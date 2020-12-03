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АЕК
2:4
Конец матча

Стадион:
Брага
0'
0:1
8' Гол
Тормена Витор
0:2
10' Гол
Эсгаю Рикарду
30' Желтая карточка
Виана Бруно
1:2
31' Гол
Оливейра Нелсон
1:3
45' Гол
Орта Рикарду
50' Желтая карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах
58' Желтая карточка
Василантонопулос Ставрос
70' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
74' Желтая карточка
Каштру Андре
74' Желтая карточка
Эсгаю Рикарду
74' Желтая карточка
Манталос Петрос
1:4
83' Гол
Галено Вандерсон
2:4
89' Гол
Василантонопулос Ставрос
90'+4
1
Цидотас
Панайотис
2
Бакакис
Михалис
26
Хнид
Нассим
5
Неделчару
Ионуц
22
Инсуа
Эмануэль
25
Галанопулос
Костас
8
Симоэш
Андре
20
Манталос
Петрос
14
Албанис
Христос
18
Оливейра
Нелсон
10
Ливайя
Марко
1
Матеус
Лима
47
Эсгаю
Рикарду
36
Виана
Бруно
3
Тормена
Витор
5
Секейра
Нуну
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
88
Каштру
Андре
45
Медейруш
Юри
90
Галено
Вандерсон
20
Паулинью
Жуан
21
Орта
Рикарду
АЕК
4-3-3
Брага
4-3-3

Ход матча

8'
0:1
Тормена Витор
(Медейруш Юри)
10'
0:2
Эсгаю Рикарду
(Галено Вандерсон)
30'
 
Виана Бруно
31'
Оливейра Нелсон
1:2
45'
1:3
Орта Рикарду
(Галено Вандерсон)
46'
 
Карму Давид
Виана Бруно
46'
Василантонопулос Ставрос
Бакакис Михалис
 
50'
 
Али Мохамед Альмоатасембеллах
56'
 
Орта Андре
Медейруш Юри
57'
 
Франсержио Родригес
Али Мохамед Альмоатасембеллах
58'
Василантонопулос Ставрос
 
60'
Ансарифард Карим
Оливейра Нелсон
 
60'
Танкович Муамер
Албанис Христос
 
70'
Инсуа Эмануэль
 
71'
 
Шеттине Гильерме
Паулинью Жуан
74'
 
Каштру Андре
74'
 
Эсгаю Рикарду
74'
Манталос Петрос
 
74'
Гарсия Леви
Манталос Петрос
 
78'
 
Новаиш Жоау
Каштру Андре
83'
1:4
Галено Вандерсон
89'
Василантонопулос Ставрос
2:4

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 4
  • 7 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 2 0.4
2. Ливайя Марко 2 0.4
3. Манталос Петрос 1 0.2
4. Оливейра Нелсон 1 0.2
5. Василантонопулос Ставрос 1 0.2
Брага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паулинью Жуан 3 0.6
2. Галено Вандерсон 2 0.4
3. Орта Рикарду 2 0.4
4. Эсгаю Рикарду 1 0.2
5. Гайтан Николас 1 0.2
6. Франсержио Родригес 1 0.2
7. Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.2
8. Тормена Витор 1 0.2
9. Медейруш Юри 0 0
10. Раул Силва 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Манталос Петрос 4 0
2. Инсуа Эмануэль 3 0
3. Шахов Евгений 1 1
4. Крстичич Ненад 1 0
5. Оливейра Нелсон 1 0
6. Ансарифард Карим 1 0
7. Симоэш Андре 1 0
8. Танкович Муамер 1 0
9. Неделчару Ионуц 1 0
10. Сварнас Эфстратиос 1 0
11. Василантонопулос Ставрос 1 0
Брага
# Игрок      
1. Эсгаю Рикарду 3 0
2. Карму Давид 3 0
3. Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
4. Каштру Андре 1 0
5. Франсержио Родригес 1 0
6. Секейра Нуну 1 0
7. Паулинью Жуан 1 0
8. Раул Силва 1 0
9. Виана Бруно 1 0
10. Шеттине Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 0 28.57% (2)
 Брага 41.67% (5) 8.33% (1) 16.67% (2) 0 0 33.33% (4)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК
АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ
Брага Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Брага 1:0 Фаренсе Брага 3:3 Лестер Трофенсе 1:2 Брага Бенфика 2:3 Брага
Лестер 4:0 Брага Брага 1:0 Фамаликан Заря 1:2 Брага Витория Гимарайнш 0:1 Брага Брага 3:0 АЕК Брага 2:1 Насьонал Мадейра Тондела 0:4 Брага Брага 0:1 Санта-Клара Порту 3:1 Брага Брага 2:0 Фаренсе Брага 2:2 Вальядолид Брага 3:1 Санта-Клара Бенфика 2:1 Брага Брага 2:1 Порту Тондела 1:0 Брага Брага 1:1 Белененсеш

Последние игры между собой

АЕК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брага: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брага 3:0 АЕК Лига Европы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
2. Брага Заявка 5 3 1 1 12 - 10 10
3. Заря Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
4. АЕК Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Брага Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3. Заря Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
4. АЕК Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
2. Лестер Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Заря Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. АЕК Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
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Прогнозы 156
АЕК 14.1% (22)
X 32.7% (51)
Брага 53.2% (83)
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2.04 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 56.00 14.00 1.04
Бонус: 5 000 ₽ 2.97 3.72 2.19
  37.81 12.47 1.07

Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Брага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Брага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
13.00 1.02 9.00 1.03 4.00 1.24 3.00 1.39 7.77 1.08 1.82 2.05 1.60 2.41 5.10 1.16 1.20 4.90 1.55 2.45 1.07 9.40 1.33 9.50 1.01 16.50 1.06 8.80 1.06 8.80
12.25 1.03 10.75 1.05 3.94 1.26 3.05 1.39 2.08 1.83 1.61 2.35 1.40 3.00 1.19 4.85 1.15 5.65 1.05 10.75
3.40 1.33 2.97 1.41 2.54 1.54 2.05 1.81 7.37 1.10 1.60 2.39 1.61 2.40 1.49 2.73 4.79 1.19 2.27 1.66 3.43 1.32 2.38 1.61 2.40 1.59 1.99 1.87 1.55 2.50 1.37 3.16 1.27 3.80 1.15 5.75 1.32 3.44 1.21 4.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
3.35 1.31 2.06 1.76 1.52 2.70 1.18 5.30 1.95 1.85 1.24 4.00 1.01 15.00
3.20 1.35 2.12 1.72 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
2.71 1.48 2.23 1.69 1.73 2.16 1.46 2.78 1.33 3.38 1.21 4.58 1.76 2.11 1.47 2.75 1.18 5.02 1.13 6.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.99 1.33 3.15 1.28 3.45
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.63
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
Где смотреть матч АЕК 2:4 Брага онлайн

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Прогнозы на матч АЕК 2:4 Брага

Исход игры
АЕК
14.1% (22)
Ничья
32.7% (51)
Брага
53.2% (83)
Тотал 2.5
Больше
51.32% (78)
Меньше
48.68% (74)
Обе команды забьют
Да
81.58% (124)
Нет
18.42% (28)
Популярный счёт
1:2 Брага
41.7% (65)
1:1 Ничья
29.5% (46)
0:1 Брага
7.7% (12)
2:1 АЕК
7.7% (12)
1:0 АЕК
4.5% (7)
0:2 Брага
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 АЕК
1.3% (2)
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