорец онлайн

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Прогнозы на матч Антверпен 3:1 Лудогорец

Исход игры
Антверпен
81.4% (127)
Ничья
13.5% (21)
Лудогорец
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
40.79% (62)
Меньше
59.21% (90)
Обе команды забьют
Да
49.34% (75)
Нет
50.66% (77)
Популярный счёт
2:1 Антверпен
26.3% (41)
1:0 Антверпен
23.1% (36)
2:0 Антверпен
20.5% (32)
1:1 Ничья
10.9% (17)
3:1 Антверпен
6.4% (10)
0:1 Лудогорец
1.9% (3)
4:0 Антверпен
1.3% (2)
3:0 Антверпен
1.3% (2)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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