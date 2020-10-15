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Рома
 
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Стадион:
Янг Бойз

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майораль Борха 2 0.5
2. Мхитарян Генрих 1 0.25
3. Перес Бруно 1 0.25
4. Верету Жордан 1 (1) 0.25
5. Педро Родригес 1 0.25
6. Кумбулла Мараш 1 0.25
7. Ибаньес Рожер 1 0.25
8. Джеко Эдин 0 0
9. Спинаццола Леонардо 0 0
10. Миланезе Томмазо 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 2 (1) 0.5
2. Мамбимби Феликс 2 0.5
3. Фасснахт Кристиан 1 0.25
4. Сулеймани Миралем 1 0.25
5. Лефор Жордан 0 0
6. Хефти Сильван 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Перес Бруно 2 0
2. Карсдорп Рик 2 0
3. Вильяр Гонсало 2 0
4. Джеко Эдин 1 0
5. Фасио Федерико 1 0
6. Жуан Жезус 1 0
7. Диавара Амаду 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 2 0
2. Гаудино Джанлука 1 0
3. Зесигер Седрик 1 0
4. Нсаме Жан-Пьер 1 0
5. Али Мохамед 1 0
6. Мамбимби Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 37.5% (3) 25% (2)
 Янг Бойз 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома
Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен
Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз

Последние игры между собой

Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Янг Бойз 1:2 Рома Лига Европы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Янг Бойз Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3. ЧФР Клуж Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
4. ЦСКА София Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
2. Янг Бойз Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. ЧФР Клуж Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4. ЦСКА София Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Янг Бойз Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ЧФР Клуж Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
4. ЦСКА София Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Янг Бойз от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2020, осталось 2 дня 20 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Рома 94.4% (51)
    X 5.6% (3)
    Янг Бойз 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Янг Бойз
    1.79
    4.15
    4.60
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.72 4.00 4.55
    Бонус: 5 000 ₽ 1.74 4.10 4.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.79 4.15 4.60
      1.74 3.97 4.54

    Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.00 1.01 10.50 1.03 4.30 1.21 3.40 1.32 2.20 1.72 1.97 1.90 1.73 2.18 1.45 2.65 1.23 4.20 1.16 4.80 1.05 8.80 1.04 9.30 0.00 15.00
    14.00 1.02 12.50 1.03 4.40 1.22 3.52 1.31 2.26 1.73 1.73 2.13 1.49 2.66 1.25 4.05 1.18 5.00 1.06 9.30
    4.37 1.22 2.62 1.50 2.20 1.68 1.94 1.89 1.68 2.22 1.52 2.56 1.42 2.88 1.15 5.51
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.68 1.52 2.48 1.18 4.80
    3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.20 4.40 1.13 5.75
    2.77 1.45 2.18 1.70 1.71 2.19 1.49 2.64 1.33 3.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
    4.65 1.20 3.26 1.34 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.17
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.37
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    Прогнозы на матч Рома - Янг Бойз

    Исход игры
    Рома
    94.4% (51)
    Ничья
    5.6% (3)
    Янг Бойз
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.54% (19)
    Меньше
    63.46% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    36.54% (19)
    Нет
    63.46% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    50% (27)
    2:1 Рома
    20.4% (11)
    3:1 Рома
    9.3% (5)
    1:0 Рома
    7.4% (4)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
    3:0 Рома
    3.7% (2)
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