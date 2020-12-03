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Бенфика
4:0
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
2' Желтая карточка
Качарава Ника
1:0
36' Гол
Вертонген Ян
2:0
57' Гол
Нуньес Дарвин
3:0
58' Гол
Пицци Луиш
72' Желтая карточка
Мархвиньски Филип
4:0
89' Гол
Вайгль Юлиан
90'+4
99
Влаходимос
Одиссей
2
Жилберто
Жуниор
5
Вертонген
Ян
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
21
Пицци
Луиш
8
Габриэл
III
27
Силва
Рафа
19
Шикинью
Франциску
9
Нуньес
Дарвин
7
Эвертон
Соарес
35
Беднарек
Филип
91
Бутко
Богдан
37
Шатка
Любомир
13
Деевски
Томаш
27
Пухач
Тымотеуш
21
Скурась
Михал
6
Мухар
Карло
11
Мархвиньски
Филип
8
Сикора
Ян
29
Аввад
Мохаммад
14
Качарава
Ника
Бенфика
4-3-3
Лех
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пицци Луиш 5 (2) 1
2. Нуньес Дарвин 5 1
3. Силва Рафа 1 0.2
4. Вальдшмидт Лука 1 (1) 0.2
5. Вертонген Ян 1 0.2
6. Вайгль Юлиан 1 0.2
7. Рамуш Гонсалу 1 0.2
8. Эвертон Соарес 0 0
9. Жилберто Жуниор 0 0
10. Серви Франко 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 5 1
2. Скурась Михал 1 0.2
3. Пухач Тымотеуш 0 0
4. Тиба Педру 0 0
5. Червински Алан 0 0

Карточки

Бенфика
# Игрок      
1. Отаменди Николас 0 1
2. Вертонген Ян 1 0
3. Шикинью Франциску 1 0
4. Гонсалвеш Диогу 1 0
5. Габриэл III 1 0
Лех
# Игрок      
1. Црномаркович Джордже 2 1
2. Мухар Карло 2 0
3. Бутко Богдан 1 0
4. Исхак Микаэль 1 0
5. Качарава Ника 1 0
6. Кравец Василий 1 0
7. Рамирес Даниэль 1 0
8. Мархвиньски Филип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бенфика 6.67% (1) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1) 46.67% (7)
 Лех 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Бенфика Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Маритиму 1:2 Бенфика Глазго Рейнджерс 2:2 Бенфика Paredes 0:1 Бенфика Бенфика 2:3 Брага
Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Боавишта 3:0 Бенфика Бенфика 3:0 Стандард Бенфика 2:0 Белененсеш Лех 2:4 Бенфика Риу Аве 0:3 Бенфика Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л
Лех Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех
Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех

Последние игры между собой

Бенфика: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лех: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лех 2:4 Бенфика Лига Европы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 5 3 2 0 16 - 7 11
2. Глазго Рейнджерс Заявка 5 3 2 0 11 - 7 11
3. Лех Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
4. Стандард Заявка 5 1 0 4 5 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
2. Глазго Рейнджерс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Лех Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Стандард Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 2 1 1 0 6 - 4 4
2. Глазго Рейнджерс Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Лех Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
4. Стандард Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Качарава Ника уходит с поля. Исхак Микаэль выходит вместо него
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Вертонген Ян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Качарава Ника получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Бенфика 97.5% (153)
X 1.9% (3)
Лех 0.6% (1)
Все прогнозы
1.6 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 12.00 44.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 9.80 18.75
  1.22 6.12 12.33

Самый высокий коэффициент на матч «Бенфика» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бенфика» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бенфика» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
10.50 1.03 5.80 1.13 7.80 1.06 2.27 1.62 3.45 1.31 2.17 1.74 1.95 1.85 2.04 1.80 1.93 1.93 1.75 2.15 1.15 5.30 1.35 3.20 1.01 15.00 1.12 5.60 1.02 13.00 1.04 10.00
9.70 1.06 8.60 1.07 4.15 1.24 3.45 1.32 2.38 1.65 1.91 1.91 1.61 2.35 1.36 3.20 1.28 3.75 1.14 6.00
5.80 1.13 2.96 1.39 2.36 1.59 2.06 1.77 1.75 2.09 1.55 2.46 1.67 2.21 1.40 2.91 1.15 5.37 1.69 2.18 1.49 2.62 1.11 6.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.60 2.33 3.55 1.30 1.06 8.80 1.62 2.30 1.10 6.80
5.55 1.15 4.05 1.24 2.09 1.74 1.57 2.40 1.35 3.20
2.62 1.49 2.15 1.70 1.67 2.22 1.42 2.84 1.34 3.22 1.18 4.76 1.51 2.56 1.38 3.02 1.30 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.80 1.40 2.12 1.67 1.62 2.21
5.90 1.13 6.50 1.11 2.79 1.44 2.11 1.73 1.61 2.32 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
Где смотреть матч Бенфика 4:0 Лех онлайн

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Прогнозы на матч Бенфика 4:0 Лех

Исход игры
Бенфика
97.5% (153)
Ничья
1.9% (3)
Лех
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.21% (86)
Меньше
43.79% (67)
Обе команды забьют
Да
47.71% (73)
Нет
52.29% (80)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
36.9% (58)
2:1 Бенфика
24.8% (39)
3:1 Бенфика
19.1% (30)
3:0 Бенфика
8.3% (13)
1:0 Бенфика
3.8% (6)
1:1 Ничья
1.9% (3)
4:0 Бенфика
1.3% (2)
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