Гент
1:2
Конец матча
Стадион: Геламко
Слован Либерец
0:1
32' ГолМара Камсо
52' Желтая карточкаМохаммади Милад
0:2
55' ГолКачараба Тарас
1:2
60' ГолЯремчук Роман
75' Желтая карточкаКумс Свен
79' Желтая карточкаМара Камсо
85' Желтая карточкаХанше-Ольсен Андреас
85' Желтая карточкаМатоушек Ян
90' Желтая карточкаБукари Осман
90' Желтая карточкаСадилек Михал
90' Желтая карточкаЯремчук Роман
90' Желтая карточкаРабушич Михал
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
20
Букари
Осман
10
Пешек
Якуб
23
Мара
Камсо
22
Беран
Михал
21
Юсуф
Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Букари ОсманПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Йохманс ОуэнВратарь
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пешек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мара КамсоПолузащитник
-
22 Беран МихалПолузащитник
-
21 Юсуф АбдуллаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Фукала МихалЗащитник
- Полузащитник
-
37 Халуш МатейПолузащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
-
11 Матоушек ЯнНападающий
- Нападающий
-
19 Рондич ИмадНападающий
-
Главный тренер: Pavel Hoftych
Ход матча
32'
0:1
52'
55'
0:2
60'
1:2
75'
79'
85'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 19
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|1
|0.2
|2.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.2
|3.
|Кляйндинст Тим
|1
|0.2
|4.
|Ботака Жордан
|0
|0
|5.
|Дорш Никлас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юсуф Абдулла
|1
|0.2
|2.
|Качараба Тарас
|1
|0.2
|3.
|Матоушек Ян
|1
|0.2
|4.
|Мара Камсо
|1
|0.2
|5.
|Пешек Якуб
|0
|0
|6.
|Косцельник Мартин
|0
|0
|7.
|Садилек Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|2.
|Мохаммади Милад
|2
|0
|3.
|Яремчук Роман
|2
|0
|4.
|Букари Осман
|2
|0
|5.
|Кумс Свен
|1
|0
|6.
|Марре Сулейман
|1
|0
|7.
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Косцельник Мартин
|2
|0
|2.
|Мара Камсо
|2
|0
|3.
|Рабушич Михал
|1
|0
|4.
|Микула Ян
|1
|0
|5.
|Садилек Михал
|1
|0
|6.
|Матоушек Ян
|1
|0
|7.
|Беран Михал
|1
|0
|8.
|Marios Pourzitidis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Слован Либерец
|0
|25% (1)
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +6 =2 -12Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт
Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент
Слован Либерец Последние 20 матчей: +10 =3 -7Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Слован Либерец 1:3 Яблонец Теплице 1:2 Слован Либерец Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец
Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Слован Либерец 1:0 Гент Слован Либерец 3:0 Пршибрам Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ Пардубице 3:0 Слован Либерец ФКСБ 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 1:1 Карвина Ритеряй 1:5 Слован Либерец Ческе-Будеевице 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 3:2 Градец Кралове Слован Либерец 4:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 1:0 Слован Либерец Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Бланско 1:1 Слован Либерец Млада Болеслав 2:2 Слован Либерец Слован Либерец 4:1 Виктория Жижков
Последние игры между собой
Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Слован Либерец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|Слован Либерец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 13
|6
|4.
|Гент
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Слован Либерец
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Гент
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Слован Либерец
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 11
|3
|4.
|Гент
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Слован Либерец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Слован Либерец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Слован Либерец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Гент 1:2 Слован Либерец
Исход игры
Гент
76.8% (119)
Ничья
16.8% (26)
Слован Либерец
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
42.38% (64)
Меньше
57.62% (87)
Обе команды забьют
Да
56.95% (86)
Нет
43.05% (65)
Популярный счёт
2:1 Гент
32.9% (51)
1:0 Гент
26.5% (41)
1:1 Ничья
14.8% (23)
2:0 Гент
11.6% (18)
1:2 Слован Либерец
4.5% (7)
3:1 Гент
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:1 Слован Либерец
1.3% (2)
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