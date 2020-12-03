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Омония
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
ПАОК
0'
1:0
9' Гол
Какулис Андроникос
30' Желтая карточка
Сене Кали
31' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
32'
40
Фабиано
Фрейтас
31
Кусулос
Янис
15
Губочан
Томаш
22
Ланг
Адам
6
Люфтнер
Михаэл
5
Кику
Франсишку
75
Лойзу
Лойзос
21
Ционис
Маринос
8
Гомеш
Витор
80
Какулис
Андроникос
7
Сене
Кали
88
Живкович
Живко
18
Ваге
Мусса
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
2
Алвес
Родриго
22
Шваб
Штефан
7
Эль-Каддури
Омар
51
Циггарас
Теохарис
14
Живкович
Андрия
9
Свидерски
Кароль
11
Цолис
Христос
Омония
5-4-1
ПАОК
4-3-3

Ход матча

9'
Какулис Андроникос
1:0
21'
Абдуллахи Шеху
Какулис Андроникос
 
30'
Сене Кали
 
31'
 
Эль-Каддури Омар

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Хорди 1 0.2
2. Асанте Эрнест 1 0.2
3. Ботеак Эрик 1 0.2
4. Какулис Андроникос 1 0.2
5. Лекьякс Ян 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цолис Христос 2 0.4
2. Живкович Андрия 2 0.4
3. Шваб Штефан 1 0.2
4. Варела Фернанду 1 0.2
5. Мург Томас 1 0.2
6. Эль-Каддури Омар 0 0

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Дюриш Михал 1 1
2. Гомес Хорди 2 0
3. Ланг Адам 2 0
4. Лекьякс Ян 1 0
5. Асанте Эрнест 1 0
6. Папулис Фотис 1 0
7. Ботеак Эрик 1 0
8. Кику Франсишку 1 0
9. Кусулос Янис 1 0
10. Ционис Маринос 1 0
11. Сене Кали 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Дуглас Гомес 3 0
2. Яннулис Димитрис 2 0
3. Бисесвар Диего 1 0
4. Эль-Каддури Омар 1 0
5. Ингасон Сверрир 1 0
6. Живкович Андрия 1 0
7. Алвес Родриго 1 0
8. Циггарас Теохарис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Омония 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0
 ПАОК 28.57% (2) 0 0 57.14% (4) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония Неа Саламина 2:1 Омония Омония 0:0 Докса Катокопия
Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК
ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос

Последние игры между собой

Омония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
ПАОК: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
ПАОК 1:1 Омония Лига Европы Омония 0:1 ПАОК Товарищеские матчи

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
2. ПСВ 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
3. ПАОК 0:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 6 5
4. Омония 1:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
2. ПАОК 0:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. ПСВ 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Омония 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПСВ 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
3. Омония 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. ПАОК 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход в плей-офф
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Омония 4.5% (7)
X 22.1% (34)
ПАОК 73.4% (113)
Все прогнозы
1.61 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
ПАОК
7.00
4.30
3.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.45 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.40 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 7.00 4.30 1.56
  2.29 3.44 3.15

Самый высокий коэффициент на матч «Омония» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Омония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Омония» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 7.90 1.07 8.50 1.06 2.60 1.57 2.14 1.76 2.90 1.40 1.45 2.85 1.62 2.27 1.11 5.90 1.20 4.44 1.01 12.00 1.06 8.80 0.00 19.00
10.00 1.05 8.40 1.07 3.20 1.36 2.53 1.53 1.88 2.02 1.42 2.91 1.29 3.68 1.13 6.15 1.10 7.00 1.03 14.25
3.55 1.31 3.00 1.42 2.67 1.50 2.12 1.75 2.66 1.50 2.32 1.64 1.98 1.88 1.70 2.20 1.55 2.53 1.17 5.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
1.83 1.98 2.10 1.72 1.10 6.20 1.19 4.60 1.02 13.00
2.95 1.40 1.92 1.88 1.39 3.00 1.13 6.05 1.09 7.40
2.88 1.43 2.37 1.61 1.85 2.01 1.53 2.57 1.96 1.90 1.61 2.37 1.26 3.90 1.19 4.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.63 2.15 1.27 3.60
3.64 1.28 2.45 1.53 1.63 2.28 1.23 4.20 1.17 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.20 4.44
Букмекер Да Нет
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
Где смотреть матч Омония 1:0 ПАОК онлайн

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Прогнозы на матч Омония 1:0 ПАОК

Исход игры
Омония
4.5% (7)
Ничья
22.1% (34)
ПАОК
73.4% (113)
Тотал 2.5
Больше
42% (63)
Меньше
58% (87)
Обе команды забьют
Да
58.67% (88)
Нет
41.33% (62)
Популярный счёт
1:2 ПАОК
36.4% (56)
0:1 ПАОК
21.4% (33)
1:1 Ничья
16.9% (26)
0:2 ПАОК
11.7% (18)
0:0 Ничья
3.2% (5)
1:0 Омония
3.2% (5)
1:3 ПАОК
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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