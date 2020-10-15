  1. Футбол
  2. Матчи
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Рапид Вена

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепе Николя 3 0.75
2. Уиллок Джо 2 0.5
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.25
4. Луис Давид 1 0.25
5. Нелсон Райс 1 0.25
6. Нкетиа Эдди 1 0.25
7. Балогун Фоларин 1 0.25
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Смит-Роу Эмил 0 0
10. Сака Букайо 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 2 0.5
2. Аразе Кельвин 1 0.25
3. Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.25
4. Фунтас Таксиархис 1 0.25
5. Хофманн Максимилиан 1 0.25
6. Любичич Деян 1 0.25
7. Демир Юсуф 1 0.25
8. Шик Торстен 0 0
9. Стойкович Филип 0 0
10. Граховац Срджан 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Ляказетт Александр 1 0
2. Лено Бернд 1 0
3. Луис Давид 1 0
4. Парти Томас 1 0
5. Нкетиа Эдди 1 0
6. Сака Букайо 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Граховац Срджан 2 0
2. Зоннляйтнер Марио 1 0
3. Рицмайер Марсель 1 0
4. Шик Торстен 1 0
5. Стойкович Филип 1 0
6. Хофманн Максимилиан 1 0
7. Аразе Кельвин 1 0
8. Любичич Деян 1 0
9. Граймль Лео 1 0
10. Кара Эркан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 0 0 20% (2) 30% (3) 30% (3) 20% (2)
 Рапид Вена 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла
Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси
Рапид Вена Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Рапид Вена: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Рапид Вена 1:2 Арсенал Лига Европы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Рапид Вена Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
3. Мольде Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
4. Дандолк Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Рапид Вена Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3. Мольде Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Дандолк Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Рапид Вена Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Мольде Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Дандолк Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Рапид Вена от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2020, осталось 2 дня 20 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Арсенал 96.3% (52)
    X 1.9% (1)
    Рапид Вена 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Рапид Вена
    1.47
    5.15
    7.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.42 4.80 7.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.90 7.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.47 5.15 6.65
      1.43 4.90 6.83

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    14.00 1.01 5.70 1.12 4.90 1.17 2.90 1.44 2.26 1.69 1.95 1.91 1.76 2.14 1.42 2.85 1.31 3.45 1.13 5.40 1.11 6.00 1.03 10.50 1.02 10.50
    6.10 1.13 5.05 1.18 2.82 1.44 2.24 1.67 1.75 2.20 1.41 2.95 1.31 3.52 1.14 5.65 1.12 6.60 1.04 12.00
    6.42 1.12 2.90 1.41 2.59 1.51 2.27 1.65 1.93 1.90 1.72 2.13 1.56 2.45 1.28 3.65 1.11 6.89
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.44 1.73 2.11 1.30 3.50
    4.20 1.23 2.79 1.44 1.75 2.08 1.31 3.45 1.21 4.40
    3.61 1.30 2.89 1.42 2.06 1.79 1.71 2.15 1.50 2.63
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.65 1.61 2.23 1.36 3.00
    5.80 1.14 4.25 1.22 2.19 1.68 1.62 2.30 1.38 3.04

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.35
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.47
    Где смотреть матч Арсенал - Рапид Вена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Арсенал - Рапид Вена

    Исход игры
    Арсенал
    96.3% (52)
    Ничья
    1.9% (1)
    Рапид Вена
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.92% (27)
    Меньше
    48.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    44.23% (23)
    Нет
    55.77% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    42.6% (23)
    2:1 Арсенал
    27.8% (15)
    3:1 Арсенал
    11.1% (6)
    3:0 Арсенал
    9.3% (5)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный