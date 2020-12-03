Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Янг Бойз
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
31
Перес
Карлес
25
Лефор
Жордан
60
Ридер
Фабиан
13
Нгамале
Муми
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майораль Борха
|2
|0.5
|2.
|Мхитарян Генрих
|1
|0.25
|3.
|Перес Бруно
|1
|0.25
|4.
|Верету Жордан
|1 (1)
|0.25
|5.
|Педро Родригес
|1
|0.25
|6.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.25
|7.
|Ибаньес Рожер
|1
|0.25
|8.
|Джеко Эдин
|0
|0
|9.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|10.
|Миланезе Томмазо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|2 (1)
|0.5
|2.
|Мамбимби Феликс
|2
|0.5
|3.
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.25
|4.
|Сулеймани Миралем
|1
|0.25
|5.
|Лефор Жордан
|0
|0
|6.
|Хефти Сильван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перес Бруно
|2
|0
|2.
|Карсдорп Рик
|2
|0
|3.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|4.
|Джеко Эдин
|1
|0
|5.
|Фасио Федерико
|1
|0
|6.
|Жуан Жезус
|1
|0
|7.
|Диавара Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|2
|0
|2.
|Гаудино Джанлука
|1
|0
|3.
|Зесигер Седрик
|1
|0
|4.
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0
|5.
|Али Мохамед
|1
|0
|6.
|Мамбимби Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|Янг Бойз
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +13 =4 -3Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен
Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз
Последние игры между собой
Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Янг Бойз
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2.
|Янг Бойз
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Янг Бойз
Исход игры
Рома
91% (141)
Ничья
8.4% (13)
Янг Бойз
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (70)
Меньше
53.64% (81)
Обе команды забьют
Да
44.37% (67)
Нет
55.63% (84)
Популярный счёт
2:0 Рома
38.1% (59)
2:1 Рома
25.2% (39)
1:0 Рома
11.6% (18)
3:1 Рома
8.4% (13)
2:2 Ничья
5.2% (8)
3:0 Рома
3.9% (6)
1:1 Ничья
2.6% (4)
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