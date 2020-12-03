Ницца
1:2
Первый тайм: 32'
Стадион: Альянц Ривьера
Байер Л
12' Желтая карточкаДемирбай Керем
0:1
22' ГолДиаби Мусса
1:1
26' ГолКамара Ассан
13
Камара
Ассан
11
Гуйри
Амин
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
11
Амири
Надим
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Камара АссанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Пионнье ТэоЗащитник
-
12 Колин РасинЗащитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
-
32 Маю ХишамПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
- Нападающий
-
22 Лопеш РониНападающий
-
-
34 Paul Wade
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
11 Амири НадимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
-
39 Cem Turkmen
-
Главный тренер: Бош Петер
Ход матча
12'
22'
0:1
26'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|4
|0.8
|2.
|Ндой Дан
|1
|0.2
|3.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.2
|4.
|Аталь Юсеф
|0
|0
|5.
|Лопеш Рони
|0
|0
|6.
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|7.
|Нсоки Стенли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэйли Леон
|3
|0.6
|2.
|Вирц Флориан
|2
|0.4
|3.
|Аларио Лукас
|2
|0.4
|4.
|Беллараби Карим
|2
|0.4
|5.
|Диаби Мусса
|1
|0.2
|6.
|Демирбай Керем
|1
|0.2
|7.
|Шик Патрик
|1
|0.2
|8.
|Амири Надим
|1
|0.2
|9.
|Баумгартлингер Юлиан
|0
|0
|10.
|Едвай Тин
|0
|0
|11.
|Венделл Боргес
|0
|0
|12.
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|3
|0
|2.
|Будауи Хишем
|1
|1
|3.
|Нсоки Стенли
|2
|0
|4.
|Камара Ассан
|1
|0
|5.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|6.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|7.
|Гуйри Амин
|1
|0
|8.
|Бамбу Робсон
|1
|0
|9.
|Аталь Юсеф
|1
|0
|10.
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Демирбай Керем
|2
|0
|2.
|Беллараби Карим
|0
|1
|3.
|Бендер Ларс
|1
|0
|4.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|5.
|Аларио Лукас
|1
|0
|6.
|Венделл Боргес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Байер Л
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|0
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|46.15% (6)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца
Байер Л Последние 20 матчей: +11 =5 -4Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М
Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л
Последние игры между собой
Ницца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Байер Л: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 6
|12
|2.
|Славия Прага
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|4.
|Ницца
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Славия Прага
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 3
|6
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|Ницца
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ницца 1:2 Байер Л
Исход игры
Ницца
2.6% (4)
Ничья
14.9% (23)
Байер Л
82.5% (127)
Тотал 2.5
Больше
74.67% (112)
Меньше
25.33% (38)
Обе команды забьют
Да
88% (132)
Нет
12% (18)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
55.2% (85)
1:1 Ничья
13% (20)
1:3 Байер Л
11% (17)
0:2 Байер Л
5.8% (9)
0:1 Байер Л
4.5% (7)
2:3 Байер Л
1.9% (3)
2:1 Ницца
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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