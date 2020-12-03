АЗ Алкмаар
0:1
Первый тайм: 31'
Стадион: АФАС
Наполи
0:1
6' ГолМертенс Дрис
15
Инди
Мартинс
10
Де
Вит
Дани
25
Оспина
Давид
31
Гулам
Фаузи
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Инди МартинсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Реус БоВратарь
- Вратарь
-
27 Леувин РамонЗащитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дрёйф ФердиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Эвьен ХэконНападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
Ход матча
6'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гудмундссон Альберт
|2
|0.4
|2.
|Коопмейнерс Теун
|1 (1)
|0.2
|3.
|Де Вит Дани
|1
|0.2
|4.
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.2
|5.
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|6.
|Свенссон Юнас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Политано Маттео
|2
|0.4
|2.
|Мертенс Дрис
|1
|0.2
|3.
|Демме Диего
|1
|0.2
|4.
|Лосано Ирвинг
|1
|0.2
|5.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|6.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|7.
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|8.
|Бакайоко Тьемуэ
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Юнас
|2
|0
|2.
|Гудмундссон Альберт
|2
|0
|3.
|Инди Мартинс
|1
|0
|4.
|Мидтше Фредрик
|1
|0
|5.
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|6.
|Де Вит Дани
|1
|0
|7.
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|8.
|Коопмейнерс Теун
|1
|0
|9.
|Боаду Мирон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Осимхен Виктор
|1
|1
|2.
|Кулибали Калиду
|2
|0
|3.
|Политано Маттео
|1
|0
|4.
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЗ Алкмаар
|20% (1)
|20% (1)
|0
|60% (3)
|0
|0
|Наполи
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +8 =7 -5Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар
Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 4:1 Риека АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 0:2 Монако АЗ Алкмаар 2:1 Лилль АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле
Наполи Последние 20 матчей: +13 =0 -7Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи
Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи
Последние игры между собой
АЗ Алкмаар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Наполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|2.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|3.
|АЗ Алкмаар
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 3
|7
|4.
|Риека
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|2.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|3.
|Наполи
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|Риека
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АЗ Алкмаар» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЗ Алкмаар» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 0:1 Наполи
Исход игры
АЗ Алкмаар
5.1% (8)
Ничья
23.6% (37)
Наполи
71.3% (112)
Тотал 2.5
Больше
67.53% (104)
Меньше
32.47% (50)
Обе команды забьют
Да
83.77% (129)
Нет
16.23% (25)
Популярный счёт
1:2 Наполи
51.6% (81)
1:1 Ничья
17.2% (27)
0:1 Наполи
9.6% (15)
1:3 Наполи
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.8% (6)
2:1 АЗ Алкмаар
2.5% (4)
2:3 Наполи
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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