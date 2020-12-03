Глазго Рейнджерс
0:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Айброкс
Стандард
0:1
6' ГолЛестьенн Максим
26
Балогун
Леон
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
37
Арфилд
Скотт
25
Руфе
Кемар
14
Кент
Райан
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
27
Жанс
Лоран
15
Шамир
Эден
7
Чоп
Дуйе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
- Защитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
25 Руфе КемарНападающий
- Нападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
61 Кинг ЛеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иттен СедрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
-
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Фаи КоллинсПолузащитник
-
27 Жанс ЛоранПолузащитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Чоп ДуйеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Ландю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
Ход матча
6'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морелос Альфредо
|2
|0.4
|2.
|Руфе Кемар
|2
|0.4
|3.
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.2
|4.
|Арфилд Скотт
|1
|0.2
|5.
|Камара Глен
|1
|0.2
|6.
|Баришич Борна
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лестьенн Максим
|2
|0.4
|2.
|Лайфис Константинос
|1
|0.2
|3.
|Тапсоба Абдул
|1
|0.2
|4.
|Чоп Дуйе
|0
|0
|5.
|Жанс Лоран
|0
|0
|6.
|Баликвиша Мишель-Анже
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|2.
|Балогун Леон
|1
|0
|3.
|Джек Райан
|1
|0
|4.
|Голдсон Коннор
|1
|0
|5.
|Камара Глен
|1
|0
|6.
|Хаджи Янис
|1
|0
|7.
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уларе Обби
|1
|1
|2.
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|3.
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|4.
|Болевич Александар
|1
|0
|5.
|Николя Гавори
|1
|0
|6.
|Фаи Коллинс
|1
|0
|7.
|Бокади Мервей
|1
|0
|8.
|Бодар Арно
|1
|0
|9.
|Раскин Николас
|1
|0
|10.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Глазго Рейнджерс
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Стандард
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +16 =4 -0Фолкерк 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:2 Бенфика Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Глазго Рейнджерс 8:0 Гамильтон Академикал
Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Килмарнок 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Глазго Рейнджерс 2:0 Ливингстон Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс
Стандард Последние 20 матчей: +9 =6 -5Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард
Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Стандард 0:0 Генк Васланд-Беверен 1:2 Стандард
Последние игры между собой
Глазго Рейнджерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Стандард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|12 - 7
|9
|2.
|Глазго Рейнджерс
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|3.
|Стандард
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|4.
|Лех
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|2.
|Глазго Рейнджерс
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Лех
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|Стандард
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Глазго Рейнджерс» – «Стандард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стандард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Глазго Рейнджерс» – «Стандард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 0:1 Стандард
Исход игры
Глазго Рейнджерс
89% (138)
Ничья
9% (14)
Стандард
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (70)
Меньше
53.64% (81)
Обе команды забьют
Да
49.67% (75)
Нет
50.33% (76)
Популярный счёт
2:0 Глазго Рейнджерс
35.5% (55)
2:1 Глазго Рейнджерс
30.3% (47)
1:0 Глазго Рейнджерс
9% (14)
3:1 Глазго Рейнджерс
8.4% (13)
1:1 Ничья
7.1% (11)
3:0 Глазго Рейнджерс
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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