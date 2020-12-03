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АЗ Алкмаар
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Наполи
0'
0:1
6' Гол
Мертенс Дрис
31'
1
Бизот
Марко
26
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
15
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
8
Коопмейнерс
Теун
7
Стенгс
Келвин
28
Гудмундссон
Альберт
17
Абухлал
Закария
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
31
Гулам
Фаузи
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуэ
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
АЗ Алкмаар
4-3-3
Наполи
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Мертенс Дрис
(Ди Лоренцо Джованни)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гудмундссон Альберт 2 0.4
2. Коопмейнерс Теун 1 (1) 0.2
3. Де Вит Дани 1 0.2
4. Карлссон Йеспер III 1 0.2
5. Мидтше Фредрик 0 0
6. Свенссон Юнас 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Политано Маттео 2 0.4
2. Мертенс Дрис 1 0.2
3. Демме Диего 1 0.2
4. Лосано Ирвинг 1 0.2
5. Инсинье Лоренцо 0 0
6. Ди Лоренцо Джованни 0 0
7. Зелиньски Пётр 0 0
8. Бакайоко Тьемуэ 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Свенссон Юнас 2 0
2. Гудмундссон Альберт 2 0
3. Инди Мартинс 1 0
4. Мидтше Фредрик 1 0
5. Хацидиакос Пантелис 1 0
6. Де Вит Дани 1 0
7. Дрёйф Ферди 1 0
8. Коопмейнерс Теун 1 0
9. Боаду Мирон 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Осимхен Виктор 1 1
2. Кулибали Калиду 2 0
3. Политано Маттео 1 0
4. Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЗ Алкмаар 20% (1) 20% (1) 0 60% (3) 0 0
 Наполи 0 0 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар
Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 4:1 Риека АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 0:2 Монако АЗ Алкмаар 2:1 Лилль АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле
Наполи Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи
Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи

Последние игры между собой

АЗ Алкмаар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Наполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Лига Европы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:0 Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
2. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
3. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 5 2 1 2 5 - 3 7
4. Риека 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
2. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Наполи 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
4. Риека 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:0 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Риека 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
  • — Выход в плей-офф
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Мертенс Дрис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
АЗ Алкмаар 5.1% (8)
X 23.6% (37)
Наполи 71.3% (112)
Все прогнозы
2.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Наполи
9.50
5.86
1.67
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 5.80 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 5.55 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 5.65 4.45 1.67
  8.71 5.86 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «АЗ Алкмаар» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЗ Алкмаар» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
16.00 1.01 12.00 1.01 4.80 1.16 4.00 1.25 3.50 1.30 2.06 1.81 2.70 1.45 1.73 2.18 1.90 1.90 1.50 2.55 1.33 3.25 1.14 5.55 1.12 6.10 1.01 13.00
15.00 1.02 13.75 1.03 5.10 1.18 4.05 1.25 2.57 1.63 1.93 1.89 1.60 2.38 1.32 3.45 1.24 4.15 1.10 7.10
5.19 1.17 2.83 1.46 3.45 1.32 3.02 1.40 2.57 1.53 2.06 1.81 1.79 2.07 1.60 2.39 1.29 3.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.35 1.59 2.40 1.57 1.55 2.45 1.27 3.70
3.60 1.29 2.45 1.55 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15
3.56 1.30 2.96 1.41 2.34 1.62 1.79 2.07 2.14 1.74 1.76 2.12 1.37 3.18 1.25 4.03 1.19 4.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.95 1.72 1.52 2.41 1.28 3.60
5.15 1.17 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.63
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
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Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 0:1 Наполи

Исход игры
АЗ Алкмаар
5.1% (8)
Ничья
23.6% (37)
Наполи
71.3% (112)
Тотал 2.5
Больше
67.53% (104)
Меньше
32.47% (50)
Обе команды забьют
Да
83.77% (129)
Нет
16.23% (25)
Популярный счёт
1:2 Наполи
51.6% (81)
1:1 Ничья
17.2% (27)
0:1 Наполи
9.6% (15)
1:3 Наполи
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.8% (6)
2:1 АЗ Алкмаар
2.5% (4)
2:3 Наполи
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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