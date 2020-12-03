Бенфика
4:0
Конец матча
Стадион: Эштадиу да Луш
Лех
2' Желтая карточкаКачарава Ника
1:0
36' ГолВертонген Ян
2:0
57' ГолНуньес Дарвин
3:0
58' ГолПицци Луиш
72' Желтая карточкаМархвиньски Филип
4:0
89' ГолВайгль Юлиан
21
Пицци
Луиш
27
Силва
Рафа
91
Бутко
Богдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
-
71 Тавареш НунуЗащитник
-
97 ФерруЗащитник
- Защитник
-
38 Педриньо IIПолузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
36'
1:0
57'
2:0
58'
3:0
89'
4:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пицци Луиш
|5 (2)
|1
|2.
|Нуньес Дарвин
|5
|1
|3.
|Силва Рафа
|1
|0.2
|4.
|Вальдшмидт Лука
|1 (1)
|0.2
|5.
|Вертонген Ян
|1
|0.2
|6.
|Вайгль Юлиан
|1
|0.2
|7.
|Рамуш Гонсалу
|1
|0.2
|8.
|Эвертон Соарес
|0
|0
|9.
|Жилберто Жуниор
|0
|0
|10.
|Серви Франко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|5
|1
|2.
|Скурась Михал
|1
|0.2
|3.
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|4.
|Тиба Педру
|0
|0
|5.
|Червински Алан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отаменди Николас
|0
|1
|2.
|Вертонген Ян
|1
|0
|3.
|Шикинью Франциску
|1
|0
|4.
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|5.
|Габриэл III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Црномаркович Джордже
|2
|1
|2.
|Мухар Карло
|2
|0
|3.
|Бутко Богдан
|1
|0
|4.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|5.
|Качарава Ника
|1
|0
|6.
|Кравец Василий
|1
|0
|7.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|8.
|Мархвиньски Филип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бенфика
|6.67% (1)
|0
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|46.67% (7)
|Лех
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Бенфика Последние 20 матчей: +14 =2 -4Маритиму 1:2 Бенфика Глазго Рейнджерс 2:2 Бенфика Paredes 0:1 Бенфика Бенфика 2:3 Брага
Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Боавишта 3:0 Бенфика Бенфика 3:0 Стандард Бенфика 2:0 Белененсеш Лех 2:4 Бенфика Риу Аве 0:3 Бенфика Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л
Лех Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех
Последние игры между собой
Бенфика: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лех: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 7
|11
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 7
|11
|3.
|Лех
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|4.
|Стандард
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Лех
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|Стандард
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бенфика» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бенфика» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бенфика» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бенфика 4:0 Лех
Исход игры
Бенфика
97.5% (153)
Ничья
1.9% (3)
Лех
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.21% (86)
Меньше
43.79% (67)
Обе команды забьют
Да
47.71% (73)
Нет
52.29% (80)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
36.9% (58)
2:1 Бенфика
24.8% (39)
3:1 Бенфика
19.1% (30)
3:0 Бенфика
8.3% (13)
1:0 Бенфика
3.8% (6)
1:1 Ничья
1.9% (3)
4:0 Бенфика
1.3% (2)
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