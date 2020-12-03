1:0
19' ГолХонгла Мартин
1:1
53' ГолДесподов Кирилл
62' Желтая карточкаГригоре Драгош
2:1
72' ГолДе Лат Ричи
3:1
87' ГолБенсон Манюэль
90' Вторая желтая карточкаГригоре Драгош
90' Желтая карточкаСантана Алекс
46
Бутез
Жан
19
Миёши
Коджи
26
Желен
Жереми
38
Арун
Фарис
25
Баджи
Стефан
12
Абель
Анисе
95
Каули
13
Чибота
Мавис
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
-
19 Миёши КоджиЗащитник
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 БутаПолузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
-
12 Абель АнисеПолузащитник
- Полузащитник
-
95 КаулиПолузащитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 РенанВратарь
-
32 Жосуэ СаЗащитник
-
30 Моци КозминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ману ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Генчев Станислав
Ход матча
19'
53'
1:1
62'
72'
2:1
77'
87'
3:1
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
9 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафаэлов Лиор
|3
|0.6
|2.
|Геркенс Питер
|2
|0.4
|3.
|Де Лат Ричи
|1
|0.2
|4.
|Бенсон Манюэль
|1
|0.2
|5.
|Хонгла Мартин
|1
|0.2
|6.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|7.
|Мбокани Дьёмерси
|0
|0
|8.
|Бенавенте Кристиан
|0
|0
|9.
|Миёши Коджи
|0
|0
|10.
|Юклеред Симен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ману Элвис
|3 (1)
|0.6
|2.
|Кешерю Клаудиу
|1
|0.2
|3.
|Десподов Кирилл
|1
|0.2
|4.
|Марин Игинио
|1
|0.2
|5.
|Сантана Алекс
|0
|0
|6.
|Каули
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арун Фарис
|2
|0
|2.
|Верстрате Биргер
|2
|0
|3.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|4.
|Мбокани Дьёмерси
|1
|0
|5.
|Сек Абдулай
|1
|0
|6.
|Геркенс Питер
|1
|0
|7.
|Юклеред Симен
|1
|0
|8.
|Нана Ампома
|1
|0
|9.
|Хонгла Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Григоре Драгош
|1
|1
|2.
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|3.
|Моци Козмин
|1
|0
|4.
|Абель Анисе
|1
|0
|5.
|Баджи Стефан
|1
|0
|6.
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|7.
|Сантана Алекс
|1
|0
|8.
|Десподов Кирилл
|1
|0
|9.
|Текпетей Бернард
|1
|0
|10.
|Вердон Оливье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|0
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|25% (2)
|Лудогорец
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +12 =4 -4Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард
Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен
Лудогорец Последние 20 матчей: +13 =2 -5Лудогорец 2:1 Ботев Враца Тоттенхэм 4:0 Лудогорец ЦСКА-1948 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:3 Тоттенхэм
Лудогорец 1:0 Левски София ЛАСК 4:3 Лудогорец Монтана 1:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 Антверпен Лудогорец 1:1 Царско Село Динамо-Брест 0:2 Лудогорец Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София
Последние игры между собой
Антверпен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Антверпен
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 8
|4
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Антверпен» – «Лудогорец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антверпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лудогорец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антверпен» – «Лудогорец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Антверпен 3:1 Лудогорец
Исход игры
Антверпен
81.4% (127)
Ничья
13.5% (21)
Лудогорец
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
40.79% (62)
Меньше
59.21% (90)
Обе команды забьют
Да
49.34% (75)
Нет
50.66% (77)
Популярный счёт
2:1 Антверпен
26.3% (41)
1:0 Антверпен
23.1% (36)
2:0 Антверпен
20.5% (32)
1:1 Ничья
10.9% (17)
3:1 Антверпен
6.4% (10)
0:1 Лудогорец
1.9% (3)
4:0 Антверпен
1.3% (2)
3:0 Антверпен
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!