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Гент
1:2
Конец матча

Стадион:
Слован Либерец
0'
0:1
32' Гол
Мара Камсо
52' Желтая карточка
Мохаммади Милад
0:2
55' Гол
Качараба Тарас
1:2
60' Гол
Яремчук Роман
75' Желтая карточка
Кумс Свен
79' Желтая карточка
Мара Камсо
85' Желтая карточка
Ханше-Ольсен Андреас
85' Желтая карточка
Матоушек Ян
90' Желтая карточка
Букари Осман
90' Желтая карточка
Садилек Михал
90' Желтая карточка
Яремчук Роман
90' Желтая карточка
Рабушич Михал
90'+7
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
36
Арсланаджич
Дино
25
Фортуна
Нуриу
14
Кастро-Монтес
Алессио
30
Дорш
Никлас
6
Овусу
Элиша
24
Кумс
Свен
15
Мохаммади
Милад
20
Букари
Осман
7
Яремчук
Роман
1
Нгуиэн
Филип
18
Косцельник
Мартин
2
Югас
Якуб
30
Качараба
Тарас
3
Микула
Ян
10
Пешек
Якуб
6
Садилек
Михал
23
Мара
Камсо
22
Беран
Михал
21
Юсуф
Абдулла
8
Москейра
Джон
Гент
3-5-1-1
Слован Либерец
4-4-2

Ход матча

32'
0:1
Мара Камсо
(Пешек Якуб)
52'
Мохаммади Милад
 
55'
0:2
Качараба Тарас
(Юсуф Абдулла)
57'
Кляйндинст Тим
Кастро-Монтес Алессио
 
60'
Яремчук Роман
(Дорш Никлас)
1:2
62'
Безус Роман
Овусу Элиша
 
67'
 
Громада Якуб
Беран Михал
74'
 
Матоушек Ян
Пешек Якуб
75'
Кумс Свен
 
79'
 
Мара Камсо
85'
Ханше-Ольсен Андреас
 
85'
 
Матоушек Ян
85'
 
Рабушич Михал
Юсуф Абдулла
90'
Букари Осман
 
90'
 
Садилек Михал
90'
Яремчук Роман
 
90'
 
Рабушич Михал

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 19
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 1 0.2
2. Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.2
3. Кляйндинст Тим 1 0.2
4. Ботака Жордан 0 0
5. Дорш Никлас 0 0
Слован Либерец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юсуф Абдулла 1 0.2
2. Качараба Тарас 1 0.2
3. Матоушек Ян 1 0.2
4. Мара Камсо 1 0.2
5. Пешек Якуб 0 0
6. Косцельник Мартин 0 0
7. Садилек Михал 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 2 0
2. Мохаммади Милад 2 0
3. Яремчук Роман 2 0
4. Букари Осман 2 0
5. Кумс Свен 1 0
6. Марре Сулейман 1 0
7. Нгадеу Майкл 1 0
Слован Либерец
# Игрок      
1. Косцельник Мартин 2 0
2. Мара Камсо 2 0
3. Рабушич Михал 1 0
4. Микула Ян 1 0
5. Садилек Михал 1 0
6. Матоушек Ян 1 0
7. Беран Михал 1 0
8. Marios Pourzitidis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Слован Либерец 0 25% (1) 50% (2) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт
Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент
Слован Либерец Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Слован Либерец 1:3 Яблонец Теплице 1:2 Слован Либерец Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец
Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Слован Либерец 1:0 Гент Слован Либерец 3:0 Пршибрам Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ Пардубице 3:0 Слован Либерец ФКСБ 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 1:1 Карвина Ритеряй 1:5 Слован Либерец Ческе-Будеевице 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 3:2 Градец Кралове Слован Либерец 4:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 1:0 Слован Либерец Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Бланско 1:1 Слован Либерец Млада Болеслав 2:2 Слован Либерец Слован Либерец 4:1 Виктория Жижков

Последние игры между собой

Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Слован Либерец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Слован Либерец 1:0 Гент Лига Европы

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2. Црвена Звезда Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3. Слован Либерец Заявка 5 2 0 3 4 - 13 6
4. Гент Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Слован Либерец Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Гент Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Црвена Звезда Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Слован Либерец Заявка 3 1 0 2 3 - 11 3
4. Гент Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Мара Камсо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Гент 76.8% (119)
X 16.8% (26)
Слован Либерец 6.5% (10)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 19.00 3.15 1.31
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 4.10 5.95
  33.07 5.09 1.18

Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Слован Либерец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Слован Либерец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Слован Либерец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.09 9.90 1.03 5.30 1.15 3.25 1.35 1.90 1.90 1.91 1.95 1.67 2.28 1.57 2.40 1.21 4.50 1.06 8.80 1.05 8.70 1.01 8.80 1.01 15.50
12.25 1.03 10.75 1.05 4.05 1.25 3.20 1.36 2.12 1.80 1.65 2.27 1.43 2.88 1.21 4.55 1.16 5.40 1.06 9.90
4.59 1.19 2.11 1.74 3.09 1.36 2.12 1.73 1.75 2.08 1.53 2.49 1.31 3.38 1.52 2.55 1.37 3.04 1.20 4.48 1.57 2.40 1.36 3.12 1.25 3.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.95 1.85 2.26 1.64 1.24 4.00 1.22 4.60 1.01 15.00
3.20 1.35 2.14 1.71 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
1.63 2.29 1.37 3.06 1.12 6.04 1.48 2.63 1.34 3.20 1.21 4.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.99 1.33 3.15 1.28 3.40
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.33 3.25
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Где смотреть матч Гент 1:2 Слован Либерец онлайн

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Прогнозы на матч Гент 1:2 Слован Либерец

Исход игры
Гент
76.8% (119)
Ничья
16.8% (26)
Слован Либерец
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
42.38% (64)
Меньше
57.62% (87)
Обе команды забьют
Да
56.95% (86)
Нет
43.05% (65)
Популярный счёт
2:1 Гент
32.9% (51)
1:0 Гент
26.5% (41)
1:1 Ничья
14.8% (23)
2:0 Гент
11.6% (18)
1:2 Слован Либерец
4.5% (7)
3:1 Гент
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:1 Слован Либерец
1.3% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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