Бенфика
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Эштадиу да Луш
Лех
2' Желтая карточкаКачарава Ника
21
Пицци
Луиш
27
Силва
Рафа
91
Бутко
Богдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
-
71 Тавареш НунуЗащитник
-
97 ФерруЗащитник
- Защитник
-
38 Педриньо IIПолузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуньес Дарвин
|4
|0.8
|2.
|Пицци Луиш
|4 (2)
|0.8
|3.
|Силва Рафа
|1
|0.2
|4.
|Вальдшмидт Лука
|1 (1)
|0.2
|5.
|Рамуш Гонсалу
|1
|0.2
|6.
|Эвертон Соарес
|0
|0
|7.
|Жилберто Жуниор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|5
|1
|2.
|Скурась Михал
|1
|0.2
|3.
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|4.
|Тиба Педру
|0
|0
|5.
|Червински Алан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отаменди Николас
|0
|1
|2.
|Вертонген Ян
|1
|0
|3.
|Шикинью Франциску
|1
|0
|4.
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|5.
|Габриэл III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Црномаркович Джордже
|2
|1
|2.
|Мухар Карло
|2
|0
|3.
|Бутко Богдан
|1
|0
|4.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|5.
|Качарава Ника
|1
|0
|6.
|Кравец Василий
|1
|0
|7.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бенфика
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|54.55% (6)
|Лех
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Бенфика Последние 20 матчей: +14 =2 -4Маритиму 1:2 Бенфика Глазго Рейнджерс 2:2 Бенфика Paredes 0:1 Бенфика Бенфика 2:3 Брага
Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Боавишта 3:0 Бенфика Бенфика 3:0 Стандард Бенфика 2:0 Белененсеш Лех 2:4 Бенфика Риу Аве 0:3 Бенфика Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л
Лех Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех
Последние игры между собой
Бенфика: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лех: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|12 - 7
|9
|2.
|Глазго Рейнджерс
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|3.
|Стандард
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|4.
|Лех
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|2.
|Глазго Рейнджерс
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Лех
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|Стандард
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бенфика» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бенфика» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бенфика» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бенфика 0:0 Лех
Исход игры
Бенфика
97.5% (153)
Ничья
1.9% (3)
Лех
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.21% (86)
Меньше
43.79% (67)
Обе команды забьют
Да
47.71% (73)
Нет
52.29% (80)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
36.9% (58)
2:1 Бенфика
24.8% (39)
3:1 Бенфика
19.1% (30)
3:0 Бенфика
8.3% (13)
1:0 Бенфика
3.8% (6)
1:1 Ничья
1.9% (3)
4:0 Бенфика
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!