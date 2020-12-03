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АЕК
1:3
Перерыв

Стадион:
Брага
0'
0:1
8' Гол
Тормена Витор
0:2
10' Гол
Эсгаю Рикарду
30' Желтая карточка
Виана Бруно
1:2
31' Гол
Оливейра Нелсон
1:3
45' Гол
Орта Рикарду
1
Цидотас
Панайотис
2
Бакакис
Михалис
26
Хнид
Нассим
5
Неделчару
Ионуц
22
Инсуа
Эмануэль
25
Галанопулос
Костас
8
Симоэш
Андре
20
Манталос
Петрос
14
Албанис
Христос
18
Оливейра
Нелсон
10
Ливайя
Марко
1
Матеус
Лима
47
Эсгаю
Рикарду
36
Виана
Бруно
3
Тормена
Витор
5
Секейра
Нуну
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
88
Каштру
Андре
45
Медейруш
Юри
90
Галено
Вандерсон
20
Паулинью
Жуан
21
Орта
Рикарду
АЕК
4-3-3
Брага
4-3-3

Ход матча

8'
0:1
Тормена Витор
(Медейруш Юри)
10'
0:2
Эсгаю Рикарду
(Галено Вандерсон)
30'
 
Виана Бруно
31'
Оливейра Нелсон
1:2
45'
1:3
Орта Рикарду
(Галено Вандерсон)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 2 0.4
2. Ливайя Марко 2 0.4
3. Манталос Петрос 1 0.2
4. Оливейра Нелсон 1 0.2
Брага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паулинью Жуан 3 0.6
2. Галено Вандерсон 1 0.2
3. Эсгаю Рикарду 1 0.2
4. Орта Рикарду 1 0.2
5. Гайтан Николас 1 0.2
6. Франсержио Родригес 1 0.2
7. Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.2
8. Тормена Витор 1 0.2
9. Медейруш Юри 0 0
10. Раул Силва 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Манталос Петрос 3 0
2. Шахов Евгений 1 1
3. Инсуа Эмануэль 2 0
4. Крстичич Ненад 1 0
5. Оливейра Нелсон 1 0
6. Ансарифард Карим 1 0
7. Симоэш Андре 1 0
8. Танкович Муамер 1 0
9. Неделчару Ионуц 1 0
10. Сварнас Эфстратиос 1 0
Брага
# Игрок      
1. Карму Давид 3 0
2. Эсгаю Рикарду 2 0
3. Франсержио Родригес 1 0
4. Секейра Нуну 1 0
5. Паулинью Жуан 1 0
6. Раул Силва 1 0
7. Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
8. Виана Бруно 1 0
9. Шеттине Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)
 Брага 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК
АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ
Брага Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Брага 1:0 Фаренсе Брага 3:3 Лестер Трофенсе 1:2 Брага Бенфика 2:3 Брага
Лестер 4:0 Брага Брага 1:0 Фамаликан Заря 1:2 Брага Витория Гимарайнш 0:1 Брага Брага 3:0 АЕК Брага 2:1 Насьонал Мадейра Тондела 0:4 Брага Брага 0:1 Санта-Клара Порту 3:1 Брага Брага 2:0 Фаренсе Брага 2:2 Вальядолид Брага 3:1 Санта-Клара Бенфика 2:1 Брага Брага 2:1 Порту Тондела 1:0 Брага Брага 1:1 Белененсеш

Последние игры между собой

АЕК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брага: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брага 3:0 АЕК Лига Европы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер 0:0 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2. Брага 2:1 Заявка 5 3 1 1 10 - 9 10
3. Заря 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
4. АЕК 1:2 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер 0:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Брага 2:1 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3. Заря 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
4. АЕК 1:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 2:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
2. Лестер 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
3. Заря 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. АЕК 1:2 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
  • — Выход в плей-офф
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
АЕК 14.1% (22)
X 32.7% (51)
Брага 53.2% (83)
Все прогнозы
2.04 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Брага
9.00
4.52
2.19
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 4.40 1.43
Бонус: 5 000 ₽ 9.00 4.20 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 2.97 3.72 2.19
  7.85 4.52 1.43

Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Брага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Брага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
13.00 1.02 9.00 1.03 4.00 1.24 3.00 1.39 7.77 1.08 1.82 2.05 1.60 2.41 5.10 1.16 1.20 4.90 2.04 1.77 1.07 9.40 1.31 3.35 1.01 16.50 1.08 7.77 1.01 15.00
12.25 1.03 10.75 1.05 3.94 1.26 3.05 1.39 2.08 1.83 1.61 2.35 1.40 3.00 1.19 4.85 1.15 5.65 1.05 10.75
3.40 1.33 2.97 1.41 2.54 1.54 2.05 1.81 7.37 1.10 1.60 2.39 1.61 2.40 1.49 2.73 4.79 1.19 2.27 1.66 3.43 1.32 2.38 1.61 1.97 1.90 1.69 2.22 1.43 2.91 1.26 3.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
3.35 1.31 2.06 1.76 1.52 2.70 1.18 5.30 1.95 1.85 1.24 4.00 1.01 15.00
3.20 1.35 2.12 1.72 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
2.71 1.48 2.23 1.69 1.73 2.16 1.46 2.78 1.33 3.38 1.21 4.58 1.76 2.11 1.47 2.75 1.18 5.02 1.13 6.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.99 1.33 3.15 1.28 3.45
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.63
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
Где смотреть матч АЕК 1:3 Брага онлайн

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Прогнозы на матч АЕК 1:3 Брага

Исход игры
АЕК
14.1% (22)
Ничья
32.7% (51)
Брага
53.2% (83)
Тотал 2.5
Больше
51.32% (78)
Меньше
48.68% (74)
Обе команды забьют
Да
81.58% (124)
Нет
18.42% (28)
Популярный счёт
1:2 Брага
41.7% (65)
1:1 Ничья
29.5% (46)
0:1 Брага
7.7% (12)
2:1 АЕК
7.7% (12)
1:0 АЕК
4.5% (7)
0:2 Брага
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 АЕК
1.3% (2)
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