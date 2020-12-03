  1. Футбол
  2. Матчи
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Рапид Вена
13
Рунарссон
Рунар
17
Седрик
Соареш
20
Мустафи
Шкодран
22
Мари
Пабло
31
Колашинац
Сеад
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
24
Нелсон
Райс
19
Пепе
Николя
25
Эльнени
Мохамед
30
Нкетиа
Эдди
9
Ляказетт
Александр
1
Штребингер
Ричард
6
Зоннляйтнер
Марио
20
Хофманн
Максимилиан
30
Граймль
Лео
36
Аразе
Кельвин
48
Демир
Юсуф
42
Шустер
Лион
8
Рицмайер
Марсель
31
Ульманн
Максимилиан
32
Китагава
Коя
19
Алар
Дени
Арсенал
5-3-2
Рапид Вена
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепе Николя 3 0.75
2. Уиллок Джо 2 0.5
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.25
4. Луис Давид 1 0.25
5. Нелсон Райс 1 0.25
6. Нкетиа Эдди 1 0.25
7. Балогун Фоларин 1 0.25
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Смит-Роу Эмил 0 0
10. Сака Букайо 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 2 0.5
2. Аразе Кельвин 1 0.25
3. Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.25
4. Фунтас Таксиархис 1 0.25
5. Хофманн Максимилиан 1 0.25
6. Любичич Деян 1 0.25
7. Демир Юсуф 1 0.25
8. Шик Торстен 0 0
9. Стойкович Филип 0 0
10. Граховац Срджан 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Ляказетт Александр 1 0
2. Лено Бернд 1 0
3. Луис Давид 1 0
4. Парти Томас 1 0
5. Нкетиа Эдди 1 0
6. Сака Букайо 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Граховац Срджан 2 0
2. Зоннляйтнер Марио 1 0
3. Рицмайер Марсель 1 0
4. Шик Торстен 1 0
5. Стойкович Филип 1 0
6. Хофманн Максимилиан 1 0
7. Аразе Кельвин 1 0
8. Любичич Деян 1 0
9. Граймль Лео 1 0
10. Кара Эркан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 0 0 20% (2) 30% (3) 30% (3) 20% (2)
 Рапид Вена 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла
Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси
Рапид Вена Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Рапид Вена: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Рапид Вена 1:2 Арсенал Лига Европы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Рапид Вена Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
3. Мольде Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
4. Дандолк Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Рапид Вена Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3. Мольде Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Дандолк Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Рапид Вена Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Мольде Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Дандолк Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Рапид Вена от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2020, осталось 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 154
    Арсенал 97.4% (150)
    X 1.9% (3)
    Рапид Вена 0.6% (1)
    Все прогнозы
    1.76 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Рапид Вена
    1.47
    6.00
    8.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.47 5.00 6.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 6.00 8.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.43 5.35 7.20
      1.37 5.68 7.48

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    13.50 1.01 5.40 1.13 5.20 1.19 2.70 1.47 2.35 1.64 2.01 1.86 1.80 2.07 1.39 2.75 1.29 3.60 1.12 5.10 1.10 5.70 1.03 9.50 1.02 10.00
    5.90 1.14 4.85 1.19 2.72 1.47 2.23 1.67 1.73 2.20 1.41 2.95 1.31 3.52 1.14 5.90 1.11 6.65 1.04 12.00
    7.15 1.11 2.97 1.41 2.66 1.51 2.33 1.64 1.99 1.88 1.77 2.11 1.60 2.41 1.31 3.60 1.12 6.73
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.48 1.68 2.18 1.33 3.70
    4.20 1.23 2.79 1.44 1.75 2.08 1.31 3.45 1.20 4.65
    3.64 1.31 2.92 1.44 2.08 1.81 1.74 2.17 1.51 2.64
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.63 1.65 2.15 1.38 3.05
    5.65 1.14 4.25 1.22 2.14 1.71 1.63 2.28 1.38 3.04

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.72 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.29
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.48
    Где смотреть матч Арсенал - Рапид Вена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Арсенал - Рапид Вена

    Исход игры
    Арсенал
    97.4% (150)
    Ничья
    1.9% (3)
    Рапид Вена
    0.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.67% (73)
    Меньше
    51.33% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    45.33% (68)
    Нет
    54.67% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    42.2% (65)
    2:1 Арсенал
    27.9% (43)
    3:1 Арсенал
    12.3% (19)
    1:0 Арсенал
    5.8% (9)
    3:0 Арсенал
    5.2% (8)
    1:1 Ничья
    1.9% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный