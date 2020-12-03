1:0
30' ГолЭйкрем Магнус
2:0
41' ГолОмойджуфано Охи
52' Желтая карточкаГрегерсен Стиан
66' Желтая карточкаГартлэнд Брайан
3:0
67' ГолЭллингсен Мартин
84' Желтая карточкаРиса Бирк
90' Желтая карточкаКнутсон Эрлинг
3:1
90' ГолФлорес Джордан
20
Уинго
Генри
19
Хестад
Эйрик
44
Бойл
Энди
17
Одуа
Нейтан
27
Келли
Дэниэл
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисНападающий
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Бойл ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Одуа НейтанНападающий
-
27 Келли ДэниэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Клири ДэниелЗащитник
-
15 Лихи ДаррахЗащитник
-
16 Мюррей ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Уинн ДжеймиНападающий
-
Главный тренер: Джованьоли Филиппо
Ход матча
30'
1:0
41'
2:0
52'
66'
67'
84'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 3
-
12 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
71 Владение мячом, % 29
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омойджуфано Охи
|3 (1)
|0.6
|2.
|Эллингсен Мартин
|2
|0.4
|3.
|Эйкрем Магнус
|1
|0.2
|4.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.2
|5.
|Риса Бирк
|0
|0
|6.
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|7.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макмиллан Дэвид
|2 (2)
|0.4
|2.
|Шилдс Крис
|1 (1)
|0.2
|3.
|Мюррей Шон
|1
|0.2
|4.
|Хобан Патрик
|1
|0.2
|5.
|Флорес Джордан
|1
|0.2
|6.
|Маунтни Джон
|0
|0
|7.
|Гэннон Шон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|2.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|3.
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|4.
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|5.
|Уинго Генри
|1
|0
|6.
|Риса Бирк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даммигэн Кэмерон
|2
|0
|2.
|Клири Дэниел
|2
|0
|3.
|Гартлэнд Брайан
|1
|0
|4.
|Хор Шон II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
|0
|Дандолк
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +12 =3 -5Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд
Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС
Дандолк Последние 20 матчей: +9 =3 -8Атлон Таун 0:11 Дандолк Дандолк 1:3 Рапид Вена Богемианс 1:4 Дандолк Дандолк 0:2 Слайго Роверс
Рапид Вена 4:3 Дандолк Сент-Патрикс 1:1 Дандолк Арсенал 3:0 Дандолк Уотерфорд Юнайтед 1:0 Дандолк Дандолк 1:2 Мольде Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк
Последние игры между собой
Мольде: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Дандолк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Мольде
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|4.
|Дандолк
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 15
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Мольде
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|Дандолк
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Дандолк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дандолк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Дандолк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Мольде 3:1 Дандолк
Исход игры
Мольде
87.1% (135)
Ничья
11% (17)
Дандолк
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.41% (58)
Меньше
61.59% (93)
Обе команды забьют
Да
43.71% (66)
Нет
56.29% (85)
Популярный счёт
2:0 Мольде
32.9% (51)
2:1 Мольде
23.2% (36)
1:0 Мольде
16.8% (26)
1:1 Ничья
9.7% (15)
3:1 Мольде
6.5% (10)
3:0 Мольде
3.9% (6)
1:2 Дандолк
1.9% (3)
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