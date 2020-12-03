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Ницца
1:2
Первый тайм: 32'

Стадион:
Байер Л
0'
12' Желтая карточка
Демирбай Керем
0:1
22' Гол
Диаби Мусса
1:1
26' Гол
Камара Ассан
32'
40
Бенитес
Вальтер
13
Камара
Ассан
5
Данилюк
Флавиус
3
Бамбу
Робсон
23
Лотомба
Жордан
29
Рен-Аделед
Жефф
21
Данило
Барбоза
2
Нсоки
Стенли
7
Маолида
Мизиан
11
Гуйри
Амин
10
Клод-Морис
Алексис
1
Градецки
Лукаш
8
Бендер
Ларс
6
Драгович
Александр
4
Та
Джонатан
18
Венделл
Боргес
38
Беллараби
Карим
15
Баумгартлингер
Юлиан
10
Демирбай
Керем
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
11
Амири
Надим
Ницца
4-3-3
Байер Л
4-4-2

Ход матча

12'
 
Демирбай Керем
22'
0:1
Диаби Мусса
(Демирбай Керем)
26'
Камара Ассан
1:1
29'
Ндой Дан
Маолида Мизиан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 4 0.8
2. Ндой Дан 1 0.2
3. Клод-Морис Алексис 1 0.2
4. Аталь Юсеф 0 0
5. Лопеш Рони 0 0
6. Рен-Аделед Жефф 0 0
7. Нсоки Стенли 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэйли Леон 3 0.6
2. Вирц Флориан 2 0.4
3. Аларио Лукас 2 0.4
4. Беллараби Карим 2 0.4
5. Диаби Мусса 1 0.2
6. Демирбай Керем 1 0.2
7. Шик Патрик 1 0.2
8. Амири Надим 1 0.2
9. Баумгартлингер Юлиан 0 0
10. Едвай Тин 0 0
11. Венделл Боргес 0 0
12. Паласиос Эксекиэль 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 3 0
2. Будауи Хишем 1 1
3. Нсоки Стенли 2 0
4. Камара Ассан 1 0
5. Рен-Аделед Жефф 1 0
6. Лис-Мелу Пьерр 1 0
7. Гуйри Амин 1 0
8. Бамбу Робсон 1 0
9. Аталь Юсеф 1 0
10. Данилюк Флавиус 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Демирбай Керем 2 0
2. Беллараби Карим 0 1
3. Бендер Ларс 1 0
4. Баумгартлингер Юлиан 1 0
5. Аларио Лукас 1 0
6. Венделл Боргес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 0 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Байер Л 15.38% (2) 15.38% (2) 0 7.69% (1) 15.38% (2) 46.15% (6)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца
Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца
Байер Л Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М
Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л

Последние игры между собой

Ницца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Байер Л: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Байер Л 6:2 Ницца Лига Европы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:0 Заявка 5 4 0 1 15 - 6 12
2. Славия Прага 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
3. Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
4. Ницца 0:1 Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Славия Прага 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Байер Л 1:0 Заявка 2 2 0 0 10 - 3 6
3. Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Ницца 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Славия Прага 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
4. Ницца 0:1 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
  • — Выход в плей-офф
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Ницца 2.6% (4)
X 14.9% (23)
Байер Л 82.5% (127)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Байер Л
6.10
4.45
1.64
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.40 4.10 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 5.80 4.40 1.62
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 4.45 1.64
  6.10 3.72 1.62

Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 0.00 14.00 1.01 3.60 1.28 2.85 1.42 1.92 1.87 2.17 1.74 1.52 2.52 1.77 2.12 1.35 3.15 1.15 5.30 1.12 6.10 1.13 6.30 1.10 7.00 1.03 12.50 1.02 11.00
17.00 1.01 15.75 1.02 5.65 1.15 4.70 1.20 2.71 1.52 2.12 1.74 1.69 2.20 1.39 3.05 1.29 3.68 1.13 6.10
3.07 1.39 2.68 1.49 2.29 1.65 1.91 1.96 1.68 2.24 1.51 2.63 1.94 1.93 1.72 2.18 1.24 4.16 1.51 2.65 1.22 4.41 1.10 7.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.58 2.35 1.28 3.60 1.23 3.95
3.95 1.25 2.68 1.47 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70
2.08 1.79 1.71 2.19 1.34 3.35 1.23 4.24 1.57 2.46 1.38 3.10 1.20 4.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.17 1.82 1.62 2.40 1.30 3.50
5.55 1.15 4.05 1.24 2.12 1.72 1.58 2.38 1.36 3.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
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Прогнозы на матч Ницца 1:2 Байер Л

Исход игры
Ницца
2.6% (4)
Ничья
14.9% (23)
Байер Л
82.5% (127)
Тотал 2.5
Больше
74.67% (112)
Меньше
25.33% (38)
Обе команды забьют
Да
88% (132)
Нет
12% (18)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
55.2% (85)
1:1 Ничья
13% (20)
1:3 Байер Л
11% (17)
0:2 Байер Л
5.8% (9)
0:1 Байер Л
4.5% (7)
2:3 Байер Л
1.9% (3)
2:1 Ницца
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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