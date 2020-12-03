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Глазго Рейнджерс
0:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Стандард
0'
0:1
6' Гол
Лестьенн Максим
32'
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
26
Балогун
Леон
31
Баришич
Борна
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
37
Арфилд
Скотт
25
Руфе
Кемар
20
Морелос
Альфредо
14
Кент
Райан
16
Бодар
Арно
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
21
Фаи
Коллинс
27
Жанс
Лоран
15
Шамир
Эден
28
Бастьен
Самюэль
22
Лестьенн
Максим
7
Чоп
Дуйе
23
Тапсоба
Абдул
Глазго Рейнджерс
4-3-3
Стандард
3-5-2

Ход матча

6'
0:1
Лестьенн Максим
(Чоп Дуйе)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морелос Альфредо 2 0.4
2. Руфе Кемар 2 0.4
3. Тавернье Джеймс 1 (1) 0.2
4. Арфилд Скотт 1 0.2
5. Камара Глен 1 0.2
6. Баришич Борна 0 0
Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лестьенн Максим 2 0.4
2. Лайфис Константинос 1 0.2
3. Тапсоба Абдул 1 0.2
4. Чоп Дуйе 0 0
5. Жанс Лоран 0 0
6. Баликвиша Мишель-Анже 0 0

Карточки

Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Макгрегор Аллан 1 0
2. Балогун Леон 1 0
3. Джек Райан 1 0
4. Голдсон Коннор 1 0
5. Камара Глен 1 0
6. Хаджи Янис 1 0
7. Угелумба Кэлвин 1 0
Стандард
# Игрок      
1. Уларе Обби 1 1
2. Дюссенн Ноэ 2 0
3. Бастьен Самюэль 2 0
4. Болевич Александар 1 0
5. Николя Гавори 1 0
6. Фаи Коллинс 1 0
7. Бокади Мервей 1 0
8. Бодар Арно 1 0
9. Раскин Николас 1 0
10. Баликвиша Мишель-Анже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Глазго Рейнджерс 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Стандард 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +16 =4 -0
Фолкерк 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:2 Бенфика Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Глазго Рейнджерс 8:0 Гамильтон Академикал
Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Килмарнок 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Глазго Рейнджерс 2:0 Ливингстон Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс
Стандард Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард
Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Стандард 0:0 Генк Васланд-Беверен 1:2 Стандард

Последние игры между собой

Глазго Рейнджерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Стандард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Лига Европы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 0:0 Заявка 5 2 3 0 12 - 7 9
2. Глазго Рейнджерс 0:1 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
3. Стандард 1:0 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
4. Лех 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
2. Глазго Рейнджерс 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Лех 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Стандард 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 0:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 4 4
2. Глазго Рейнджерс 0:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Стандард 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
4. Лех 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
  • — Выход в плей-офф
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Глазго Рейнджерс 89% (138)
X 9% (14)
Стандард 1.9% (3)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Глазго Рейнджерс
Ничья
Стандард
2.86
4.75
6.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.50 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.40 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.75 6.95
  2.86 3.26 2.57

Самый высокий коэффициент на матч «Глазго Рейнджерс» – «Стандард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стандард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Глазго Рейнджерс» – «Стандард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.50 1.01 9.50 1.04 9.50 1.05 3.40 1.37 3.05 1.37 1.97 2.01 1.73 2.18 1.73 2.18 1.70 2.15 1.19 4.20 1.24 4.00 1.04 9.20 1.03 8.40 1.01 16.00 1.01 15.00
12.75 1.03 11.00 1.04 4.05 1.25 3.15 1.37 2.12 1.80 1.63 2.31 1.42 2.91 1.21 4.55 1.17 5.50 1.06 9.20 1.05 10.25 1.01 18.50
4.41 1.22 2.51 1.55 2.86 1.44 2.51 1.55 2.17 1.72 1.85 2.01 1.65 2.29 1.47 2.74 1.20 4.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.21 1.66 2.27 1.62 1.16 4.90 1.22 4.20 1.03 12.00
3.26 1.34 2.26 1.64 1.53 2.56 1.19 5.00 1.13 6.10
3.32 1.34 2.74 1.47 2.15 1.74 1.69 2.22 2.05 1.81 1.68 2.23 1.31 3.50 1.22 4.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.36 1.82 1.92 1.37 2.95 1.30 3.35
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.39 3.00 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.15 5.30
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
3.45 1.27
Где смотреть матч Глазго Рейнджерс 0:1 Стандард онлайн

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Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 0:1 Стандард

Исход игры
Глазго Рейнджерс
89% (138)
Ничья
9% (14)
Стандард
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (70)
Меньше
53.64% (81)
Обе команды забьют
Да
49.67% (75)
Нет
50.33% (76)
Популярный счёт
2:0 Глазго Рейнджерс
35.5% (55)
2:1 Глазго Рейнджерс
30.3% (47)
1:0 Глазго Рейнджерс
9% (14)
3:1 Глазго Рейнджерс
8.4% (13)
1:1 Ничья
7.1% (11)
3:0 Глазго Рейнджерс
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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