АЕК
2:4
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Брага
0:1
8' ГолТормена Витор
0:2
10' ГолЭсгаю Рикарду
30' Желтая карточкаВиана Бруно
1:2
31' ГолОливейра Нелсон
1:3
45' ГолОрта Рикарду
50' Желтая карточкаАли Мохамед Альмоатасембеллах
58' Желтая карточкаВасилантонопулос Ставрос
70' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
74' Желтая карточкаКаштру Андре
74' Желтая карточкаЭсгаю Рикарду
74' Желтая карточкаМанталос Петрос
1:4
83' ГолГалено Вандерсон
2:4
89' ГолВасилантонопулос Ставрос
26
Хнид
Нассим
10
Ливайя
Марко
36
Виана
Бруно
88
Каштру
Андре
45
Медейруш
Юри
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
34 Раул СилваЗащитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
15 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Ход матча
8'
0:1
10'
30'
31'
1:2
45'
1:3
70'
74'
74'
74'
83'
1:4
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 8
-
5 Угловые 4
-
7 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|2
|0.4
|2.
|Ливайя Марко
|2
|0.4
|3.
|Манталос Петрос
|1
|0.2
|4.
|Оливейра Нелсон
|1
|0.2
|5.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паулинью Жуан
|3
|0.6
|2.
|Галено Вандерсон
|2
|0.4
|3.
|Орта Рикарду
|2
|0.4
|4.
|Эсгаю Рикарду
|1
|0.2
|5.
|Гайтан Николас
|1
|0.2
|6.
|Франсержио Родригес
|1
|0.2
|7.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.2
|8.
|Тормена Витор
|1
|0.2
|9.
|Медейруш Юри
|0
|0
|10.
|Раул Силва
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манталос Петрос
|4
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|3
|0
|3.
|Шахов Евгений
|1
|1
|4.
|Крстичич Ненад
|1
|0
|5.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|6.
|Ансарифард Карим
|1
|0
|7.
|Симоэш Андре
|1
|0
|8.
|Танкович Муамер
|1
|0
|9.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|10.
|Сварнас Эфстратиос
|1
|0
|11.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эсгаю Рикарду
|3
|0
|2.
|Карму Давид
|3
|0
|3.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0
|4.
|Каштру Андре
|1
|0
|5.
|Франсержио Родригес
|1
|0
|6.
|Секейра Нуну
|1
|0
|7.
|Паулинью Жуан
|1
|0
|8.
|Раул Силва
|1
|0
|9.
|Виана Бруно
|1
|0
|10.
|Шеттине Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|Брага
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|0
|0
|33.33% (4)
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +11 =2 -7Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК
Брага Последние 20 матчей: +12 =3 -5Брага 1:0 Фаренсе Брага 3:3 Лестер Трофенсе 1:2 Брага Бенфика 2:3 Брага
Лестер 4:0 Брага Брага 1:0 Фамаликан Заря 1:2 Брага Витория Гимарайнш 0:1 Брага Брага 3:0 АЕК Брага 2:1 Насьонал Мадейра Тондела 0:4 Брага Брага 0:1 Санта-Клара Порту 3:1 Брага Брага 2:0 Фаренсе Брага 2:2 Вальядолид Брага 3:1 Санта-Клара Бенфика 2:1 Брага Брага 2:1 Порту Тондела 1:0 Брага Брага 1:1 Белененсеш
Последние игры между собой
АЕК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брага: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|2.
|Брага
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|3.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|4.
|АЕК
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|Заря
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|4.
|АЕК
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Брага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Брага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч АЕК 2:4 Брага
Исход игры
АЕК
14.1% (22)
Ничья
32.7% (51)
Брага
53.2% (83)
Тотал 2.5
Больше
51.32% (78)
Меньше
48.68% (74)
Обе команды забьют
Да
81.58% (124)
Нет
18.42% (28)
Популярный счёт
1:2 Брага
41.7% (65)
1:1 Ничья
29.5% (46)
0:1 Брага
7.7% (12)
2:1 АЕК
7.7% (12)
1:0 АЕК
4.5% (7)
0:2 Брага
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 АЕК
1.3% (2)
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