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АЗ Алкмаар
1:1
Конец матча

Стадион:
Наполи
0'
0:1
6' Гол
Мертенс Дрис
41' Желтая карточка
Инди Мартинс
1:1
54' Гол
Инди Мартинс
56' Желтая карточка
Вайндал Оуэн
1:1
60' Не забитый пенальти
Коопмейнерс Теун
90' Желтая карточка
Демме Диего
90'+4
1
Бизот
Марко
26
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
15
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
8
Коопмейнерс
Теун
7
Стенгс
Келвин
28
Гудмундссон
Альберт
17
Абухлал
Закария
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
31
Гулам
Фаузи
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуэ
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
АЗ Алкмаар
4-3-3
Наполи
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Мертенс Дрис
(Ди Лоренцо Джованни)
41'
Инди Мартинс
 
54'
Инди Мартинс
(Коопмейнерс Теун)
1:1
56'
Вайндал Оуэн
 
57'
 
Элмас Эльиф
Фабиан Руис
60'
Коопмейнерс Теун
1:1
61'
 
Петанья Андреа
Зелиньски Пётр
61'
 
Лосано Ирвинг
Политано Маттео
66'
 
Демме Диего
Мертенс Дрис
66'
 
Руй Мариу
Гулам Фаузи
70'
Боаду Мирон
Гудмундссон Альберт
 
82'
Карлссон Йеспер III
Абухлал Закария
 
90'
 
Демме Диего

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гудмундссон Альберт 2 0.4
2. Коопмейнерс Теун 1 (1) 0.2
3. Инди Мартинс 1 0.2
4. Де Вит Дани 1 0.2
5. Карлссон Йеспер III 1 0.2
6. Мидтше Фредрик 0 0
7. Свенссон Юнас 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Политано Маттео 2 0.4
2. Мертенс Дрис 1 0.2
3. Демме Диего 1 0.2
4. Лосано Ирвинг 1 0.2
5. Инсинье Лоренцо 0 0
6. Ди Лоренцо Джованни 0 0
7. Зелиньски Пётр 0 0
8. Бакайоко Тьемуэ 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Инди Мартинс 2 0
2. Свенссон Юнас 2 0
3. Гудмундссон Альберт 2 0
4. Мидтше Фредрик 1 0
5. Хацидиакос Пантелис 1 0
6. Де Вит Дани 1 0
7. Дрёйф Ферди 1 0
8. Вайндал Оуэн 1 0
9. Коопмейнерс Теун 1 0
10. Боаду Мирон 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Осимхен Виктор 1 1
2. Кулибали Калиду 2 0
3. Демме Диего 1 0
4. Политано Маттео 1 0
5. Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЗ Алкмаар 16.67% (1) 16.67% (1) 0 66.67% (4) 0 0
 Наполи 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар
Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 4:1 Риека АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 0:2 Монако АЗ Алкмаар 2:1 Лилль АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле
Наполи Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи
Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи

Последние игры между собой

АЗ Алкмаар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Наполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Лига Европы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
2. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
3. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
4. Риека Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
2. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Наполи Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
4. Риека Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Реал Сосьедад Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. АЗ Алкмаар Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Риека Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
  • — Выход в плей-офф
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Инди Мартинс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Мертенс Дрис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
АЗ Алкмаар 5.1% (8)
X 23.6% (37)
Наполи 71.3% (112)
Все прогнозы
2.65 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 7.00 1.57 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 5.65 4.45 1.67
  7.62 1.41 4.61

Самый высокий коэффициент на матч «АЗ Алкмаар» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЗ Алкмаар» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
16.00 1.01 12.00 1.01 5.10 1.10 3.70 1.27 1.65 2.22 2.06 1.81 1.14 5.55 1.73 2.18 1.08 7.77 1.12 6.10 1.09 7.20 1.14 5.55 1.12 6.10 1.01 13.00
15.00 1.02 13.75 1.03 5.10 1.18 4.05 1.25 2.57 1.63 1.93 1.89 1.60 2.38 1.32 3.45 1.24 4.15 1.10 7.10
4.93 1.18 3.57 1.30 2.46 1.57 1.48 2.71 1.28 3.76 1.66 2.28 1.43 2.88 1.32 3.46 1.60 2.39 1.12 6.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.35 1.59 1.48 2.63 1.08 7.77 1.04 10.00
3.60 1.29 2.45 1.55 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15
3.56 1.30 2.96 1.41 2.34 1.62 1.79 2.07 1.26 3.91 1.14 6.03 1.37 3.18 1.25 4.03 1.19 4.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.92 1.72 1.52 2.41 1.27 3.70
5.15 1.17 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.97
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
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Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 1:1 Наполи

Исход игры
АЗ Алкмаар
5.1% (8)
Ничья
23.6% (37)
Наполи
71.3% (112)
Тотал 2.5
Больше
67.53% (104)
Меньше
32.47% (50)
Обе команды забьют
Да
83.77% (129)
Нет
16.23% (25)
Популярный счёт
1:2 Наполи
51.6% (81)
1:1 Ничья
17.2% (27)
0:1 Наполи
9.6% (15)
1:3 Наполи
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.8% (6)
2:1 АЗ Алкмаар
2.5% (4)
2:3 Наполи
2.5% (4)
1:0 АЗ Алкмаар
1.9% (3)
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