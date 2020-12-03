Гент
0:1
Перерыв
Стадион: Геламко
Слован Либерец
0:1
32' ГолМара Камсо
24
Кумс
Свен
20
Букари
Осман
10
Пешек
Якуб
23
Мара
Камсо
22
Беран
Михал
21
Юсуф
Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Букари ОсманПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Йохманс ОуэнВратарь
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пешек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мара КамсоПолузащитник
-
22 Беран МихалПолузащитник
-
21 Юсуф АбдуллаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Фукала МихалЗащитник
- Полузащитник
-
37 Халуш МатейПолузащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
-
11 Матоушек ЯнНападающий
- Нападающий
-
19 Рондич ИмадНападающий
-
Главный тренер: Pavel Hoftych
Ход матча
32'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.2
|2.
|Кляйндинст Тим
|1
|0.2
|3.
|Ботака Жордан
|0
|0
|4.
|Яремчук Роман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юсуф Абдулла
|1
|0.2
|2.
|Матоушек Ян
|1
|0.2
|3.
|Мара Камсо
|1
|0.2
|4.
|Пешек Якуб
|0
|0
|5.
|Косцельник Мартин
|0
|0
|6.
|Садилек Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марре Сулейман
|1
|0
|2.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|3.
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|4.
|Мохаммади Милад
|1
|0
|5.
|Яремчук Роман
|1
|0
|6.
|Букари Осман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Косцельник Мартин
|2
|0
|2.
|Микула Ян
|1
|0
|3.
|Мара Камсо
|1
|0
|4.
|Беран Михал
|1
|0
|5.
|Marios Pourzitidis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Слован Либерец
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +6 =2 -12Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт
Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент
Слован Либерец Последние 20 матчей: +10 =3 -7Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Слован Либерец 1:3 Яблонец Теплице 1:2 Слован Либерец Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец
Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Слован Либерец 1:0 Гент Слован Либерец 3:0 Пршибрам Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ Пардубице 3:0 Слован Либерец ФКСБ 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 1:1 Карвина Ритеряй 1:5 Слован Либерец Ческе-Будеевице 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 3:2 Градец Кралове Слован Либерец 4:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 1:0 Слован Либерец Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Бланско 1:1 Слован Либерец Млада Болеслав 2:2 Слован Либерец Слован Либерец 4:1 Виктория Жижков
Последние игры между собой
Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Слован Либерец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|Слован Либерец
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 12
|6
|4.
|Гент
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Слован Либерец
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Гент
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Слован Либерец
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 10
|3
|4.
|Гент
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Слован Либерец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Слован Либерец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Слован Либерец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Гент 0:1 Слован Либерец
Исход игры
Гент
76.8% (119)
Ничья
16.8% (26)
Слован Либерец
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
42.38% (64)
Меньше
57.62% (87)
Обе команды забьют
Да
56.95% (86)
Нет
43.05% (65)
Популярный счёт
2:1 Гент
32.9% (51)
1:0 Гент
26.5% (41)
1:1 Ничья
14.8% (23)
2:0 Гент
11.6% (18)
1:2 Слован Либерец
4.5% (7)
3:1 Гент
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:1 Слован Либерец
1.3% (2)
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