Арсенал
Позже
Стадион: Эмирейтс
Рапид Вена
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепе Николя
|3
|0.75
|2.
|Уиллок Джо
|2
|0.5
|3.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.25
|4.
|Луис Давид
|1
|0.25
|5.
|Нелсон Райс
|1
|0.25
|6.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.25
|7.
|Балогун Фоларин
|1
|0.25
|8.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|9.
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
|10.
|Сака Букайо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|2
|0.5
|2.
|Аразе Кельвин
|1
|0.25
|3.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.25
|4.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.25
|5.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0.25
|6.
|Любичич Деян
|1
|0.25
|7.
|Демир Юсуф
|1
|0.25
|8.
|Шик Торстен
|0
|0
|9.
|Стойкович Филип
|0
|0
|10.
|Граховац Срджан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|2.
|Лено Бернд
|1
|0
|3.
|Луис Давид
|1
|0
|4.
|Парти Томас
|1
|0
|5.
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|6.
|Сака Букайо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Граховац Срджан
|2
|0
|2.
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|3.
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|4.
|Шик Торстен
|1
|0
|5.
|Стойкович Филип
|1
|0
|6.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|7.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|8.
|Любичич Деян
|1
|0
|9.
|Граймль Лео
|1
|0
|10.
|Кара Эркан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|0
|0
|20% (2)
|30% (3)
|30% (3)
|20% (2)
|Рапид Вена
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +14 =1 -5Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла
Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси
Рапид Вена Последние 20 матчей: +13 =3 -4Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Рапид Вена: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|3.
|Мольде
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|4.
|Дандолк
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|Мольде
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|4.
|Дандолк
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арсенал - Рапид Вена
Исход игры
Арсенал
96.3% (52)
Ничья
1.9% (1)
Рапид Вена
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.92% (27)
Меньше
48.08% (25)
Обе команды забьют
Да
44.23% (23)
Нет
55.77% (29)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
42.6% (23)
2:1 Арсенал
27.8% (15)
3:1 Арсенал
11.1% (6)
3:0 Арсенал
9.3% (5)
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