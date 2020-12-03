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Мольде
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Дандолк
0'
1:0
30' Гол
Эйкрем Магнус
32'
1
Линде
Андреас
20
Уинго
Генри
6
Грегерсен
Стиан
5
Синюан
Шерифф
3
Риса
Бирк
17
Эурснес
Фредрик
7
Эйкрем
Магнус
11
Эллингсен
Мартин
19
Хестад
Эйрик
99
Омойджуфано
Охи
14
Кнутсон
Эрлинг
1
Роджерс
Гэри
4
Хор
Шон
II
3
Гартлэнд
Брайан
44
Бойл
Энди
23
Даммигэн
Кэмерон
10
Слоггетт
Грегори
5
Шилдс
Крис
6
Флорес
Джордан
2
Гэннон
Шон
17
Одуа
Нейтан
27
Келли
Дэниэл
Мольде
4-3-3
Дандолк
4-3-3

Ход матча

30'
Эйкрем Магнус
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омойджуфано Охи 2 (1) 0.4
2. Хуссейн Эцаз 1 0.2
3. Эллингсен Мартин 1 0.2
4. Эйкрем Магнус 0 0
5. Хёуген Кристоффер 0 0
6. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Дандолк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макмиллан Дэвид 2 (2) 0.4
2. Шилдс Крис 1 (1) 0.2
3. Мюррей Шон 1 0.2
4. Хобан Патрик 1 0.2
5. Маунтни Джон 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Эурснес Фредрик 1 0
2. Эллингсен Мартин 1 0
3. Грегерсен Стиан 1 0
4. Уинго Генри 1 0
Дандолк
# Игрок      
1. Даммигэн Кэмерон 2 0
2. Клири Дэниел 2 0
3. Хор Шон II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 0 25% (1) 0 0 75% (3) 0
 Дандолк 20% (1) 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд
Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС
Дандолк Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Атлон Таун 0:11 Дандолк Дандолк 1:3 Рапид Вена Богемианс 1:4 Дандолк Дандолк 0:2 Слайго Роверс
Рапид Вена 4:3 Дандолк Сент-Патрикс 1:1 Дандолк Арсенал 3:0 Дандолк Уотерфорд Юнайтед 1:0 Дандолк Дандолк 1:2 Мольде Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк

Последние игры между собой

Мольде: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Дандолк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Дандолк 1:2 Мольде Лига Европы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 2:0 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
2. Мольде 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
3. Рапид Вена 0:2 Заявка 5 2 0 3 8 - 9 6
4. Дандолк 0:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 2:0 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Мольде 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
3. Рапид Вена 0:2 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Дандолк 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Мольде 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. Рапид Вена 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Дандолк 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
  • — Выход в плей-офф
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Мольде 87.1% (135)
X 11% (17)
Дандолк 1.9% (3)
Все прогнозы
2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Дандолк
1.28
6.45
12.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.28 5.80 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 5.55 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 6.45 12.25
  1.26 5.25 12.01

Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Дандолк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дандолк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Дандолк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.03 13.00 1.01 4.00 1.24 4.50 1.20 2.05 1.75 2.11 1.78 1.84 2.02 1.40 2.90 1.37 3.10 1.14 5.55 1.11 5.90 1.04 10.00 1.02 11.50 1.02 10.50
5.65 1.15 4.55 1.21 2.66 1.49 2.09 1.76 1.70 2.28 1.38 3.10 1.28 3.75 1.12 6.30 1.10 7.10 1.03 13.00
3.63 1.28 2.78 1.44 2.20 1.68 1.92 1.92 1.69 2.18 1.47 2.67 1.74 2.10 1.31 3.40 1.50 2.63 1.22 4.20 1.10 7.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 2.70 1.44 1.33 3.25 1.28 3.50 1.06 8.80
4.25 1.22 2.75 1.45 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
2.29 1.63 1.88 1.95 1.44 2.76 1.29 3.53 1.21 4.28 1.42 2.84 1.22 4.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30
5.50 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.30 1.32
Где смотреть матч Мольде 1:0 Дандолк онлайн

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Прогнозы на матч Мольде 1:0 Дандолк

Исход игры
Мольде
87.1% (135)
Ничья
11% (17)
Дандолк
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.41% (58)
Меньше
61.59% (93)
Обе команды забьют
Да
43.71% (66)
Нет
56.29% (85)
Популярный счёт
2:0 Мольде
32.9% (51)
2:1 Мольде
23.2% (36)
1:0 Мольде
16.8% (26)
1:1 Ничья
9.7% (15)
3:1 Мольде
6.5% (10)
3:0 Мольде
3.9% (6)
1:2 Дандолк
1.9% (3)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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